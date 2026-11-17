Trong bối cảnh thị trường lao động biến động và nguồn cung vật liệu khan hiếm cục bộ, các doanh nghiệp chủ động tăng công suất sản xuất, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của chính quyền địa phương để giữ ổn định chuỗi cung ứng.

Khu vực sản xuất của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải.

Tại khu vực trạm trộn của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải (phường Lào Cai), hàng chục xe bồn liên tục ra vào nhận bê tông thương phẩm để đưa đến các công trình. Áp lực thi công những tháng cuối năm tại các dự án trọng điểm, đặc biệt là hạ tầng cao tốc, đòi hỏi nguồn cung vật liệu phải duy trì liên tục, không để gián đoạn.

Tính đến hết tháng 10, đơn vị đã xuất xưởng 160.000 m3 bê tông, 9.100 mét dài cấu kiện và 6 triệu viên gạch. Doanh thu đạt 235 tỷ đồng, tiến rất sát kế hoạch 250 tỷ đồng của cả năm 2026.

Trạm trộn bê tông hoạt động liên tục, bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các dự án hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Phát - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Duyên Hải cho biết: "Thời điểm cuối năm, đa số đơn hàng của chúng tôi cung cấp cho các dự án, công trình trong và ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án cao tốc đang gấp rút hoàn thành tiến độ. Vì vậy, đơn vị đã chuẩn bị nguồn lực để đảm bảo sản xuất, kinh doanh, không để gián đoạn việc cung cấp vật liệu ra thị trường".

Khu vực tập kết vật liệu và trộn bê tông của Xí nghiệp Bê tông tươi và Bê tông nhựa nóng.

Cùng nhịp sản xuất khẩn trương của khối vật liệu xây dựng, Xí nghiệp Bê tông tươi và Bê tông nhựa nóng đóng tại phường Văn Phú cũng đang vận hành hết công suất. Thay vì chờ thị trường phục hồi, đơn vị chủ động điều chỉnh chiến lược, phân bổ nhân lực bám sát các dự án để đảm bảo tiến độ đổ bê tông không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Duy Mạnh - Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông tươi và Bê tông nhựa nóng, chia sẻ: "Dù thị trường xây dựng còn biến động, xí nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, chủ động tìm kiếm đơn hàng. Những tháng cuối năm, chúng tôi bố trí nhân lực hợp lý, đẩy nhanh tiến độ cung ứng. Song song đó, xí nghiệp phối hợp chặt chẽ với công đoàn chăm lo đời sống, đảm bảo thu nhập để người lao động yên tâm làm việc".

Công nhân vận hành xe nâng, đẩy nhanh tiến độ xếp dỡ gạch tại phân xưởng.

Gạch thành phẩm được tập kết tại bãi chứa của Nhà máy gạch Yên Bình, chờ xuất bán ra thị trường.

Sản lượng lớn là áp lực, nhưng khó khăn nhất của nhiều nhà máy hiện nay lại nằm ở khâu nhân sự. Tại xã Yên Bình, Nhà máy gạch Yên Bình đang thiếu lao động thời vụ. Kế hoạch năm 2026 của đơn vị là 40 triệu viên gạch, để hoàn thành mục tiêu này, trong 60 ngày cuối năm, mỗi tháng nhà máy phải đưa ra thị trường từ 3,5 đến 3,6 triệu viên.

Ông Trịnh Văn Lâm - Quản đốc Nhà máy gạch Yên Bình, cho biết: "Tất cả các khâu hiện nay đều phụ thuộc vào nguồn lao động, trong khi sự cạnh tranh tuyển dụng giữa các công ty khiến nhân sự rất khan hiếm. Thời điểm này thực sự khó khăn. Chúng tôi đang động viên công nhân tăng ca, làm thêm giờ để đảm bảo lượng gạch ra lò đạt chỉ tiêu công ty giao".

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, doanh nghiệp khối khai khoáng và chế biến sâu cũng đang tăng tốc để hoàn thành kế hoạch năm 2026. Tại xã Lục Yên, Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn nỗ lực duy trì hoạt động chế biến đá xuất khẩu, giữ vững thị phần.

Toàn cảnh khu vực khai thác và xưởng chế biến của Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn tại xã Lục Yên.

Đá block nguyên liệu được tập kết ngoài bãi bằng hệ thống cẩu trục lớn.

Dù lượng đơn hàng sụt giảm, mười tháng qua, nhà máy vẫn khai thác 2.500 khối đá block và tiêu thụ 15.000 m2 đá xẻ.

Ông Hoàng Văn Trang - Quản lý Nhà máy xẻ đá hoa trắng Thanh Sơn, Công ty Cổ phần Khai khoáng Thanh Sơn, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai khẳng định: "Năm nay đơn hàng giảm, công ty đang cố gắng kết nối, tìm kiếm đối tác để duy trì việc làm cho công nhân. Trọng tâm trong giai đoạn này là tìm thêm các đầu mối, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm đá block và đá xẻ ra thị trường nước ngoài".

Sự chủ động của doanh nghiệp sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu sự hỗ trợ từ cơ chế điều hành. Nhận diện rõ những điểm nghẽn, UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp vào cuộc. Thay vì chờ báo cáo, các cơ quan chuyên môn của tỉnh bám sát cơ sở, trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính và khơi thông quỹ đất mặt bằng cho doanh nghiệp.

Công nhân vận hành hệ thống máy cắt đá tự động.

Bên cạnh đó, bài toán bảo đảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến, vật liệu xây dựng cũng được ưu tiên giải quyết dứt điểm, ngăn chặn tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng cục bộ.

Hai tháng cuối năm là giai đoạn nước rút quyết định trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế trọng điểm. Nhờ nỗ lực của hàng nghìn lao động, sự linh hoạt trong điều hành của khối doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền tỉnh, công nghiệp Lào Cai đang có thêm động lực để vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt mục tiêu 79.200 tỷ đồng.