Trong văn bản góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số quyết định trong lĩnh vực hải quan, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội về cơ bản đồng tình với chủ trương rà soát, bãi bỏ những văn bản đã hết căn cứ ban hành hoặc có nội dung được quy định tại văn bản khác. Việc này góp phần tinh gọn hệ thống pháp luật, thuận lợi hơn cho quá trình tra cứu và áp dụng.

Trong đó, việc bãi bỏ Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg về Danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan, cùng các quy định về thủ tục đăng ký kết nối và hủy kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử theo Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP, được đánh giá là có ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp logistics và các tổ chức khai thác thông tin tờ khai hải quan.

Tuy nhiên, theo VCCI, việc bãi bỏ cần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp đã được xác lập của doanh nghiệp, duy trì tính liên tục của hoạt động xuất nhập khẩu và hạn chế tác động bất lợi trong giai đoạn chuyển tiếp.

Lo ngại khoảng trống pháp lý khi chuyển tiếp quy định

Một trong những vấn đề được VCCI lưu ý là nhiều nội dung của các quyết định dự kiến bãi bỏ hiện chưa được quy định tại văn bản khác mà mới chỉ được đề xuất đưa vào các nghị định, thông tư đang trong quá trình xây dựng.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, các quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát đối với xe tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg dự kiến được chuyển sang các văn bản hướng dẫn Luật Hải quan sửa đổi.

Trong khi đó, một số nội dung về nguyên tắc, trách nhiệm cung cấp thông tin tại Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg dự kiến được đưa vào nghị định và thông tư mới.

Theo VCCI, các dự thảo văn bản tiếp nhận chưa được gửi kèm hồ sơ, trong khi Quyết định bãi bỏ dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Nếu các văn bản thay thế chậm ban hành hoặc không tiếp nhận đầy đủ nội dung, nguy cơ phát sinh khoảng trống pháp lý là hiện hữu.

Ví dụ, Điều 9 Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg quy định điều kiện chuyển nhượng xe, trong đó có thời gian sử dụng tối thiểu 24 tháng hoặc 12 tháng tùy đối tượng, điều kiện về tình trạng kỹ thuật và nguyên tắc xác định nghĩa vụ thuế khi chuyển nhượng. Đây không đơn thuần là các quy định về hồ sơ, thủ tục mà còn liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng xe. Tuy nhiên, bản thuyết minh chưa làm rõ những nội dung này sẽ được chuyển sang văn bản nào.

Việc bãi bỏ Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, chia sẻ dữ liệu hải quan. Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng và tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử phục vụ giải quyết thủ tục thuế, thanh toán ngân hàng và cấp C/O.

Nếu cơ sở pháp lý cho việc chia sẻ dữ liệu bị gián đoạn, doanh nghiệp có nguy cơ phải nộp lại bản giấy tờ khai hải quan khi thực hiện các thủ tục liên quan, đi ngược mục tiêu cắt giảm chi phí tuân thủ.

Từ đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung bảng đối chiếu chi tiết từng điều, khoản của các quyết định bị bãi bỏ với quy định tương ứng trong văn bản tiếp nhận; làm rõ nội dung nào được giữ nguyên, sửa đổi hoặc không tiếp tục quy định.

Đồng thời, các nghị định, thông tư tiếp nhận cần được ban hành và có hiệu lực không muộn hơn thời điểm Quyết định bãi bỏ có hiệu lực. VCCI cũng đề xuất cân nhắc chỉ ban hành Quyết định khi các văn bản tiếp nhận đã được ban hành hoặc thực hiện đồng thời, bảo đảm không gián đoạn cơ sở pháp lý.

Làm rõ quy định về thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt

Một vấn đề khác được VCCI đề nghị rà soát là các quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg.

Theo bản thuyết minh, các quy định về định mức tại một số điều của Quyết định này đã được quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; đồng thời, quy định về miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg cũng đã được bãi bỏ theo nghị định này.

Tuy nhiên, VCCI cho rằng Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg không chỉ quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu mà còn có các nội dung liên quan đến thuế GTGT và thuế TTĐB.

Theo VCCI, bản thuyết minh chưa đối chiếu đầy đủ những nội dung này với pháp luật về thuế GTGT và thuế TTĐB hiện hành. Nếu chưa có quy định thay thế tương ứng, việc bãi bỏ có thể dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp về nghĩa vụ thuế đối với quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển trong định mức, kéo theo nguy cơ phát sinh nghĩa vụ thuế tại khâu nhập khẩu.

Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung việc rà soát, đối chiếu các quy định nêu trên với pháp luật thuế hiện hành và văn bản hướng dẫn liên quan. Trường hợp chưa có quy định tương ứng, cần bổ sung vào văn bản có thẩm quyền trước hoặc đồng thời với thời điểm bãi bỏ Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg.

"Việc tinh gọn hệ thống văn bản pháp luật là cần thiết, song quá trình bãi bỏ phải đi đôi với rà soát đầy đủ các quy định liên quan, bảo đảm tính thống nhất, liên tục và khả năng áp dụng trên thực tế, tránh để doanh nghiệp phải gánh thêm chi phí và rủi ro pháp lý", VCCI nêu.