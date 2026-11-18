Thiếu ngân sách và nhân sự để chuyển đổi kép

Tại tọa đàm “Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi kép cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” trong khuôn khổ Diễn đàn “Tăng trưởng Chuyển đổi kép 2026” diễn ra ngày 17/11, bà Trần Hoàng Phú Xuân, Tổng Giám đốc Faslink JSC chia sẻ rằng dù sớm định hướng phát triển gắn với trách nhiệm môi trường trong 18 năm hoạt động, doanh nghiệp vẫn liên tục chịu áp lực từ sự thay đổi trong yêu cầu của khách hàng quốc tế, từ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, kiểm soát phát thải carbon và khả năng tuần hoàn sản phẩm. Những yêu cầu này buộc doanh nghiệp phải tăng cường quản trị dữ liệu, kiểm soát chuỗi cung ứng và chứng minh tính bền vững của sản phẩm.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Vì vậy, theo bà, chuyển đổi kép cần được nhìn nhận như một năng lực tăng trưởng mới, giúp doanh nghiệp nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở góc độ hiệp hội, bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Hiệp hội BACLINK cho biết tổ chức này đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% doanh nghiệp thành viên tham gia chuyển đổi kép. Đây là nhiệm vụ cấp thiết tại địa phương có thế mạnh về điện tử, công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghiệp công nghệ cao nhưng chịu sức ép cạnh tranh quốc tế rất lớn. Bà Trang cho biết, nhiều doanh nghiệp tại địa phương đã chủ động đổi mới công nghệ, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường, từ đó cải thiện vị trí trong hệ thống nhà cung cấp.

Chủ tịch Hiệp hội BACLINK cho rằng không nên nhìn đầu tư cho chuyển đổi kép là một khoản chi phí, mà cần coi đó là khoản đầu tư có lợi để đảm bảo một vị trí vững chắc trên thị trường trong tương lai.

Khảo sát tại phiên tọa đàm cho thấy nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đã nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, nhưng chưa có ngân sách và nhân sự để triển khai đồng bộ. Một số đơn vị mới thực hiện từng phần hoặc đang tìm kiếm đối tác công nghệ, tài chính.

Khi được hỏi về nhu cầu hỗ trợ trong chuyển đổi kép, 43% doanh nghiệp mong muốn được đánh giá nhanh mức độ sẵn sàng chuyển đổi, 36% muốn tìm hiểu giải pháp công nghệ phù hợp với quy mô doanh nghiệp.

Thực vậy, vấn đề vốn là một trong những trở ngại của quá trình chuyển đổi kép. Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Giám đốc sản phẩm và dịch vụ số Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI), nhận định các gói tín dụng ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn ESG hiện có yêu cầu cao, khiến nhiều SME khó tiếp cận.

Bà khuyến nghị doanh nghiệp tìm hiểu các gói vay dành cho SME và hộ kinh doanh tại ngân hàng. Ngoài ra, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện pháp luật có thể cân nhắc huy động vốn qua phát hành cổ phần mới hoặc trái phiếu theo quy định. Muốn tiếp cận nguồn vốn, SME cần từng bước chuẩn hóa hồ sơ, minh bạch thông tin tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiều giải pháp hỗ trợ SME

Nhận thức được khó khăn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ Tài chính đang xây dựng thêm cơ chế hỗ trợ SME thông qua dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt, dự thảo Luật được xây dựng theo hướng bổ sung các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khi chuyển đổi xanh như hỗ trợ chi phí tư vấn, lãi suất và một phần chi phí mua hoặc sử dụng phần mềm phục vụ chuyển đổi xanh.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính).

Bên cạnh hoàn thiện chính sách, Bộ Tài chính đang thúc đẩy kết nối dữ liệu. Theo đó, các dữ liệu về đăng ký kinh doanh, thuế, báo cáo tài chính, bảo hiểm và tín dụng sẽ từng bước được liên thông, tạo cơ sở đánh giá năng lực doanh nghiệp và hỗ trợ xây dựng giải pháp tài chính phù hợp, mở rộng cơ hội tiếp cận vốn dựa trên dữ liệu.

TS Matthias Grossmann, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), cho biết thông qua hợp tác với Bộ Tài chính, GIZ đang hỗ trợ xây dựng các công cụ đánh giá, nghiên cứu nhu cầu doanh nghiệp, kết nối các đơn vị cung cấp giải pháp và phát triển dịch vụ tư vấn phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế.

Ở góc độ giải pháp công nghệ cho chuyển đổi kép, ông Trần Quang Hiếu, Giám đốc phát triển thị trường và đối tác FPT IS, cho rằng doanh nghiệp không nên bắt đầu bằng những hệ thống phức tạp vượt quá khả năng tài chính và nhân lực. Thay vào đó, doanh nghiệp có thể số hóa những quy trình thường nhật như quản lý hóa đơn, hợp đồng điện tử, mua sắm và phê duyệt. Khi dữ liệu được tập trung, hoạt động quản trị minh bạch hơn, thời gian xử lý giảm, doanh nghiệp có thể từng bước mở rộng sang các giải pháp quản lý năng lượng và phát thải.

Bà Trần Thị Thu Trang cho rằng SME nên lựa chọn công cụ có chi phí hợp lý, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả vận hành rõ ràng. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cần đồng hành lâu dài và hỗ trợ đào tạo nhân sự.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp không nhất thiết phải triển khai đồng thời mọi hạng mục chuyển đổi. Việc xác định điểm nghẽn lớn nhất, lựa chọn giải pháp phù hợp với nguồn lực và đo lường hiệu quả sau từng giai đoạn sẽ giúp giảm áp lực đầu tư.