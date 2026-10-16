Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án Nam An Khánh báo lãi tăng 326 lần

Báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong quý III, tăng gấp 326 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của SJ Groupđạt khoảng 1.785 tỷ đồng, tăng hơn 6.580% so với mức 26,7 tỷ đồng cùng kỳ nămtrước. Giá vốn hàng bán ở mức gần 499 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt hơn 1.286tỷ đồng, tăng khoảng 18.380% so với mức gần 7 tỷ đồng trong quý III/2025.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, SJ Group báo lợi nhuận sau thuế quýIII đạt hơn 1.012 tỷ đồng, tăng khoảng 326 lần, tương đương tăng hơn 32.600% sovới mức khoảng 3,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuếthuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 1.012 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt khoảng2.543 tỷ đồng, tăng khoảng 586% so với mức 370,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước,tương đương gấp gần 6,9 lần. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.432 tỷ đồng, tăngkhoảng 720% so với mức 174,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Nam An Khánh chiếm phần lớn hàng tồn kho

Tại ngày30/9/2026, SJ Group ghi nhận tổng giá trị hàng tồn kho theo giá gốc hơn 4.773tỷ đồng, tăng khoảng 527 tỷ đồng so với mức gần 4.247 tỷ đồng hồi đầu năm. Phầnlớn là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản.

Dự án khu đô thị Nam An Khánh

Trong đó,dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh chiếm gần 4.001 tỷ đồng, giảm so với mức hơn4.187 tỷ đồng cuối năm 2025. Dự án The Vista Văn La ghi nhận chi phí dở danghơn 708 tỷ đồng, trong khi khoản mục này không xuất hiện trong bảng hàng tồnkho tại thời điểm cuối năm trước.

Dự án mởrộng phía Đông Nam - Khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo có giá trị dở dang gần48,5 tỷ đồng. Các dự án khác ghi nhận hơn 15,5 tỷ đồng. Doanh nghiệp trích lậpdự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 4,7 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối nămtrước.

Gần 397 tỷ đồng tiền bị hạn chế sử dụng

Theothuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, SJ Group ghi nhận gần 396,7tỷ đồng tiền và tương đương tiền bị hạn chế sử dụng, trong khi cuối năm 2025khoản mục này chỉ ở mức 5,7 tỷ đồng.

Trong đó,khoảng 391 tỷ đồng liên quan đến dự án The Vista Văn La. Theo doanh nghiệp, đâylà các khoản tiền khách hàng ký quỹ nhằm ghi nhận và bảo đảm nguyện vọng đăngký mua sản phẩm tại dự án. Số tiền này được gửi vào tài khoản ký quỹ do ngânhàng quản lý và phong tỏa.

Ngoài ra,SJ Group có 5,7 tỷ đồng tiền gửi được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụcủa một công ty con đối với ngân hàng trong quá trình thực hiện dự án Khu dâncư Thịnh Lang tại Phú Thọ.