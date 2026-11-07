Doanh nghiệp Lào Cai kỳ vọng hợp tác lâu dài sau hội chợ

Với Công ty Cổ phần Thương mại xuất - nhập khẩu Minh Khai, tham gia hội chợ thương mại biên giới Trung - Việt đã trở thành hoạt động thường xuyên trong nhiều năm qua. Là doanh nghiệp thương mại, không trực tiếp sản xuất hàng hóa, Công ty Minh Khai đảm nhận vai trò kết nối, hỗ trợ các đối tác trong nước đưa sản phẩm sang giới thiệu tại thị trường Trung Quốc.

Ông Vũ Minh, Công ty Cổ phần Thương mại xuất - nhập khẩu Minh Khai cho biết, doanh nghiệp đã chuẩn bị hàng hóa của các đối tác để trưng bày tại gian hàng của Bộ Công Thương, tỉnh Lào Cai và các gian hàng đối tác tại Trung Quốc. Nhiều năm qua, công ty còn phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trong việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, đưa sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam sang giới thiệu, tìm kiếm cơ hội tiếp cận sâu hơn với thị trường nước bạn.

Công ty Cổ phần Thương mại xuất - nhập khẩu Minh Khai có thêm nhiều đối tác nhờ tham gia các kỳ hội chợ tổ chức luân phiên.

“Những kỳ hội chợ trước chúng tôi đều làm rất tốt, tìm kiếm được nhiều đối tác. Tôi kỳ vọng lần này cũng sẽ là một kỳ hội chợ thành công, giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội hợp tác, đưa hàng hóa Việt Nam đến gần hơn với thị trường Trung Quốc”, ông Minh chia sẻ.

Theo ông Minh, các kỳ hội chợ trước đã giúp doanh nghiệp tìm kiếm được nhiều đối tác, không chỉ phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, mà còn tạo cơ hội xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, ông đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ hội chợ năm nay, nhất là khi công tác chuẩn bị được triển khai kỹ lưỡng, uy tín của sự kiện ngày càng được nâng lên.

Với những doanh nghiệp đã có kinh nghiệm tham gia nhiều kỳ hội chợ, điều quan trọng không chỉ là đưa được hàng hóa sang trưng bày, mà còn phải gặp đúng đối tác, hiểu nhu cầu thị trường và tìm được đầu ra phù hợp. Đây cũng là mục tiêu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Big Expo hướng tới trong lần tham gia này.

Doanh nghiệp mong muốn tiếp cận nhiều đối tác Trung Quốc để đưa nông sản tiến sâu hơn vào thị trường này.

Bà Trần Thúy Nga - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Big Expo cho biết: “Chúng tôi mang đến hội chợ lần này câu chuyện nông sản an toàn, chế biến sâu, kỳ vọng có thể giúp đối tác hiểu được giá trị nông sản Việt Nam. Thông qua hội chợ, chúng tôi mong muốn tiếp cận được nhiều đối tác Trung Quốc để đưa cà phê và các loại nông sản khác tiến sâu hơn vào thị trường này”.

Không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp trưng bày đặt kỳ vọng vào hội chợ, những đơn vị đang phát triển sản phẩm mới cũng nhìn thấy cơ hội từ hoạt động xúc tiến và kết nối thị trường.

Ông Bùi Khánh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Musa Pacta Zone cho biết, dù không trực tiếp tham gia hội chợ, doanh nghiệp mong muốn thông qua sự kiện và các hoạt động bên lề, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng các sở, ngành hỗ trợ kết nối với đối tác Trung Quốc.

Sản phẩm bột chuối xanh của Công ty Cổ phần Musa Pacta Zone.

“Doanh nghiệp đang hướng tới mở rộng thị trường cho các sản phẩm từ cây chuối như tinh bột chuối, bột chuối xanh và các sản phẩm làm từ tơ sợi chuối. Đây là những mặt hàng có hướng tiếp cận khác với nông sản truyền thống, vì vậy việc tìm kiếm thị trường, đối tác phân phối phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng. Doanh nghiệp mong muốn tận dụng lợi thế cửa ngõ giao thương của Lào Cai để thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm sang thị trường Vân Nam. Qua đó, sản phẩm mới từ cây chuối có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ”, ông Dũng chia sẻ.

Từ cà phê, nông sản chế biến đến các sản phẩm mới từ cây chuối, mỗi doanh nghiệp lại có hướng tiếp cận riêng. Tuy nhiên, điểm chung là mong muốn tìm được đối tác thực chất, có khả năng duy trì hợp tác lâu dài. Những cuộc gặp gỡ tại hội chợ vừa mang ý nghĩa quảng bá sản phẩm, vừa là dịp để doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu, tiêu chuẩn và cách thức tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Nhiều thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc được kết nối thông qua các kỳ hội chợ.

Bên cạnh các sự kiện chính, trong khuôn khổ hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề, nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, tập trung vào hợp tác địa phương, thương mại, logistics, đầu tư khu kinh tế, khu công nghiệp và du lịch qua biên giới. Đây là dịp để doanh nghiệp hai bên trao đổi thông tin, gặp gỡ đối tác, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tháo gỡ khó khăn trong giao thương và mở rộng thị trường.

Với vị trí cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lào Cai có điều kiện kết nối hàng hóa từ các vùng sản xuất trong nước với thị trường Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi thế này cần được phát huy bằng những hoạt động hợp tác cụ thể, từ kết nối doanh nghiệp, phát triển logistics đến hỗ trợ đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ.

Kỳ vọng của doanh nghiệp Lào Cai tại Hội chợ Kinh tế, Thương mại và Du lịch biên giới Việt - Trung (Hồng Hà) năm 2026 (diễn ra từ ngày 8 - 13/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu, huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) là sự hợp tác lâu dài phía sau hội chợ. Đó là mong muốn có thêm đơn hàng, đối tác và những hướng hợp tác mới; đồng thời duy trì, phát triển các mối liên kết đã có; chuyển hóa cơ hội giao thương thành giá trị thiết thực để doanh nghiệp mở rộng thị trường, hàng hóa Việt Nam tiến sâu vào thị trường Trung Quốc.