Doanh nghiệp Lào, Trung Quốc tham gia 24 gian hàng tại Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026

Sáng 17/10, các đơn vị, doanh nghiệp đang tập trung sắp xếp hàng hóa, sản phẩm truyền thống để sẵn sàng cho lễ khai mạc Hội chợ được tổ chức vào tối 17/10. (Ảnh: LÊ LAN)

Theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) thống nhất: từ ngày 17-22/10, tại Quảng trường 7/5 phường Điện Biên Phủ, sẽ diễn ra Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên, năm 2026.

Hội chợ thu hút hơn 120 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ trong nước và hai nước (Lào, Trung Quốc) tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc sắc tại 230 gian hàng.

Sáng 17/10, các đơn vị đang hoàn thiện công đoạn trưng bày, sắp xếp sản phẩm. (Ảnh: LÊ LAN)

Trong đó, đơn vị, doanh nghiệp trong nước tham gia 200 gian hàng; doanh nghiệp đến từ các tỉnh Bắc Lào tham gia 12 gian hàng; doanh nghiệp đến từ thành phố Phổ Nhĩ và huyện Giang Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) tham gia 12 gian hàng.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội chợ còn có khu gian hàng trưng bày, giới thiệu, sản phẩm đặc trưng của Ủy ban nhân dân các xã, phường tiêu biểu trong tỉnh.

Ban tổ chức còn bố trí không gian riêng để các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện livestream bán hàng trực tiếp tại Hội chợ trên các nền tảng số và thương mại điện tử. Qua đó, đa dạng hóa phương thức tiếp cận, đẩy mạnh công tác truyền thông, xúc tiến thương mại và lan tỏa hình ảnh Hội chợ.

Gian hàng của doanh nghiệp đến từ tỉnh Lào Cai trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. (Ảnh: LÊ LAN)

Hàng hóa được lựa chọn giới thiệu tại Hội chợ chủ yếu là các mặt hàng thông dụng, thiết yếu, gồm: Hàng tiêu dùng và đồ gia dụng; hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề; sản phẩm OCOP; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nông-lâm-thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến; hàng may mặc, thời trang; ẩm thực, hàng đặc sản vùng miền, sản phẩm tiêu biểu và quảng bá du lịch, mời gọi đầu tư của các tỉnh; sản phẩm cơ khí chế tạo, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; thiết bị văn phòng, đồ điện, điện tử, điện lạnh…

Được biết, giá mỗi gian hàng cho thuê là gần 8 triệu đồng/gian, nhưng với sự hỗ trợ của Ban tổ chức thì mỗi đơn vị tham gia được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng (tối đa 2 gian hàng/đơn vị). Riêng các doanh nghiệp đến từ Lào, Trung Quốc được miễn toàn bộ chi phí thuê gian hàng.

Nguồn kinh phí tổ chức Hội chợ do Bộ Công thương hỗ trợ trong Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại 2026.

Hội chợ thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2026, là hoạt động thiết thực thúc đẩy thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu.

Hàng hóa được lựa chọn giới thiệu tại Hội chợ chủ yếu là các mặt hàng thông dụng, thiết yếu. (Ảnh: LÊ LAN)

Với việc chủ động phối hợp tổ chức Hội chợ của tỉnh Điện Biên nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh, trong nước quảng bá sản phẩm, đặc sản địa phương; kết nối giao thương, tạo cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng chi nhánh, đại lý, liên doanh, liên kết và thúc đẩy xuất nhập khẩu.

Qua việc tổ chức Hội chợ, tỉnh Điện Biên cũng mong muốn thu hút khách quốc tế và nội địa đến địa bàn, từ đó kích cầu du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho Điện Biên và các địa phương; đồng thời lồng ghép quảng bá văn hóa, con người Điện Biên để thu hút nguồn lực phát triển.

Dù Hội chợ chưa chính thức khai mạc, nhưng người tham quan, mua sắm tại các gian hàng trong sáng 17/10 đã khá tấp nập. (Ảnh: LÊ LAN)