Thị trường lao động đang bước vào cuộc cạnh tranh mới, khi doanh nghiệp vừa phải giữ chân nhân sự hiện có, vừa tìm kiếm nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Doanh nghiệp tăng đãi ngộ vẫn khó tuyển người

Khảo sát lương 2027 do Robert Walters công bố cho thấy phần lớn doanh nghiệp được hỏi có kế hoạch tăng lương trong năm tới. Tuy nhiên, ngân sách sẽ tập trung vào những vị trí trực tiếp tạo doanh thu, cải thiện năng suất hoặc thúc đẩy chuyển đổi số.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng. Theo Cục Thống kê, GDP 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,01% so với cùng kỳ, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với mức tăng cùng kỳ năm 2025.

Thị trường lao động Việt Nam chứng kiến làn sóng tăng lương diện rộng cùng cuộc đua săn lùng nhân tài.

Robert Walters nhận định, với lạm phát quanh mức 5%, doanh nghiệp thận trọng hơn khi phân bổ ngân sách nhân sự, ưu tiên những bộ phận có đóng góp rõ rệt cho hoạt động kinh doanh. Nhu cầu tuyển dụng năm 2027 dự kiến tập trung vào nhân lực AI, kỹ thuật, bán dẫn, sản xuất và chuỗi cung ứng, đặc biệt là những người có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế và khả năng ứng dụng công nghệ.

Thực tế tuyển dụng những tháng cuối năm 2026 cho thấy, dù đưa ra mức thu nhập và chính sách đãi ngộ cạnh tranh, nhiều doanh nghiệp vẫn chật vật tìm người.

Tại TP.HCM, Công ty CP Sài Gòn Food ở Khu công nghiệp Vĩnh Lộc cần tuyển 200 lao động dịp cận Tết. Bà Trần Thị Kiều Oanh, Giám đốc nhân sự công ty, cho biết thu nhập trung bình của công nhân sản xuất khoảng 13 triệu đồng/tháng, cùng chính sách thưởng 2 tháng lương vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, tuyển dụng vẫn không đạt kỳ vọng.

Tương tự, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Namix có nhu cầu tuyển dụng tăng nhưng gặp khó do nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp khan hiếm. ThS Nguyễn Hồng Đăng, Giám đốc điều hành công ty, cho biết nhà máy đặt tại TP Đồng Nai, khá xa trung tâm, cũng khiến việc tiếp cận nguồn lao động có trình độ trở nên khó khăn hơn.

Tại Hà Nội, Công ty CP Xây lắp và thiết bị công nghiệp Mekamic cần tuyển 30-35 nhân sự ở các vị trí kỹ sư cơ khí, lập trình CNC, vận hành CNC và kiểm soát chất lượng, với mức thu nhập 9-20 triệu đồng/tháng. Theo chị Quách Thị Tâm, phụ trách tuyển dụng công ty, khoảng hai năm trở lại đây, việc tuyển dụng ở hầu hết vị trí đều khó khăn do cạnh tranh nhân lực giữa các doanh nghiệp cơ khí, trong khi giới trẻ chưa thực sự mặn mà với ngành học này.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ), có 21/27 nhóm ngành đang thiếu hụt lao động, tập trung ở sản xuất, kỹ thuật, thương mại, bán hàng, tài chính - ngân hàng, xây dựng và logistics. Nhu cầu tuyển dụng ghi nhận 26.533 vị trí. Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm, dự báo nhu cầu tiếp tục ở mức cao, nhất là các ngành bán hàng, thương mại điện tử, logistics - kho vận, dệt may, sản xuất tiêu dùng và dịch vụ ăn uống, giải trí.

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng tập trung ở bán buôn, bán lẻ, dịch vụ, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và du lịch. Đáng chú ý, lao động giản đơn, nhân viên dịch vụ và bán hàng có xu hướng chậm lại, trong khi doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có thể đảm nhiệm nhiều công việc. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, 47,6% vị trí tuyển dụng có thu nhập 10-20 triệu đồng/tháng, mức trên 20 triệu đồng chiếm 14,6%.

Cuộc đua tiền lương và yêu cầu nhân lực chất lượng cao

Không chỉ doanh nghiệp chủ động tăng đãi ngộ, người lao động cũng đặt kỳ vọng cao hơn về thu nhập. Khảo sát của Robert Walters cho thấy người lao động Việt Nam mong muốn tăng lương 15-25% khi chuyển việc, thậm chí lên tới 30% ở các lĩnh vực tăng trưởng nhanh như bán dẫn, AI, chuỗi cung ứng và quản trị vận hành.

Có tới 84% người được hỏi tin tưởng vào triển vọng ngành nghề đang làm việc, nhưng 74% sẵn sàng cân nhắc cơ hội mới trong 12 tháng tới, trong đó 43% đang chủ động tìm việc. Lương và phúc lợi là yếu tố hàng đầu khi chuyển việc, được 51% lựa chọn; 63% xem chênh lệch lương là rào cản lớn nhất khi tìm công việc mới.

Với công nhân có thu nhập chủ yếu dựa vào lương cơ bản và tiền tăng ca, việc điều chỉnh lương càng được quan tâm. Chị Lê Thị Mai, công nhân tại Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội), cho biết mức lương cơ bản hiện khoảng 5,8 triệu đồng/tháng. Nếu không tăng ca, công nhân khó có khoản tích lũy sau khi trang trải chi phí sinh hoạt.

Trong khi đó, một kỹ sư thiết kế vi mạch tại doanh nghiệp công nghệ ở Hà Nội cho biết nhu cầu tuyển dụng nhân lực bán dẫn tăng đang mở ra cơ hội cải thiện thu nhập. Ngoài chờ điều chỉnh lương định kỳ, chuyển sang vị trí mới cũng là cách để người lao động nâng mức thu nhập.

Theo báo cáo của Anphabe công bố ngày 18/11, doanh nghiệp có thể tiếp tục tinh giản bộ máy nhưng vẫn tuyển dụng và tăng lương cho nhân sự phù hợp. Với AI, xu hướng không còn dừng ở triển khai công cụ mà chuyển sang thiết kế lại quy trình làm việc nhằm nâng cao năng suất toàn bộ bộ phận.

Bà Thanh Nguyễn, đại diện Anphabe, nhận định những nỗ lực tinh gọn, ứng dụng công nghệ và thu hút nhân tài trong nhiều năm qua vẫn chưa đủ tạo ra bước nhảy năng suất thực sự.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết doanh nghiệp hiện tuyển dụng có chọn lọc, ưu tiên ổn định bộ khung nhân sự và thu hút những vị trí kỹ thuật thiết yếu. Trong cơ cấu tuyển dụng, khối công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng chiếm 24,1%; công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn và AI cũng là những lĩnh vực được chú trọng.

Theo TS Đinh Hoàng Hà, Trưởng Văn phòng đại diện Học viện Hanbridge Singapore tại Việt Nam, người lao động không thể chỉ dựa vào bằng cấp hay kinh nghiệm mà cần liên tục học hỏi, thích nghi với công nghệ. Bên cạnh kỹ năng công nghệ thực chiến, tư duy phản biện, giao tiếp, sáng tạo và khả năng thích ứng sẽ tạo lợi thế trên thị trường lao động tương lai.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, nhu cầu tuyển lao động phổ thông và công nhân kỹ thuật dự kiến tiếp tục tăng. Riêng tại TP.HCM, doanh nghiệp và các dự án có nhu cầu tuyển khoảng 45.000-50.000 vị trí, tập trung vào cơ khí, xây dựng và giao thông.

Cuộc đua nhân lực vì thế không chỉ là câu chuyện doanh nghiệp trả lương bao nhiêu, mà còn là khả năng tìm được người đáp ứng yêu cầu công việc. Cơ hội việc làm và tăng thu nhập rộng mở hơn, nhưng lợi thế sẽ thuộc về những lao động có chuyên môn, kỹ năng thực tế và khả năng thích ứng với công nghệ.