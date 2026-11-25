DSEZA cho biết, dự án nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng có quy mô 5,34 ha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 117 triệu USD (tương đương hơn 3.050 tỷ đồng). Nhà máy sẽ sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), thiết bị kiểm tra pin và thiết bị phục vụ sản xuất pin.

Phối cảnh dự án nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng.

Dây chuyền sản xuất BESS có công suất thiết kế 5.000 container/năm, tương đương 5 GWh/năm. Dự án bổ sung lĩnh vực sản xuất thiết bị lưu trữ năng lượng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng, đồng thời mở ra cơ hội kết nối chuỗi cung ứng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử công suất, đo lường và tự động hóa.

Dự án nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng dự kiến khởi công trong tháng 12/2026 và bắt đầu sản xuất vào quý III/2028. Đây là một trong những kết quả cụ thể sau chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vào tháng 9/2026. Lũy kế đến nay, riêng Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 14 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 830,5 triệu USD.

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong 10 tháng năm 2026, thành phố thu hút tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt hơn 800 triệu USD, tăng hơn 147% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 130 dự án cấp mới với vốn đăng ký gần 630 triệu USD, tăng hơn 17% về số dự án và hơn 233% về vốn. Vốn cấp mới chiếm 78,3% tổng vốn thu hút và tăng thêm 440,7 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 92% mức tăng tổng vốn FDI.

Xét theo ngành kinh tế, vốn FDI cấp mới tại Đà Nẵng 10 tháng năm 2026 tập trung cao vào kinh doanh bất động sản với khoảng 435,7 triệu USD, chiếm 69,2% tổng vốn cấp mới; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 177,6 triệu USD, chiếm 28,2%. Hai ngành này chiếm 97,4% tổng vốn đăng ký mới.

Trong nhóm kinh doanh bất động sản, vốn cấp mới chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, trung tâm thương mại, tiêu biểu là các dự án hạ tầng khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng, WHA Đà Nẵng và Trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Hòa Xuân.