Doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng bền vững

Quang cảnh chương trình gặp mặt. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng 12,54%, đứng đầu cả nước; có thêm hơn 2.700 doanh nghiệp thành lập mới tạo thêm hơn 23.600 việc làm; thu hút hơn 1,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt hơn 225.000 tỷ đồng.

Những kết quả đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, luôn được Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố trân trọng, ghi nhận.

Lãnh đạo thành phố tặng quà lưu niệm chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. - (Ảnh: QUANG THỌ)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, vị thế mới của thành phố Quảng Ninh đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra những yêu cầu, thách thức lớn.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền thành phố đặt niềm tin, kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân; mong các doanh nghiệp, doanh nhân luôn tiên phong biến tiềm năng, thế mạnh thành giá trị thiết thực. Thành phố cam kết hành động quyết liệt, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. (Ảnh: QUANG THỌ)

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cũng đã gửi thư chúc mừng và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân thành phố tiếp tục phát huy bản lĩnh, ý chí, tinh thần năng động, sáng tạo và truyền thống đất mỏ anh hùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Quảng Ninh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng. Việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sẽ là nền tảng để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển.