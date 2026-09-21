Doanh nghiệp lưu ý nguy cơ điều tra phòng vệ thương mại khi xuất khẩu thủy tinh nghiền sang Indonesia

Thủy tinh nghiền Việt Nam chiếm thị phần tương đối tại Indonesia

Theo Danh sách cảnh báo của Cục Phòng vệ thương mại, thủy tinh nghiền, với các mã HS tham khảo 3207.20 và 3207.40, là một trong những mặt hàng có rủi ro bị Indonesia tiến hành điều tra phòng vệ thương mại. Rủi ro này đáng lưu ý khi hàng Việt Nam đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của thị trường này.

Theo số liệu 3 tháng đầu năm 2026 được Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cập nhật, kim ngạch xuất khẩu thủy tinh nghiền của Việt Nam sang Indonesia đạt 6,1 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2025. Kim ngạch của Việt Nam chiếm 51,3% tổng kim ngạch nhập khẩu sản phẩm cùng loại của Indonesia và Việt Nam là nguồn cung lớn nhất tại thị trường này.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, thủy tinh nghiền xuất khẩu sang Indonesia là mặt hàng cần lưu ý về nguy cơ phòng vệ thương mại, trong bối cảnh Việt Nam là nguồn cung lớn nhất tại thị trường này. Ảnh minh họa

Trước đó, năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia ban hành Quy định số 32/2023 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thủy tinh nghiền có xuất xứ từ Trung Quốc. Biện pháp có hiệu lực từ ngày 10/4/2023 đến ngày 10/4/2028.

Theo đó, biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với các sản phẩm thuộc mã ex 3207.20.90 và 3207.40.00 có xuất xứ từ Trung Quốc. Mức thuế chống bán phá giá là 6,3% - 25,5% cho các nhà xuất khẩu.

Quy định này được ban hành trên cơ sở kết quả điều tra của Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI), trong đó xác định ngành sản xuất trong nước chưa hoàn toàn phục hồi khỏi thiệt hại do hoạt động bán phá giá và việc áp dụng biện pháp cần được gia hạn.

Việc Indonesia đang áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với thủy tinh nghiền từ Trung Quốc là thông tin doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi xuất khẩu sang thị trường này.

Doanh nghiệp cần rà soát chuỗi cung ứng, theo dõi chính sách thương mại của nước nhập khẩu

Trước rủi ro Indonesia có thể tiến hành điều tra phòng vệ thương mại đối với thủy tinh nghiền, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp xuất khẩu chủ động rà soát chuỗi cung ứng, đồng thời theo dõi sát chính sách thương mại của Indonesia, nhất là các quy định liên quan đến phòng vệ thương mại và những vụ việc điều tra đối với sản phẩm cùng loại hoặc các sản phẩm có liên quan. Việc chủ động theo dõi và chuẩn bị nhằm bảo vệ thị phần hiện có, đồng thời hạn chế các rủi ro pháp lý có thể phát sinh. Trong quá trình rà soát chuỗi cung ứng, doanh nghiệp cần chú ý đến nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất và xuất xứ hàng hóa. Việc kiểm soát đầy đủ các thông tin liên quan đến chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp có cơ sở xác định, chứng minh nguồn gốc và quá trình sản xuất của hàng hóa khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật về phòng vệ thương mại; xây dựng hệ thống sổ sách kế toán minh bạch; lưu trữ đầy đủ dữ liệu về chi phí sản xuất, giá bán và nguồn gốc nguyên vật liệu để sẵn sàng hợp tác, trả lời bản câu hỏi điều tra của cơ quan chức năng Canada khi cần thiết.

Ngoài ra, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị doanh nghiệp tăng cường phối hợp với các hiệp hội ngành hàng và cơ quan quản lý nhà nước để cập nhật thông tin cảnh báo sớm, tham gia các chương trình đào tạo về phòng vệ thương mại và xây dựng phương án ứng phó khi bị điều tra; đồng thời cân nhắc sử dụng tư vấn pháp lý quốc tế có kinh nghiệm trong các vụ việc tại Indonesia để bảo đảm quyền lợi trong quá trình điều tra và rà soát.