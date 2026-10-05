Doanh nghiệp là động lực chính cho hành trình tăng trưởng hai con số

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 5/10, ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI - nhấn mạnh: “Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai con đường, đó là một hành trình chung. Một hành trình mà ở đó Nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, khoa học công nghệ tạo động lực và toàn xã hội cùng tham gia”.

Tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững không phải là hai con đường, đó là một hành trình chung, ở đó Nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong, khoa học công nghệ tạo động lực và toàn xã hội cùng tham gia

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI

Ông phân tích thêm, năm 2026 mở ra yêu cầu mới đối với cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung, đó là tăng trưởng không chỉ được đo bằng quy mô mà ngày càng gắn với năng suất, chất lượng, khả năng đổi mới, sức chống chịu và năng lực tạo ra giá trị dài hạn. Vì thế, mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững là mối quan hệ gắn kết với nhau.

Tăng trưởng tạo nguồn lực cho chuyển đổi; trong khi chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả nguồn lực và thực hành kinh doanh có trách nhiệm có thể trở thành nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và củng cố năng lực cạnh tranh, qua đó đóng góp tích cực cho nền tảng tăng trưởng xanh, mạnh và bền vững của quốc gia.

Đồng quan điểm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - nói: “Doanh nghiệp lớn mạnh thì nền kinh tế mạnh. Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh thì nền kinh tế có năng lực cạnh tranh. Tầm hoạt động của doanh nghiệp, từ thị trường trong nước đến thị trường nước ngoài, phản ánh mức độ hội nhập của nền kinh tế. Chất lượng của mô hình phát triển kinh tế được kiểm chứng bằng kết quả tại doanh nghiệp.

Nói đúng hơn, doanh nghiệp phải trở thành chủ thể kiến tạo tăng trưởng, đổi mới, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, doanh nghiệp muốn lớn mạnh phải đổi mới; muốn đi xa phải sáng tạo; muốn bền vững phải liên tục tự đổi mới; muốn đóng góp cho đất nước phải tạo ra giá trị mới cho xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI.

Theo ông Thắng, để phát triển bền vững, đóng góp cho nền kinh tế quốc gia, các doanh nghiệp cần đẩy nhanh phát triển khoa học, công nghệ bằng cách đầu tư cho nghiên cứu và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ ngay tại doanh nghiệp; chuyển đổi số phải làm thay đổi cách quản trị, sản xuất và phục vụ khách hàng; chuyển đổi xanh phải được thực hiện từ lựa chọn công nghệ, năng lượng đến tổ chức quy trình sản xuất.

“Năng lực tự chủ của nền kinh tế phải được bồi đắp bằng năng lực công nghệ, thương hiệu và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam. Tăng trưởng của doanh nghiệp phải bằng năng suất, dữ liệu, khoa học công nghệ và nhân lực chất lượng cao thay vì tăng trưởng dựa vào vốn, đất đai và tài nguyên. Nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để năng lực ấy được phát huy. Điều quan trọng là chuyển từ hỗ trợ những lợi ích trước mắt sang bồi đắp năng lực phát triển lâu dài; tạo điều kiện để doanh nghiệp thành công bằng sáng tạo và hiệu quả, chứ không bằng sự lệ thuộc vào ưu đãi.

Doanh nghiệp không thể chờ đủ mọi điều kiện mới đổi mới, cũng không thể viện cớ khó khăn của môi trường kinh doanh để xem nhẹ trách nhiệm tự nâng cao năng suất, minh bạch quản trị và thực hiện các cam kết với xã hội. Mục tiêu tăng trưởng hai con số phải được hiện thực hóa bằng kết quả sản xuất, kinh doanh”, ông Thắng nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, doanh nghiệp phải là chủ thể, đóng góp tích cực cho hành trình tăng trưởng hai con số của đất nước.

Chung tay đưa Việt Nam vươn xa

Tại diễn đàn, đại diện nhiều doanh nghiệp chia sẻ những phương án, mục tiêu để hướng đến phát triển bền vững, đóng góp cho hành trình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành Sản xuất của Vinamilk, bày tỏ: “Để đi từ chính sách đến hành động, điều quan trọng nhất là tạo ra những mô hình có thể đo lường được, kiểm chứng được và nhân rộng được. Vinamilk sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, các địa phương, cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp để thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt và hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, phát triển bền vững”.

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, cho rằng, phát triển bền vững chỉ thực chất và bền lâu khi gắn liền với lợi ích kinh tế thiết thực của từng mắt xích trong chuỗi giá trị, từ nông dân, nhà máy, đến những doanh nghiệp cung ứng bao bì, nguyên liệu, logistics. “Tôi muốn chia sẻ một niềm tin mạnh mẽ rằng chuyển đổi xanh không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, qua đó góp phần xây dựng một nền kinh tế Việt Nam thịnh vượng, bao trùm và bền vững hơn cho các thế hệ tương lai”, ông nói.

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam.

Trong khi đó, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao của HEINEKEN Việt Nam, khẳng định: “Không một doanh nghiệp nào có thể tăng trưởng độc lập. Phát triển bền vững không chỉ xoay quanh việc tạo dựng một doanh nghiệp vững mạnh mà còn góp phần kiến tạo một hệ sinh thái vững mạnh hơn. Khi sự phát triển của chúng tôi góp phần nâng cao năng lực địa phương, hỗ trợ các đối tác cùng phát triển và mở ra nhiều cơ hội vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp, những giá trị này sẽ trở thành nền tảng cho tăng trưởng dài hạn và chất lượng cao hơn. Đó cũng là cách chúng tôi hiện thực hóa tham vọng ‘Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn’ để cùng nhau phát triển và chung tay đưa Việt Nam vươn xa”.