Doanh nghiệp Lâm Đồng tìm 'vé thông hành' vào chuỗi giá trị toàn cầu

Quang cảnh hội nghị

Trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu ngày càng nâng cao yêu cầu về phát triển bền vững, những quy định như: Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), Quy định chống mất rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu cùng các tiêu chuẩn mới từ nhà mua hàng quốc tế đang tác động trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại diễn đàn, các chuyên gia tập trung phân tích những “luật chơi” mới của thị trường quốc tế, nhất là các yêu cầu về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm xã hội, quản trị doanh nghiệp và minh bạch dữ liệu.

Các đại biểu cũng trao đổi về hành trình thực hành ESG đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản trị số làm nền tảng cho minh bạch; giải pháp tài chính xanh và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Theo số liệu được chia sẻ tại diễn đàn, 39% doanh nghiệp Việt Nam được khảo sát chưa từng nghe đến ESG; 62% doanh nghiệp chưa nắm rõ các quy định, chính sách liên quan. Chỉ 14% doanh nghiệp thuộc nhóm tiên phong, đạt mức thực hành ESG trên 80%.

Các chuyên gia diễn giải tại hội nghị

Trong khuôn khổ diễn đàn, các doanh nghiệp tiến hành ký kết hợp tác hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh theo hướng thực hành xanh. Hoạt động này được kỳ vọng mở đầu cho các chương trình hỗ trợ cụ thể, hình thành những mô hình thực hành để doanh nghiệp tham khảo và nhân rộng.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, để đi xa hơn, doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở việc “có sản phẩm để bán”, mà phải tiến tới có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường, có dữ liệu để chứng minh, có hệ thống quản trị để kiểm soát và có năng lực giải trình với đối tác.

Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp Lâm Đồng duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và tham gia các chuỗi giá trị có yêu cầu cao hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Chiều cùng ngày, Tuần lễ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng tiếp tục với khóa đào tạo khai thác Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả kinh tế tư nhân cấp tỉnh (BPI). Ngày 25/9, các doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu về ghi nhãn thực phẩm và lập báo cáo ESG.

Diễn đàn là một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần lễ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi kép - Xanh và Số”; đồng thời cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và VCCI về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.