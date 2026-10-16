Doanh nghiệp mạnh tay chi lương cao 'săn' nhân lực

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại Hà Nội tăng mạnh trong những tháng cuối năm. Ảnh: L.H.

Đãi ngộ tốt để thu hút lao động kỹ thuật

Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động tháng 9/2026 ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý trong cơ cấu tuyển dụng. Trong khi khối thương mại – dịch vụ thể hiện sự bứt phá, tỷ trọng nhu cầu tuyển dụng của khối công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng chiếm 24,1%. Dù tỷ trọng có xu hướng thu hẹp, nhu cầu nhân lực kỹ thuật phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm vẫn duy trì ở mức cao. Tiến độ thi công các dự án lớn như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 2,5 và hệ thống cầu vượt sông Hồng đang tạo sức ép đáng kể lên nhu cầu tuyển dụng. Các doanh nghiệp (DN) xây dựng không chỉ cần bổ sung nhân lực để đáp ứng tiến độ công trình mà còn phải cạnh tranh để giữ chân đội ngũ kỹ sư, giám sát, thợ lành nghề và nhân sự vận hành máy móc chuyên nghiệp.

Theo ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Nội vụ Hà Nội) thị trường hiện duy trì xu hướng tuyển dụng có chọn lọc, ưu tiên ổn định bộ khung nhân sự hiện hữu, đồng thời tăng cường thu hút những vị trí kỹ thuật thực sự thiết yếu. Trong bối cảnh đó, tiền lương và chế độ đãi ngộ trở thành một trong những yếu tố quan trọng để DN cạnh tranh nhân lực. Dự báo trong tháng 10 và những tháng cuối năm, mức lương dành cho kỹ sư xây dựng, giám sát có thể đạt 15-35 triệu đồng/tháng; công nhân kỹ thuật, thợ vận hành máy móc chuyên nghiệp được trả từ 10-20 triệu đồng/tháng, tùy thuộc tay nghề và kinh nghiệm.

Mức thu nhập này phản ánh nhu cầu lớn đối với lao động có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu công việc, đặc biệt tại những dự án đòi hỏi tiến độ thi công gấp, kỹ thuật phức tạp và tính liên tục trong tổ chức sản xuất. Với DN, tuyển được người có chuyên môn phù hợp không chỉ giúp bảo đảm tiến độ mà còn hạn chế chi phí phát sinh do thiếu hụt nhân lực. Tuy nhiên, mức lương cao không đồng nghĩa mọi vị trí đều dễ tuyển. Khi DN ưu tiên người lao động có kinh nghiệm thực tế, chứng chỉ nghề và khả năng làm việc độc lập, những ứng viên chưa đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn vẫn có thể gặp khó khăn, ngay cả khi thị trường xuất hiện nhiều thông tin tuyển dụng.

Bán lẻ, logistics - điểm nóng tuyển dụng

Không chỉ lĩnh vực xây dựng, nhóm ngành bán buôn, bán lẻ, logistics và dịch vụ tiêu dùng được dự báo trở thành điểm nóng tuyển dụng trong quý IV. Đây là thời điểm DN bước vào giai đoạn chuẩn bị hàng hóa, mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng cường nhân sự phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, DN thực phẩm và đồ uống (F&B), đơn vị kho bãi – logistics có xu hướng gia tăng nhu cầu tuyển nhân viên bán hàng, kinh doanh, giao vận và chăm sóc khách hàng. Động lực đến từ các chương trình khuyến mại, nhu cầu mua sắm dịp cuối năm và kế hoạch chuẩn bị nguồn lực phục vụ Tết. Bên cạnh nhu cầu nhân lực phục vụ các dự án xây dựng và mùa mua sắm, công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) được xác định là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Hà Nội.

“Trong quý IV, thành phố tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi), hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và DN. Mô hình “viện – trường – DN” được kỳ vọng góp phần đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô” - ông Vũ Quang Thành cho biết.