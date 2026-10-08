Doanh nghiệp máy công cụ Đài Loan (Trung Quốc) tham gia MTA Hanoi 2026

MTA Hanoi 2026 là Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 11 về Cơ khí chính xác và Chế tạo sản xuất, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 200 đơn vị trưng bày đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên tổng diện tích khoảng 5.000 m², thu hút hơn 6.000 khách tham quan thương mại.

CMD đã đồng hành cùng MTA Hanoi trong hơn 6 năm liên tiếp.

Triển lãm giới thiệu máy móc, thiết bị, công nghệ và các giải pháp phục vụ sản xuất, tập trung vào cơ khí chính xác, máy công cụ và chế tạo sản xuất. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp cập nhật công nghệ, tìm kiếm đối tác và trao đổi nhu cầu về thiết bị, linh kiện phục vụ sản xuất.

Tại MTA Hanoi 2026, CMD tổ chức đoàn gồm 8 doanh nghiệp sản xuất máy công cụ và linh kiện của Đài Loan (Trung Quốc), với tổng cộng 10 gian hàng. Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục vụ sản xuất cơ khí chính xác, trong đó có máy công cụ và các linh kiện phục vụ hoạt động chế tạo.

Khu gian hàng của đoàn doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) được bố trí gần cửa vào bên trái khu vực triển lãm. Đây là không gian để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, trao đổi với khách tham quan và tìm hiểu nhu cầu hợp tác, cung ứng thiết bị, linh kiện.

CMD đã đồng hành cùng MTA Hanoi trong hơn 6 năm liên tiếp. Việc tiếp tục tham gia triển lãm là một trong những hoạt động kết nối của các doanh nghiệp máy móc, thiết bị Đài Loan (Trung Quốc) với thị trường Việt Nam, đồng thời duy trì quan hệ với các doanh nghiệp sản xuất và đối tác trong lĩnh vực cơ khí.

8 doanh nghiệp sản xuất máy công cụ và linh kiện của Đài Loan (Trung Quốc), với tổng cộng 10 gian hàng sẽ tham gia MTA Hanoi 2026.

Theo CMD, Việt Nam đang giữ vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất tại Đông Nam Á, kéo theo nhu cầu về máy móc chính xác, thiết bị và công nghệ sản xuất. Sự phát triển của công nghiệp chế biến, chế tạo cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thiết bị, tự động hóa và chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, MTA Hanoi 2026 tạo thêm không gian để các nhà cung cấp máy công cụ Đài Loan (Trung Quốc) tiếp cận doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, trao đổi về nhu cầu thiết bị, công nghệ, linh kiện và khả năng hợp tác trong chuỗi cung ứng.

CMD cho biết, thông qua việc tham gia MTA Hanoi 2026, các doanh nghiệp hướng tới tăng cường giao lưu công nghiệp với Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác tại thị trường Đông Nam Á. Việc kết nối với các nhà sản xuất trong khu vực cũng giúp doanh nghiệp cung ứng máy móc, thiết bị nắm bắt nhu cầu đầu tư và sản xuất, nhất là trong các ngành có yêu cầu cao về công nghệ chế tạo.

MTA Hanoi 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13-15/10/2026. Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực cơ khí chính xác, máy công cụ và chế tạo sản xuất.