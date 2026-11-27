Chuyển đổi số thanh toán mới dừng ở "bề rộng"

Tại Tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp tổ chức sáng 27-11, bà Phùng Hạnh Nga, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội - Hội sở chính BIDV nhận định, nhìn từ góc độ chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, có thể thấy chuyển đổi số thanh toán là bước đầu của chuyển đổi số doanh nghiệp. Mấy năm gần đây trên địa bàn Hà Nội, tốc độ chuyển đổi số đặc biệt trong lĩnh vực thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ ngân hàng số, diễn ra khá nhanh.

Quang cảnh Tọa đàm “Chuyển đổi số làng nghề Hà Nội: Từ bảo hộ thương hiệu đến phát triển bền vững” sáng 27-11. Ảnh: Huy Phạm

Tuy nhiên, bà Phùng Hạnh Nga cho hay, theo quan điểm của ngân hàng, chuyển đổi số thanh toán và chuyển đổi số tài chính mới dừng ở bề rộng, còn về chiều sâu vẫn hạn chế. Để chia sẻ rõ hơn vấn đề này, có thể nhìn nhận quá trình chuyển đổi số thanh toán qua 5 cấp độ.

Cấp độ 1 là số hóa giao dịch: Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp cận các tài khoản, quét mã QR.

Cấp độ 2 là thu chi hộ điện tử: Hỗ trợ quản lý các dòng thu chi qua các kênh khác nhau, giúp quá trình đối soát giao dịch được thực hiện tự động và thuận tiện hơn.

Cấp độ 3 là kết nối hệ thống: Từ các bill thanh toán, hóa đơn bán hàng, những khoản doanh thu chuyển về tài khoản ngân hàng được trực tiếp ghi nợ, ghi có vào hệ thống kế toán của doanh nghiệp, để ra được các báo cáo thuế.

Cấp độ 4 là quản trị dòng tiền thông minh, đưa ra quyết định chính xác hơn, đem lại giá trị cho doanh nghiệp: khi toàn bộ giao dịch đã được số hóa và dữ liệu được kết nối, sẽ là tài sản để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng một cách linh hoạt hơn, với chi phí thấp hơn và không cần tài sản bảo đảm.

Cấp độ thứ năm, đó là thay vì phải thực hiện giao dịch trên các app ngân hàng thì doanh nghiệp đưa các giao dịch đó ngay trên hệ thống của mình, cho phép đối tác và khách hàng giao dịch tài chính trực tiếp trên nền tảng đó. Đây là cấp độ phát triển cao nhất của quá trình chuyển đổi số thanh toán.

Trong 5 cấp độ này, bà Phùng Hạnh Nga cho rằng, mặc dù Hà Nội là địa phương có mức độ phát triển cao nhất cả nước song chủ yếu mới tập trung vào số hóa giao dịch, nhất là đối với khu vực làng nghề. "Việc kết nối sâu hơn giữa hệ thống ngân hàng, hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán, cũng như tự động hóa các nghiệp vụ ghi nợ, ghi có trên hệ thống kế toán, vẫn khá hạn chế", đại diện BIDV nhận định.

Trưởng Phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội - Hội sở chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Phùng Hạnh Nga chia sẻ quan điểm. Ảnh: Huy Phạm

Chưa có giải pháp “may đo” tập trung cho hộ kinh doanh trong làng nghề

Từ việc nhận định mức độ số hóa giao dịch ở khu vực doanh nghiệp nhất là đối với các làng nghề tại Hà Nội hiện nay, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh địa bàn Hà Nội - Hội sở chính BIDV chia sẻ, đang có những rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi số thanh toán.

Thứ nhất là thói quen kinh doanh. Cụ thể, nhiều hộ kinh doanh trong các làng nghề đã giao dịch với nhau trong nhiều năm, hình thành những mối quan hệ và phương thức thanh toán quen thuộc. Việc sử dụng sổ sách kế toán đơn giản, thanh toán bằng tiền mặt vẫn khá phổ biến. Do đó, để một hộ kinh doanh chuyển đổi số đồng bộ trong toàn bộ chuỗi hoạt động là điều không dễ dàng.

Thứ hai, chi phí đầu tư chưa tương xứng với lợi ích mà hộ kinh doanh nhận thấy. Với nhiều hộ kinh doanh, việc có thể thanh toán không dùng tiền mặt đã được xem là đáp ứng nhu cầu cơ bản. Trong khi, muốn tiến tới các cấp độ cao hơn như kết nối hệ thống, quản trị dòng tiền và tự động hóa đối soát, họ cần đầu tư thêm cho phần mềm kế toán, kết nối ngân hàng và nâng cao năng lực quản trị. Các khái niệm như đối soát tự động, quản trị dòng tiền thông minh, đầu tư sinh lời tự động còn khá trừu tượng đối với nhiều hộ kinh doanh.

Thứ ba, hạn chế về năng lực số và lo ngại rủi ro. Đa số chủ hộ kinh doanh trong làng nghề đã nhiều tuổi nên chưa thường xuyên cập nhật những lợi ích hay biến đổi từ công nghệ, đồng thời việc đối mặt với những rủi ro do thay đổi liên tục đó cũng gây khó khăn. Vì vậy, tâm lý phổ biến là chỉ muốn số hóa từng phần, triển khai ở mức độ vừa phải, nhằm bảo đảm an toàn trước khi tiếp tục mở rộng.

Sản xuất, kinh doanh tại Làng nghề gốm Bát Tràng. Ảnh: Huy Phạm

Thứ tư, các hệ thống phần mềm còn rời rạc. Hiện nay để chuyển đổi số ở cấp độ cao, hộ kinh doanh cần sử dụng đồng thời phần mềm ngân hàng điện tử, sản thương mại điện tử, phần mềm quản lý bán hàng, phần mềm kế toán, phần mềm phát hành hóa đơn điện tử… Tức là hiện có rất nhiều phần mềm riêng lẻ mà chưa phổ biến một giải pháp “may đo” tập trung cho nhóm hộ kinh doanh trong làng nghề, khiến quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn.

"Những rào cản đó gây nhiều khó khăn để các hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp trong làng nghề tự vượt qua nếu thiếu sự đồng hành từ Chính phủ, các sở, ban, ngành, cơ quan thuế, cơ quan phát triển phần mềm và cả hệ thống ngân hàng. Rất cần có sự hỗ trợ giúp họ vượt qua giai đoạn chuyển đổi số thấp lên mức độ cao hơn, để nhận diện và tạo ra được những giá trị thực tế của chuyển đổi số đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay", bà Phùng Hạnh Ngay thẳng thắn bày tỏ.