Doanh nghiệp môi giới thức ăn chăn nuôi có phải áp dụng thuế GTGT 10% không?

Hỏi:

Công ty chúng tôi hiện là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi giới thương mại, đóng vai trò trung gian kết nối giữa các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi với các đại lý và hộ kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, công ty chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ môi giới bán hàng cho mặt hàng thức ăn chăn nuôi (là mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật thuế GTGT).

Để thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế, công ty chúng tôi kính đề nghị Quý cơ quan hướng dẫn và giải đáp vướng mắc sau: 1. Hoạt động cung cấp dịch vụ môi giới bán hàng thức ăn chăn nuôi của công ty chúng tôi có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hay phải chịu thuế GTGT theo thuế suất thông thường (hoặc 5%, 10%)? 2. Khi lập hóa đơn dịch vụ môi giới cho mặt hàng này, công ty chúng tôi áp dụng thuế suất thuế GTGT là bao nhiêu?

Trả lời:

Thuế thành phố Đồng Nai giải đáp vướng mắc trên như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ có quy định:

“1. Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ hưởng hoa hồng là tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp không phải tính thuế giá trị gia tăng gồm:

a) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý và doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hỏa, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%; đại lý bán bảo hiểm.

b) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.

…”

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024 của Quốc hội.

“…”

3. Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, bao gồm cả dịch vụ được các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty của Độc giả khi lập hóa đơn dịch vụ môi giới cho mặt hàng thức ăn chăn nuôi áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10% quy định khoản 3 Điều 9 Luật 48/2024/QH15 ngày 26/11/2024 của Quốc hội.