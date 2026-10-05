Doanh nghiệp mở rộng thị trường nhờ thương mại điện tử

Theo thông tin từ Sở Công Thương Hải Phòng, trong 9 tháng qua, ngành đã tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đưa hàng hóa vào hệ thống siêu thị và tiếp cận thị trường thương mại điện tử; trong đó có các hệ thống phân phối hiện đại như AEON, GO!...

Cùng với đó, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường qua các sàn thương mại điện tử hàng đầu trong nước và thế giới như Amazon.com, TikTok Shop, Shopee.

Việc tham gia các hệ thống phân phối hiện đại không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm một kênh tiêu thụ ổn định mà còn tạo điều kiện quảng bá thương hiệu đến lượng lớn người tiêu dùng. Đây là lợi thế đáng kể đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn hạn chế về nguồn lực xây dựng hệ thống phân phối riêng. Khi sản phẩm được hiện diện tại các siêu thị lớn, uy tín và mức độ nhận diện thương hiệu cũng được nâng lên, qua đó tạo tiền đề mở rộng sang các địa bàn và hệ thống bán lẻ khác.

Ông Phạm Văn Huân, Giám đốc Công ty Dầu thực vật Phạm Huân, xã Tứ Kỳ, Hải Phòng cho biết, sau thời gian dài sống và làm việc tại Nhật Bản, ông nhận thấy người tiêu dùng Nhật Bản rất cẩn trọng trong sử dụng thực phẩm. Chất lượng, nguồn gốc thực phẩm đều có sự kiểm soát chặt chẽ. Ông mong muốn sẽ tạo ra các sản phẩm uy tín như vậy. Sau khi tìm tòi, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, ông đã quyết định sản xuất dầu lạc sạch.

Ông Phạm Văn Huân cho biết, trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp nhận được nhiều sự hỗ trợ của Sở Công Thương; trong đó có xây dựng chiến lược bán hàng đa kênh. Đầu tháng 10, các chuyên gia của TikTok Shop đã hướng dẫn doanh nghiệp cách bán hàng trên TikTok Shop nói riêng, các nền tảng mạng xã hội nói chung để mở rộng cơ hội giới thiệu sản phẩm đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Theo bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, trong xu thế phát triển của thương mại điện tử, đặc biệt là thương mại điện tử xuyên biên giới, tạo thêm cơ hội đưa các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hải Phòng và các địa phương có cơ hội lớn tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh còn hạn chế về kỹ năng vận hành gian hàng trực tuyến, xây dựng nội dung số, quảng bá và tiếp thị sản phẩm.

Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh chưa đồng đều. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, Sở Công Thương Hải Phòng triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn các kỹ năng về thương mại điện tử, tập trung vào 3 mục tiêu trọng tâm, đó là trang bị kỹ năng “thực chiến” bằng việc cung cấp bộ giải pháp toàn diện từ khâu khởi tạo, quản trị gian hàng chuẩn cho đến kỹ năng xây dựng nội dung truyền thông và livestream bán hàng hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngành công thương cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc thực tế, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên môi trường số và mở rộng kết nối chuỗi cung ứng số. Đặc biệt, Sở Công Thương Hải Phòng làm cầu nối trực tiếp giữa các chủ thể kinh doanh địa phương với các sàn thương mại điện tử.

Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2026, Hải Phòng đặt mục tiêu tỷ lệ người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến đạt 65-68%; doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng 20-25% so với năm 2025, đóng góp khoảng 17-20% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Thành phố cũng đặt mục tiêu tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt khoảng 65-70% và đào tạo từ 6.000-8.000 lượt cán bộ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân về kỹ năng thương mại điện tử.

Cùng với Sở Công Thương, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng hóa làng nghề lên các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, minh bạch.