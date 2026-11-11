Doanh nghiệp muốn có cơ chế 'luồng xanh' cho nông sản tươi, Cục Hải quan nói gì?

Theo đó, Cục Hải quan cho biết, pháp luật về hải quan hiện hành đã có quy định tạo điều kiện ưu tiên làm thủ tục đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản xuất khẩu.

Để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, trước đó, ngày 15/7/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 18837/CHQ-GSQL chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, các đơn vị được yêu cầu tạo điều kiện tối đa, thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày đối với hàng hóa nông, lâm, thủy sản xuất khẩu tại địa bàn, kể cả ngoài giờ hành chính. Các chi cục phải bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa vào ngày nghỉ, ngày lễ; kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, đơn vị phải báo cáo, đề xuất Cục Hải quan hướng dẫn giải quyết.

Hải quan hiện đã có cơ chế ưu tiên cho xuất khẩu nông sản tươi

Cùng với việc đẩy nhanh thủ tục, cơ quan Hải quan được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí địa điểm, tạo điều kiện bảo quản và phân loại hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, tránh ảnh hưởng đến chất lượng nông sản.

Các chi cục hải quan khu vực cũng phải thường xuyên cập nhật tình hình xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên địa bàn, cung cấp thông tin và khuyến cáo kịp thời cho doanh nghiệp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương điều tiết giao thông, bảo đảm phương tiện ra vào cửa khẩu thông suốt, không để ùn tắc ảnh hưởng đến tiến độ thông quan.

Đối với hoạt động xuất khẩu qua biên giới, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thường xuyên trao đổi với Hải quan cửa khẩu phía Trung Quốc để kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh giữa hai bên. Những thay đổi về chính sách quản lý, kiểm tra của Hải quan Trung Quốc cần được thông báo kịp thời cho doanh nghiệp Việt Nam để chủ động nắm bắt và thực hiện đúng quy định.

Đáng chú ý, đối với các lô hàng đã thực xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam nhưng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Trung Quốc, trường hợp doanh nghiệp đề nghị tái nhập trở lại, cơ quan Hải quan phải ưu tiên, tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng thủ tục tái nhập.

Cục Hải quan nhấn mạnh yêu cầu nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu hoặc kéo dài thời gian thông quan hàng hóa, làm phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Thông qua các giải pháp về tổ chức nhân lực, phối hợp tại cửa khẩu và xử lý vướng mắc, ngành Hải quan hướng tới rút ngắn thời gian thông quan, hạn chế ùn tắc, bảo đảm chất lượng hàng nông sản và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.