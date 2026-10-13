Doanh nghiệp Lào Cai cập nhật chính sách hội nhập và ưu đãi thương mại quốc tế

Tại hội nghị, đại diện các xã, phường có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai và các hiệp hội ngành hàng liên quan; doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Lào Cai cùng các hợp tác xã, hộ kinh doanh, hộ sản xuất tham gia chuỗi sản xuất hàng xuất khẩu được cập nhật thông tin về tình hình thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA), cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu và hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Các đại biểu cũng được cung cấp thông tin về cơ hội, thách thức từ các FTA thế hệ mới; những quy định liên quan đến ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và các biện pháp phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, hội nghị thông tin, đánh giá tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) đối với các mẫu đang được cấp phát, đồng thời hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để thực hiện thủ tục cấp C/O theo quy định.

TS. Trịnh Minh Anh, Chuyên gia cao cấp Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công thương – Bộ Công Thương thông tin về tình hình thực thi các Hiệp định thương mại tự do (FTA).

Hội nghị cũng dành thời gian để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và thực hiện thủ tục cấp C/O.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách hội nhập kinh tế quốc tế, giúp doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ các cam kết thương mại, khai thác tốt hơn lợi thế từ các hiệp định FTA thế hệ mới; qua đó thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là chủ trương chiến lược, nhất quán và lâu dài của Đảng, Nhà nước. Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực và lực lượng chủ công của quá trình hội nhập; đồng thời đề cao vai trò chủ động, tích cực của các địa phương trong triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tập huấn hướng tới việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các cam kết hội nhập quốc tế, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực nắm bắt cơ hội, chủ động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh và khai thác hiệu quả các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), để từng bước đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một thị trường, một nhóm hàng.