Hóa chất, luyện kim và khoáng sản là những ngành công nghiệp phát sinh lượng lớn ﻿khí nhà kính.

Giảm khối lượng công việc phải khoan, nổ mìn là một trong những giải pháp được Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (phường Cam Đường) định hướng thực hiện nhằm hạn chế tiêu hao nhiên liệu trong khai thác khoáng sản. Theo đó, doanh nghiệp định hướng sử dụng thiết bị xúc, bóc đất đá năng suất cao, có khả năng khai thác trực tiếp tại vỉa ở những khu vực phù hợp. Giải pháp này xuất phát từ đặc thù sản xuất của doanh nghiệp. Quá trình khai thác apatit cần huy động nhiều máy móc, phương tiện phục vụ bốc xúc, vận chuyển đất đá và quặng, kéo theo nhu cầu sử dụng lớn về nhiên liệu.

Theo ông Nguyễn Văn Tạo - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, bên cạnh điều chỉnh phương thức khai thác, doanh nghiệp từng bước lựa chọn phương tiện, thiết bị sử dụng dầu diesel có mức tiêu hao hợp lý. Đối với hoạt động tuyển quặng, trọng tâm là cải tiến dây chuyền, nâng cao hiệu suất thiết bị để giảm lượng điện cần thiết cho mỗi đơn vị sản phẩm. Công ty cũng đang xem xét lắp đặt hệ thống điện sử dụng năng lượng tái tạo phục vụ khu vực văn phòng.

“Chúng tôi xác định phải giảm phát thải khí nhà kính trước hết ở những khâu sản xuất sử dụng nhiều nhiên liệu và điện nhất”, ông Nguyễn Văn Tạo nhấn mạnh.

Nếu Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam chú trọng thay đổi phương thức khai thác và nâng cao hiệu suất tuyển quặng thì Công ty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM (Khu Công nghiệp Tằng Loỏng) đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Doanh nghiệp đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời và đặt mục tiêu khai thác tối đa nguồn năng lượng này để giảm lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia. Việc nghiên cứu, từng bước đưa nhiên liệu sinh khối và dầu điều vào thay thế dầu diesel tại những công đoạn phù hợp cũng là một hướng chuyển đổi được công ty quan tâm.

Bà Lưu Thị Thu Hiền - cán bộ Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM cho biết, việc tiêu thụ điện và sử dụng dầu, than là những nguồn phát thải khí nhà kính chủ yếu trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Do vậy, song song với tìm kiếm nguồn nhiên liệu thay thế, công ty chú trọng nâng cao hiệu suất máy móc, điều chỉnh quy trình vận hành theo hướng tiết kiệm năng lượng.

Nguồn phát thải của doanh nghiệp chủ yếu đến từ việc sử dụng điện, dầu và than để vận hành máy móc, phương tiện.

Để lựa chọn giải pháp phù hợp, việc xác định chính xác lượng khí nhà kính phát sinh ở từng công đoạn có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, đây vẫn là công việc tương đối mới đối với nhiều doanh nghiệp.

Tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – VIMICO (xã Bát Xát), khó khăn trong quá trình kiểm kê khí nhà kính không chỉ nằm ở yêu cầu thu thập dữ liệu đầy đủ, chính xác mà còn ở kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, phương pháp tính toán và điều kiện thiết bị chuyên dụng.

Ông Trần Thuận Đức - Trưởng Phòng An toàn môi trường, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong thu thập, thống kê, tính toán và đánh giá dữ liệu phát thải. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thêm căn cứ để xây dựng những giải pháp giảm phát thải phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế.

Kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 2024 cho thấy, hóa chất, luyện kim và khoáng sản chiếm khoảng 96% tổng lượng phát thải của các cơ sở thuộc ngành Công Thương tỉnh Lào Cai. Riêng các cơ sở sản xuất hóa chất tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng chiếm gần 80%. Đây cũng là những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng giảm phát thải thông qua đổi mới công nghệ và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng trong sản xuất.

Theo Sở Công Thương, bên cạnh kiểm toán năng lượng, thay thế thiết bị hiệu suất thấp, sử dụng biến tần và tối ưu chế độ vận hành lò điện, lò luyện, việc thu hồi những nguồn năng lượng phát sinh ngay trong quá trình sản xuất là giải pháp có nhiều triển vọng.

Khí CO từ lò điện sản xuất phốt pho vàng, nhiệt thải từ các lò luyện kim hay nhiệt phát sinh trong quá trình sản xuất axit đều có thể được tận dụng để sấy nguyên liệu, cấp nhiệt hoặc phát điện. Phát triển điện mặt trời mái nhà tại các nhà xưởng, kho bãi để phục vụ nhu cầu sử dụng năng lượng tại chỗ cũng là một trong những giải pháp được Sở Công Thương định hướng.

Không chỉ khai thác hiệu quả nguồn năng lượng, ngành Công Thương còn định hướng doanh nghiệp xử lý, tận dụng bã thải thạch cao, xỉ phốt pho làm vật liệu xây dựng. Việc biến chất thải của quá trình sản xuất thành nguồn nguyên liệu có ích vừa giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm lượng chất thải, vừa tạo tiền đề để Khu công nghiệp Tằng Loỏng từng bước chuyển đổi theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Theo kết quả rà soát của Sở Công Thương, 14/18 cơ sở thuộc danh mục của ngành ﻿đã hoàn thành kiểm kê khí nhà kính năm 2024.

Theo kết quả rà soát của Sở Công Thương, 14/18 cơ sở thuộc danh mục của ngành đã hoàn thành kiểm kê khí nhà kính năm 2024, với tổng lượng phát thải khoảng 1,75 triệu tấn CO2 tương đương.

Đã có 6 cơ sở xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải giai đoạn 2026 - 2030, gồm: Công ty Cổ phần Phốt pho vàng Lào Cai, Công ty Cổ phần DAP số 2 - VINACHEM, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - VIMICO, Công ty Cổ phần An Tiến Industries và Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam.

Hiệu quả của các giải pháp được Sở Công Thương theo dõi, đánh giá thông qua báo cáo của doanh nghiệp, các chỉ số phát thải và kiểm tra thực tế, trong đó chú trọng sự thay đổi về lượng phát thải và mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm qua từng kỳ.

Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát triển thông thường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, điều quan trọng là những kế hoạch giảm phát thải phải được cụ thể hóa bằng các thay đổi trong hoạt động sản xuất của từng doanh nghiệp. Việc giảm mức tiêu hao điện năng, nhiên liệu trên mỗi đơn vị sản phẩm không chỉ góp phần hạn chế phát thải khí nhà kính mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất.