Doanh nghiệp lưu trú 'tận dụng' mùa du lịch thấp điểm

Nhân viên Khách sạn Silksense hướng dẫn quy trình phục vụ khách. Ảnh: VĨNH LỘC

Rà soát quy trình vận hành khách sạn

Những ngày này, một số nhân viên Khu nghỉ dưỡng Grand Signature (phường Hội An Tây) bước vào đợt đào tạo chuyên môn định kỳ trong năm. Tùy đặc thù từng bộ phận, chương trình bồi dưỡng được thiết kế phù hợp, hướng đến nâng cao nghiệp vụ và khả năng phục vụ khách hàng.

Ông Trần Quang, Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Grand Signature cho biết, từ cuối tháng 9, tỷ lệ lấp phòng của đơn vị đạt bình quân 65%, thấp hơn khoảng 10% so với cả năm. “Thời điểm này được xem là giao mùa của du lịch Đà Nẵng nên lượng khách giảm. Do đó, ngoài triển khai các chương trình khuyến mãi, tăng thêm trải nghiệm nhằm thu hút khách, chúng tôi tranh thủ đào tạo nhân viên; đặc biệt, rà soát các sản phẩm, dịch vụ chuẩn bị đón khách Âu, Mỹ quay lại trong những tháng cuối năm. Việc bố trí đào tạo vào thời điểm thấp điểm giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp nhân lực, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động phục vụ khách trong mùa cao điểm”, ông Quang thông tin.

Khảo sát một số doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố cho thấy, sau giai đoạn cao điểm mùa hè, từ cuối tháng 9, lượng khách lưu trú bắt đầu giảm và kéo dài đến hết tháng 10. Vì thế, khoảng thời gian này không chỉ đặt ra yêu cầu duy trì hoạt động kinh doanh mà còn tạo điều kiện để các đơn vị xử lý những vấn đề nội tại, từ rà soát quy trình phục vụ, đánh giá chất lượng dịch vụ, đến xây dựng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo.

Tại Khách sạn Hội An, công tác đào tạo nhân lực được triển khai song song với việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp diễn biến thị trường. Các chương trình tập trung vào kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng, xử lý phản hồi, nghiệp vụ chuyên môn và ứng dụng công nghệ trong quản lý. Bên cạnh đó, nhân viên được cập nhật kiến thức về văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và các sản phẩm du lịch địa phương, góp phần nâng cao khả năng tư vấn, giới thiệu những trải nghiệm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, đơn vị chủ đầu tư Khách sạn Hội An cho hay, mỗi năm doanh nghiệp tổ chức hai đợt đào tạo vào tháng 5, 6 và tháng 9, 10. Trong đó, giai đoạn tháng 9 và tháng 10 tập trung đào tạo tại chỗ, với trưởng các bộ phận trực tiếp hướng dẫn nhân viên cũng như phân tích những hạn chế trong quá trình vận hành để kịp thời điều chỉnh.

Theo bà Lan, bên cạnh nâng cao chất lượng nhân lực, mùa thấp điểm cũng là thời gian thích hợp để rà soát các sản phẩm, chuẩn hóa quy trình và chuẩn bị phương án phòng chống bão lụt. Năm nay, doanh nghiệp triển khai xây dựng lại hệ thống quy chuẩn du lịch bền vững và nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách.

“Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, chúng tôi muốn tạo thêm lý do để khách dành nhiều thời gian khám phá và trải nghiệm tại điểm đến mỗi ngày, như hướng dẫn làm bánh, học nấu ăn, làm gốm, làm lồng đèn... miễn phí nhằm mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khách lưu trú”, bà Lan chia sẻ.

Du khách đi dạo trong khuôn viên Khu nghỉ dưỡng Grand Signature. Ảnh: VĨNH LỘC

Chủ động thích ứng

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng Giám đốc Furama Resort Danang, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, mùa thấp điểm mang đến thách thức về doanh thu nhưng cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp tái tạo năng lực cạnh tranh. Các đơn vị cần tận dụng thời gian này để đào tạo nhân sự, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo trì cơ sở vật chất, phát triển sản phẩm mới và chuẩn bị chương trình xúc tiến, kết nối thị trường cho năm 2027.

Một trong những cơ hội kết nối đáng chú ý là Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026 (DITF 2026), dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10, với sự tham gia của hơn 350 buyers (đối tác mua dịch vụ du lịch) trong nước và quốc tế. Đây là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu thị trường và tìm kiếm nguồn khách cho năm tới.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh cho rằng, trong bối cảnh thời tiết những tháng cuối năm có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời, việc đa dạng hóa sản phẩm theo hướng ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết cũng cần được xem là giải pháp quan trọng. Trong đó, du lịch ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa, nghỉ dưỡng gia đình và du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện (MICE) có thể tạo thêm lựa chọn cho du khách, góp phần duy trì sức hút của điểm đến quanh năm.

Tại Furama Resort Danang, định hướng này được thể hiện qua việc phát triển các chương trình trải nghiệm phù hợp mùa mưa như lớp học nấu ăn, khám phá văn hóa ẩm thực Việt Nam, yoga, chăm sóc sức khỏe toàn diện (wellness); tập trung đào tạo đội ngũ nhân sự; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành, bảo trì cơ sở vật chất...

Doanh nghiệp cũng tăng cường kết nối các đối tác lữ hành trong nước và quốc tế, quảng bá hệ sinh thái Furama Resort, Furama Villas và Trung tâm hội nghị quốc tế Ariyana, đặc biệt là các sản phẩm nghỉ dưỡng, hội nghị, sự kiện và MICE phục vụ thị trường năm tới. Theo kế hoạch, từ ngày 20 đến 23/10, đại diện Furama Resort Danang sẽ tham gia quảng bá điểm đến tại sự kiện ITB Asia ở Singapore, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận đối tác và thị trường quốc tế.

“Tôi nghĩ, mùa cao điểm là thời gian phát huy năng lực kinh doanh, còn mùa thấp điểm là thời gian đầu tư để tạo ra năng lực cạnh tranh cho tương lai”, ông Quỳnh phân tích.

Với du lịch Đà Nẵng, việc phát huy lợi thế về biển, nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và MICE sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp xây dựng sản phẩm phù hợp từng mùa, từng phân khúc khách. Đặc biệt, việc tăng cường liên kết giữa cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và đơn vị vận chuyển sẽ góp phần hình thành chuỗi dịch vụ đồng bộ, nâng cao hiệu quả khai thác thị trường hiện nay và thời gian tới.