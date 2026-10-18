Doanh nghiệp MICE Việt Nam trước cơ hội kết nối mạng lưới kinh doanh toàn cầu tại MGMC 2026

Tập trung giải pháp thực tiễn, thúc đẩy hợp tác quốc tế

Với chủ đề “Giải mã sự thành công trong ngành MICE: Từ ý tưởng, công cụ đến kết quả thực tiễn”, MGMC 2026 hướng đến việc giải quyết những thách thức của ngành thông qua các giải pháp có khả năng ứng dụng và tạo ra kết quả kinh doanh đo lường được. Nội dung hội nghị bao quát nhiều lĩnh vực, từ chiến lược, công nghệ, tài chính, vận hành đến phát triển thị trường quốc tế.

MGMC 2026: Cơ hội để doanh nghiệp MICE Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế.

Chương trình được tổ chức theo bốn trụ cột. MICE DNA tập trung vào tiếp thị điểm đến và doanh nghiệp, sáng tạo, bản sắc văn hóa và quản trị nhân tài. MICE LAB đi sâu vào phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và giải pháp số. MICE PULSE xoay quanh chiến lược bán hàng, định giá, tối ưu lợi nhuận, đấu thầu, đầu tư và phát triển kinh doanh. Trong khi đó, MICE BRAIN cung cấp các mô hình đào tạo thực hành, giúp người tham dự tiếp cận và xử lý những bài toán cụ thể của ngành.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phiên toàn thể khai mạc, tập trung phân tích cơ chế phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm thống nhất các ưu tiên chiến lược, đồng thời thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa khối BRICS, các quốc gia thuộc Nam bán cầu và Đông Nam Á. Các thảo luận hướng đến việc kết nối định hướng của cơ quan quản lý với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, qua đó đề xuất những bước đi cụ thể để phát triển ngành MICE.

Mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế cũng là chủ đề trọng tâm. Phiên thảo luận “Chi phí gia nhập thị trường BRICS+: Bài toán kinh tế thực tế, chi phí ẩn và rào cản” dự kiến phân tích các vấn đề doanh nghiệp cần cân nhắc khi tiếp cận thị trường mới, như yêu cầu đầu tư, chiến lược định giá tại địa phương, lựa chọn công ty quản lý điểm đến (DMC), thanh toán xuyên biên giới và rủi ro tỷ giá. Kinh nghiệm từ những thương vụ thành công và thất bại sẽ là cơ sở để người tham dự đánh giá cơ hội, chi phí và rủi ro khi mở rộng kinh doanh.

Công nghệ và dữ liệu tiếp tục được đặt ở vị trí quan trọng trong chương trình. Tại phiên “Chuyển đổi số trong các sự kiện doanh nghiệp: Xu hướng hay tài sản thực?”, các chuyên gia sẽ xem xét khả năng tạo ra giá trị đo lường được từ tự động hóa bằng AI, phân tích dữ liệu sự kiện và những giải pháp tài chính mới cho các dự án xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, phiên tranh luận “AI trong vai trò Đạo diễn: Tạo nên bản sắc hay tổng hợp ý tưởng?” đề cập đến sự thay đổi vai trò của AI trong quy trình sáng tạo. Phiên ứng dụng “Kinh tế dữ liệu: Tối ưu doanh thu từ phân tích dữ liệu sự kiện” tập trung vào cách chuyển dữ liệu thu thập được thành thông tin phục vụ ra quyết định, cải thiện hiệu quả vận hành và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Các yếu tố văn hóa và trải nghiệm khách tham dự cũng được xem xét dưới góc độ tạo lợi thế cạnh tranh. Những phiên thảo luận về thương hiệu điểm đến và bản sắc văn hóa sẽ tìm hiểu cách phát huy đặc trưng địa phương để tăng sức hút quốc tế. Trong khi đó, phiên “Kiến tạo trải nghiệm: Bí quyết tạo nên một sự kiện khó quên” tập trung vào khả năng thích ứng đa văn hóa, tăng tương tác với khán giả và tạo cảm xúc tích cực, đồng thời bảo đảm mục tiêu kinh doanh và ngân sách.

Kết nối giao thương, mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp MICE Việt Nam

Thành phố Moscow, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh MICE Toàn cầu lần thứ tư

Ngoài chương trình hội nghị, MGMC 2026 còn là diễn đàn kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp dịch vụ MICE và khách mua doanh nghiệp. Sự kiện dự kiến có hơn 150 đơn vị triển lãm, kết nối trực tiếp với nhóm khách mua được lựa chọn dựa trên uy tín chuyên môn và năng lực ngân sách. Thành phần này gồm các lãnh đạo cấp cao và người có quyền quyết định trong doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Với sự kết hợp giữa thảo luận chuyên sâu và hoạt động kết nối kinh doanh, hội nghị hướng đến việc tạo điều kiện để các đơn vị tham gia tìm kiếm đối tác, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng quan hệ hợp tác xuyên biên giới. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thông tin về thị trường Nga, các quốc gia BRICS và những thị trường thuộc Nam bán cầu, qua đó đánh giá khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu quốc tế.

Đối với doanh nghiệp MICE Việt Nam, việc tham dự những diễn đàn chuyên ngành quốc tế như MGMC có thể hỗ trợ cập nhật phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ và tiếp cận mạng lưới đối tác mới. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa các kết nối thành cơ hội kinh doanh còn phụ thuộc vào định hướng thị trường, năng lực triển khai và sự phù hợp của từng doanh nghiệp với nhu cầu của đối tác.

MGMC 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 16–17/12/2026 tại Moscow, Nga. Thông tin chi tiết về chương trình và đăng ký tham dự được cập nhật tại website chính thức của sự kiện: https://business.russpass.ru/en/projects-events/meet-global-mice-congress/mgmc-2026.