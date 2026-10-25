Doanh nghiệp là đối tác đồng hành thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ

Cụ thể hóa Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô năm 2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 7 nghị quyết chuyên đề (gồm các Nghị quyết số 24, 25, 26, 27 và 58, 59, 60), có hiệu lực đồng loạt từ ngày 1/7/2026. Hệ thống chính sách này thiết lập chuỗi hỗ trợ từ ươm tạo ý tưởng, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò đối tác đồng hành cùng Nhà nước thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng đơn thuần.

Bà Lê Thị Thu Hiền - Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: HT.

Theo Nghị quyết số 58, các dự án khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp mới thành lập đủ điều kiện nhận được nhiều gói hỗ trợ trực tiếp. Cụ thể, thành phố hỗ trợ tối đa 100% chi phí thuê chuyên gia tư vấn hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ của dự án khởi nghiệp, tối đa 100% chi phí sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo phục vụ thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm và tối đa 100% chi phí tham gia các hội chợ, diễn đàn xúc tiến. Các dự án này cũng được bố trí sử dụng không gian làm việc, cơ sở hạ tầng, tài sản công của thành phố trong tối đa 3 năm (gia hạn một lần không quá 1 năm).

Với doanh nghiệp đủ điều kiện trong 5 năm đầu thành lập, ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ và đăng ký chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Mô hình doanh nghiệp một người được hỗ trợ toàn bộ chi phí chữ ký số, hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán và nền tảng quản trị đám mây trong 2 năm đầu. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ tối đa 60% chi phí tư vấn và đăng ký bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu ra quốc tế và tối đa 70% chi phí thực thi quyền, chống xâm phạm sở hữu trí tuệ.

Để giải quyết bài toán thiếu môi trường kiểm chứng thực tế của các sản phẩm mới, Nghị quyết số 26 thiết lập khung thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, Nghị quyết 58 có quy định về cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ, mua sắm hoặc sử dụng thử sản phẩm, dịch vụ đổi mới sáng tạo, giúp doanh nghiệp tạo dựng hồ sơ tham chiếu để tiếp cận thị trường.

Thông qua Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND, doanh nghiệp có cơ chế trực tiếp tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm của Thủ đô.

Ngoài ra, theo Nghị quyết này, doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí mua sắm, thuê, vận hành trang thiết bị; áp dụng cơ chế khoán kinh phí theo kết quả và chuyển giao không bồi hoàn tài sản, kết quả nghiên cứu theo quy định để chia sẻ rủi ro đầu tư ban đầu, khuyến khích doanh nghiệp giải quyết các bài toán công nghệ thực tiễn và phát triển sản phẩm từ kết quả nghiên cứu. Đặc biệt, Nghị quyết hỗ trợ tối đa 50% chi phí chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ.

Đồng thời, Nghị quyết khuyến khích doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của chính mình để cùng đóng góp vào Quỹ phát triển của thành phố thông qua ưu đãi kinh phí và lãi suất vay.

Nhằm gia tăng nguồn lực thực thi, Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 60 để tài trợ, đặt hàng và huy động vốn xã hội hóa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp.

Song song với đó, theo Nghị quyết số 59, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh được cấp phiếu hỗ trợ (voucher) chi trả tới 70% chi phí sử dụng giải pháp chuyển đổi số. Doanh nghiệp công nghệ số và khởi nghiệp sáng tạo còn được hỗ trợ 50% chi phí khi khai thác tài nguyên số của Thành phố.

Các chính sách mới của Hà Nội vận hành theo nguyên tắc nghiệm thu dựa trên kết quả đầu ra thực tế, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và ưu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ lõi.

Với chuỗi chính sách hỗ trợ từ nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa, Hà Nội hướng tới đưa doanh nghiệp trở thành lực lượng chủ động trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hiệu quả của các chính sách sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai thực tế, mức độ tiếp cận của doanh nghiệp và số lượng công nghệ được ứng dụng, thương mại hóa thành công, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế Thủ đô.