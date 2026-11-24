Thời gian qua, mặc dù kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, lượng hàng hóa lưu chuyển cũng ngày càng lớn hơn, thế nhưng điều này lại không đồng nghĩa với lợi nhuận của ngành logistics được cải thiện tương ứng. Từ giá nhiên liệu, phụ phí hãng tàu đến những khoản phát sinh trong quá trình thông quan, mỗi khâu đều có thể làm thay đổi hiệu quả kinh tế của doạn nghiệp.

Trao đổi với Thương Gia, ông Linh Thế Nam, Phó Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Không Hải Vận Việt Nam (Air Sea Transport) cho rằng những áp lực chi phí từ thực tế vận hành, đồng thời phân tích cách doanh nghiệp logistics tìm cách bảo toàn lợi nhuận trong một thị trường ngày càng nhiều biến động.

LƯỢNG HÀNG TĂNG, BIÊN LỢI NHUẬN VẪN CHỊU SỨC ÉP

Thưa ông, tăng trưởng xuất nhập khẩu, đặc biệt vào dịp cuối năm đang tạo thêm việc ở những khâu nào của chuỗi logistics?

Năm 2026 là một năm rất đặc biệt của ngoại thương Việt Nam. Chỉ sau 10 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, tăng hơn 32% so với cùng kỳ. Đằng sau con số đó là làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng: nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, đầu tư nhà xưởng tại Việt Nam.

Khi nhà máy đi vào sản xuất, nhu cầu logistics phát sinh ở cả hai đầu. Nguyên liệu, linh kiện cần được đưa từ cảng hoặc cửa khẩu về khu công nghiệp, còn thành phẩm được vận chuyển ra cảng để xuất sang Mỹ, châu Âu và các thị trường khác. Cuối năm, hàng phục vụ Tết và hàng cho mùa mua sắm ở nước ngoài cùng vào cao điểm, tạo thêm nhu cầu vận chuyển, lưu kho và giao nhận.

Ông Linh Thế Nam, Phó Giám đốc chi nhánh Quảng Ninh của Công ty Không Hải Vận Việt Nam (Air Sea Transport)

Đi cùng cơ hội đó là yêu cầu chứng minh xuất xứ. Khi thị trường nhập khẩu tăng kiểm tra, doanh nghiệp phải có hồ sơ thể hiện nguyên liệu đến từ đâu và hàng đã trải qua những công đoạn sản xuất nào tại Việt Nam. Nếu nguồn linh kiện, nguyên liệu trong nước còn hạn chế, việc tăng tỷ lệ nội địa hóa sẽ khó hơn. Khả năng đáp ứng của công nghiệp hỗ trợ vì thế ảnh hưởng đến cả triển vọng giữ chân nhà đầu tư lẫn nguồn hàng dài hạn của ngành logistics.

Ở ngắn hạn, thay đổi thuế quan cũng làm xáo trộn kế hoạch vận chuyển. Khách hàng có thể dồn hàng hoặc lùi lịch giao theo từng mốc chính sách, khiến nhu cầu đặt chỗ biến động ngay cả khi đơn hàng đã có.

Những biến động của giá xăng dầu trong thời gian qua đã tác động như thế nào đến chi phí vận hành, giá dịch vụ và biên lợi nhuận của doanh nghiệp? Doanh nghiệp đang làm gì để cân đối chi phí mà vẫn giữ được khách hàng?

Nhiên liệu là một trong những khoản chi lớn của vận tải đường bộ. Với đường biển, biến động giá dầu còn đi vào giá dịch vụ qua phụ phí của hãng tàu. Khó nhất là độ trễ. Giá nhiên liệu có thể điều chỉnh hằng tuần, còn hợp đồng vận chuyển thường chốt cước theo tháng hoặc theo quý.

Trong thời gian giá nhiên liệu biến động tăng, phần chi phí tăng thêm do doanh nghiệp logistics gánh. Có những lô hàng chúng tôi chấp nhận gần như không có lãi để giữ đúng cam kết với khách hàng truyền thống.

Một cách xử lý là thỏa thuận ngay từ đầu về biên độ giá dầu làm căn cứ điều chỉnh phụ phí. Khi điều kiện điều chỉnh đã rõ trong hợp đồng, cả hai bên đều có cơ sở dự trù chi phí. Ở khâu vận hành, chúng tôi ghép hàng, tìm hàng chiều về để giảm xe chạy rỗng và kết hợp đường biển, đường sắt hoặc đường thủy nội địa khi tuyến vận chuyển phù hợp. Với khách hàng, chúng tôi tư vấn lập lịch giao và đặt chỗ sớm để hạn chế phải mua cước vào lúc cao điểm.

Điều khách hàng cần là tổng chi phí giao hàng thấp và có thể dự tính được. Đó cũng là cơ sở để doanh nghiệp logistics giữ khách lâu dài.

CHI PHÍ PHÁT SINH TỪ THỜI GIAN CHỜ

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, ông đánh giá thế nào về những chuyển biến trong cải cách thủ tục hải quan thời gian qua?

Tại Quảng Ninh, cơ quan hải quan hướng dẫn kịp thời và cập nhật các văn bản mới, giúp chúng tôi tư vấn cho khách hàng sát hơn. Việc tinh gọn đầu mối và xử lý hồ sơ tập trung cũng tạo điều kiện để hướng dẫn nghiệp vụ được thực hiện thống nhất hơn.

Vướng mắc chúng tôi gặp là có thời điểm hệ thống khai bản khai hàng hóa, đăng ký kiểm tra chuyên ngành hoặc xin giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bị chậm. Có lúc doanh nghiệp không gửi được bản khai cho lô hàng nhập khẩu hoặc không xuất được danh sách container đã qua khu vực giám sát. Cơ quan hải quan hỗ trợ xử lý, nhưng nếu lỡ lịch giao, doanh nghiệp vẫn có thể phát sinh phí lưu container, lưu bãi. Khi thủ tục đã chuyển lên môi trường điện tử, doanh nghiệp cần biết có thể chuyển sang quy trình nào để tiếp tục xử lý hồ sơ lúc hệ thống gặp sự cố.

Một vướng mắc khác là tham vấn trị giá hải quan. Có trường hợp doanh nghiệp có hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán nhưng trị giá tính thuế sau tham vấn cao hơn giá giao dịch mà doanh nghiệp khai báo. Khoản thuế tăng thêm có thể làm mất phần lớn lợi nhuận dự tính của lô hàng. Tham vấn là cần thiết để chống gian lận. Từ phía doanh nghiệp, chúng tôi mong tiêu chí lựa chọn hồ sơ dựa trên rủi ro được áp dụng thống nhất và dữ liệu giá tham chiếu bám sát giao dịch thực tế.

Ngoài những vướng mắc khi thông quan, khoản chi nào doanh nghiệp khó dự trù nhất và nên tháo gỡ từ đâu?

Các khoản phí xếp dỡ, phí chứng từ hay phụ phí mất cân bằng container có thể được điều chỉnh với thời gian báo trước ngắn. Doanh nghiệp nhỏ gặp khó khi báo giá cho khách vì tổng chi phí có thể thay đổi sau khi đã lên kế hoạch giao hàng. Chi phí vận tải nội địa cũng còn cao ở những tuyến phụ thuộc nhiều vào xe tải, khó tìm hàng chiều về hoặc thiếu kết nối từ cảng sang đường sắt và đường thủy.

Theo tôi, việc cần ưu tiên là liên thông dữ liệu giữa hải quan, cơ quan kiểm tra chuyên ngành và các đơn vị liên quan. Nếu kết quả kiểm tra đã có trên hệ thống và được các cơ quan cùng sử dụng, doanh nghiệp sẽ giảm thời gian nộp lại hồ sơ và chờ xử lý. Cùng với đó, cần minh bạch mức phụ phí và thời điểm áp dụng để doanh nghiệp có thể đưa các khoản này vào báo giá. Về dài hạn, kết nối đường sắt và đường thủy với cảng sẽ giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn khi tính chi phí cho từng tuyến.

Chi phí logistics của Việt Nam hiện vẫn ở mức khoảng 16-17% GDP, cao hơn nhiều nước trong khu vực. Mục tiêu Nhà nước đặt ra là giảm xuống 12-15% GDP vào năm 2035. Muốn đạt được mục tiêu đó, phải bắt đầu từ chính những điểm nghẽn này.

CẠNH TRANH TỪ TRƯỚC KHI HÀNG VỀ CẢNG

Ở Air Sea Transport, đâu là thay đổi cụ thể trong cách phục vụ khách hàng trước những yêu cầu đó?

Chúng tôi đưa việc tư vấn mã hàng HS và hồ sơ xuất xứ lên ngay khâu khách đang chuẩn bị ký hợp đồng mua hàng. Nếu tư vấn sai mã hoặc phát hiện hồ sơ thiếu khi hàng đã về cảng, khách hàng có thể bị kéo dài thời gian giao nhận, mất ưu đãi thuế hoặc phải nộp thêm thuế. Xem hồ sơ từ sớm giúp khách hàng biết cần yêu cầu người bán cung cấp chứng từ gì và dự tính được chi phí trước khi chốt đơn.

Doanh nghiệp duy trì một đầu mối theo dõi lô hàng từ kho người bán đến nhà máy, còn chi nhánh được chủ động chọn phương án theo từng tuyến. Chẳng hạn, hàng qua Móng Cái và hàng qua Hữu Nghị có đặc thù khác nhau, nên phương án vận chuyển và tổ chức giao nhận cũng cần điều chỉnh. Năm 2026, chúng tôi duy trì tăng trưởng doanh số và mở thêm hai chi nhánh tại Quảng Ninh và khu vực Thái Bình, nay thuộc tỉnh Hưng Yên, để phục vụ dòng hàng gắn với các khu công nghiệp và khu kinh tế.

Bước sang năm 2027, ông kỳ vọng điều kiện nào sẽ giúp doanh nghiệp logistics chuyển cơ hội tăng lượng hàng thành hiệu quả kinh doanh?

Chúng tôi kỳ vọng các khu công nghiệp, khu kinh tế mới, nhất là ở các tỉnh ven biển phía Bắc, sẽ tạo thêm dòng hàng nguyên liệu và thành phẩm. Đồng thời, yêu cầu về xuất xứ, truy xuất nguồn gốc và môi trường từ các thị trường lớn sẽ khắt khe hơn. Doanh nghiệp logistics chuẩn bị tốt về dữ liệu và hồ sơ có thể giúp khách hàng xử lý sớm những vướng mắc có khả năng làm chậm giao hàng.

Về chính sách, doanh nghiệp cần quỹ đất cho kho bãi và trung tâm logistics gắn với cảng, khu công nghiệp. Vị trí kho ảnh hưởng trực tiếp đến quãng đường xe phải chạy và khả năng gom hàng. Nguồn tín dụng phù hợp cũng giúp doanh nghiệp trong nước có điều kiện đầu tư phương tiện và hệ thống quản lý. Xa hơn, nếu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước cung ứng được nhiều đầu vào hơn cho các nhà máy, ngành logistics có cơ sở để phát triển thêm các tuyến vận chuyển nội địa và phục vụ dòng hàng ổn định hơn.

Xin cảm ơn ông!