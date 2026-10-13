Doanh nghiệp liên kết lớn mạnh, đổi mới dẫn đầu

Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Hơn 600 đại biểu, trong đó có khoảng 400 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu cùng lãnh đạo 11 hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển bứt phá của Hải Phòng. Thành phố luôn xác định, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của thành phố; sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành và hiệu quả phục vụ của chính quyền.

Trên địa bàn thành phố hiện có gần 55 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động; riêng 9 tháng năm 2026 có hơn 5.500 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 52.100 tỷ đồng. Các khu vực kinh tế đóng góp khoảng trên 93% GRDP, giải quyết việc làm cho khoảng 98% lực lượng lao động của thành phố, đóng góp trên 58 nghìn tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất), chiếm gần 36% tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp góp phần đưa Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số trong 11 năm liên tiếp. 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,08%, cao nhất trong 6 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc; thu ngân sách nhà nước gần 164 nghìn tỷ đồng, bằng 84% dự toán, tăng gần 13% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 3,6 tỷ đô la Mỹ, bằng trên 93% kế hoạch năm, tăng 64% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 31 nghìn tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch, đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ giải ngân.

Chúc mừng đội ngũ doanh nhân, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng của nền kinh tế. Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cùng các cơ chế, chính sách của Quốc hội và Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiếp cận nguồn lực và mở rộng thị trường, đã thể hiện rõ định hướng đó. Đây là cơ hội quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và vươn lên mạnh mẽ hơn.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Đối với Hải Phòng, VCCI đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của lãnh đạo thành phố đối với cộng đồng doanh nghiệp trong những năm qua. Kết quả PCI nhiều năm liền nằm trong top đầu cả nước cùng vị trí dẫn đầu các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, FTA Index và chỉ số đổi mới sáng tạo PII là minh chứng rõ nét cho chất lượng điều hành kinh tế vượt trội của Hải Phòng.

Trước bối cảnh doanh nghiệp còn đối mặt nhiều thách thức về vốn, mặt bằng sản xuất, chi phí và áp lực cạnh tranh, Phó Chủ tịch VCCI đề nghị lãnh đạo thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ kịp thời vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; nâng cao tính ổn định, minh bạch của chính sách và tăng cường kết nối doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn FDI lớn.

"VCCI luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp, phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tới các cơ quan hoạch định chính sách và thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi là những nhiệm vụ trọng tâm", ông Nguyễn Quang Vinh khẳng định.

Giữ chữ tín và niềm tin lâu dài

Tại hội nghị, đại diện các hội, hiệp hội và doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời hiến kế các giải pháp phát triển kinh tế thành phố Cảng trong giai đoạn tới.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng Trần Văn Thắng cho rằng sức cạnh tranh không chỉ là giá đất thấp hơn, thủ tục nhanh hơn, hay vốn nhiều hơn. Ở tầng sâu nhất, sức cạnh tranh của một thành phố là chữ tín. Chính quyền giữ chữ tín bằng chính sách ổn định và làm việc công tâm. Doanh nhân giữ chữ tín bằng hàng thật, hợp đồng làm đúng, thuế nộp đủ, người lao động được trả công xứng đáng.

"Cộng đồng doanh nghiệp khẳng định sẽ không chỉ kiến nghị, mà cùng làm. Không chỉ nói khó khăn, mà cùng tìm cách gỡ. Và luôn đồng hành cùng thành phố. Khi Hải Phòng tạo ra giá trị thật, công khai, minh bạch, nhà đầu tư sẽ tự tìm hiểu, tự đánh giá, và tự tìm đến...", ông Trần Văn Thắng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hải Phòng đã trình bày Đề án "Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp Hải Phòng giai đoạn 2027 - 2030, tầm nhìn 2035" đặt trên hai trụ cột: chi phí cạnh tranh và niềm tin lâu dài.

Thông tin về giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú cho biết, đã có 24 kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp được giải quyết, tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm: tiếp cận thị trường và mở rộng mặt bằng sản xuất; chính sách tiền thuê đất và thủ tục thuế; tháo gỡ vốn tín dụng linh hoạt theo dòng tiền hợp đồng; đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, tư vấn pháp lý và xây dựng quy trình liên thông dự án đầu tư ngoài ngân sách; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực nghề chất lượng cao.

Bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu tặng Bằng khen cho các doanh nhân tiêu biểu. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định, UBND thành phố Hải Phòng sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt ngay trong quý IV/2026, gắn chặt với các nhiệm vụ của Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 13%/năm trở lên; đồng thời trực tiếp làm việc, đối thoại với từng nhóm doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các kiến nghị phát sinh, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi và minh bạch nhất để doanh nghiệp yên tâm gắn bó lâu dài cùng sự phát triển của thành phố.

Dịp này, ghi nhận những đóng góp thiết thực cho ngân sách nhà nước, an sinh xã hội và đổi mới sáng tạo, 80 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.