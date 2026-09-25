Doanh nghiệp liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân muốn bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL

Chủ tịch HĐQT Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân. Ảnh: Novaland

Ngày 25/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của CTCP Diamond Properties, pháp nhân có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL).

Diamond Properties đăng ký bán ra 2,7 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư của công ty. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 29/09/2026 đến ngày 09/10/2026, thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá đạt 27 tỷ đồng.

Trước khi thực hiện giao dịch, Diamond Properties đang nắm giữ 181 triệu cổ phiếu NVL, chiếm tỷ lệ 7,536% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch như đã đăng ký, lượng cổ phiếu NVL do tổ chức này nắm giữ sẽ giảm xuống còn 178,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm xuống mức 7,424%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL chứng kiến nhịp tăng từ đầu tháng 8/2026, đẩy thị giá từ vùng 13.150 đồng/cp hồi đầu tháng lên vùng đỉnh ngắn hạn 13.900 đồng/cp vào phiên 10/8 trước khi lùi về mốc 11.950 đồng/cp vào phiên 14/9. Kết phiên ngày 25/9, cổ phiếu NVL giao dịch ở mức 11.850 đồng/cp, giảm 2,87%.

Diễn biến cổ phiếu NVL trong 6 tháng gần đây. Nguồn: SSI Iboard

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, ngày 21/9 vừa qua, Novaland công bố thông tin về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10/2026.

Theo phương án, doanh nghiệp phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới).

Tổng số tiền huy động dự kiến đạt hơn 8.006,8 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Novaland từ 24.020 tỷ đồng lên thành 32.027 tỷ đồng.

Cổ phiếu được mua trong đợt chào bán này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua kéo dài từ ngày 8/10 đến ngày 26/10/2026. Cổ đông đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 8/10 đến ngày 29/10/2026.

Theo Novaland, toàn bộ số tiền dự kiến thu được được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của tập đoàn và các công ty con. Trong đó có CTCP Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền, thông qua hình thức Novaland góp vốn vào các đơn vị này.