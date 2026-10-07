Doanh nghiệp Lâm Đồng giữ vai trò tiên phong trong tăng trưởng '2 con số'

Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh thể hiện tinh thần chủ động, năng động, dám nghĩ, dám làm

Phát huy vai trò tiên phong

Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết, sau Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, hiệp hội tập trung kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, đào tạo, chuyển đổi số. Đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có gần 1.000 hội viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp vẫn thể hiện tinh thần chủ động, năng động, dám nghĩ, dám làm, góp phần duy trì đà tăng trưởng, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và bảo đảm đời sống người lao động.

Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Hữu Thành cho biết, hiện nay, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm đến vai trò của kinh tế tư nhân. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, với mục tiêu đến năm 2030, cả nước có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang hoàn thiện dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự kiến thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong nhiều lần làm việc đã nhắc nhở, hiệp hội phải phát huy mạnh hơn nữa vai trò của mình, phải tập hợp được tiếng nói của doanh nghiệp, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và cùng tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Ông Nguyễn Hữu Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, tỉnh đang đặt mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn tới. Muốn đạt được mục tiêu đó, chắc chắn phải có sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và kinh tế tư nhân.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đang đồng hành cùng tỉnh góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện các chỉ số PCI, BPI, để doanh nghiệp đang hoạt động yên tâm tiếp tục đầu tư và doanh nghiệp mới mạnh dạn tìm đến Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh ghi nhận những đóng góp của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng trực tiếp tạo ra tăng trưởng và là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu của tỉnh.

Ra mắt 4 Câu lạc bộ Doanh nghiệp trực thuộc Hội Doanh nghiệp Bình Thuận

Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trong “180 ngày đêm”.

Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động xác định rõ mục tiêu, khai thác tốt tiềm năng, phát huy nội lực, mạnh dạn tìm kiếm động lực tăng trưởng mới; đổi mới tư duy, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động; mở rộng thị trường, tăng cường đầu tư.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh khu vực TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Tỉnh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mục tiêu này phụ thuộc lớn vào năng lực sản xuất, quy mô đầu tư, khả năng mở rộng thị trường và sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt cơ hội, biến cơ hội thành những dự án, sản phẩm và kết quả cụ thể trong sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp tăng trưởng tốt, hiệu quả, sẽ góp phần trực tiếp vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của hiệp hội

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là đi đầu trong cải thiện Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI). Với nhiệm vụ này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch hóa hoạt động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuẩn mực kinh doanh chuyên nghiệp, hiện đại.

Mỗi doanh nghiệp cần không ngừng tự đổi mới, tự nâng cao năng lực để phát triển bền vững và tạo dựng niềm tin với người lao động, đối tác, khách hàng và xã hội.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của hiệp hội

Về phía tỉnh, các cấp chính quyền và UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lắng nghe, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài.

Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự phát triển của doanh nghiệp là động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động và cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng 80 doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của hiệp hội; kết nạp và trao chứng nhận cho 24 hội viên mới.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao chứng nhận cho hội viên mới

Ngoài ra, Hội Doanh nghiệp Bình Thuận quyết định thành lập 4 Câu lạc bộ Doanh nghiệp trực thuộc, góp phần tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao chứng nhận cho hội viên mới

Trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội thi văn nghệ “Tiếng hát giữa các doanh nhân trong tỉnh Lâm Đồng”. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi văn hóa, lành mạnh, kết nối giao lưu và nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng doanh nghiệptrong tỉnh.

Hội thi văn nghệ “Tiếng hát giữa các doanh nhân trong tỉnh Lâm Đồng”