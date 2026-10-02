Doanh nghiệp kỳ vọng tình hình sản xuất kinh doanh khởi sắc trong quý IV/2026

Thống kê thành phố đánh giá, nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn qua kết quả đánh giá từ phía doanh nghiệp cho thấy, tình hình cơ bản duy trì ổn định và có xu hướng cải thiện, tuy nhiên mức độ phục hồi chưa đồng đều giữa các khu vực doanh nghiệp. Khu vực nhà nước có tỷ lệ đánh giá tích cực cao nhất, trong khi khu vực ngoài nhà nước chịu nhiều áp lực nên mức đánh giá thấp hơn.

Bước sang quý IV/2026, triển vọng sản xuất kinh doanh có phần tích cực hơn khi 34,5% doanh nghiệp kỳ vọng khởi sắc; 39,18% ổn định và 26,32% dự báo khó khăn hơn. Trong đó, khu vực FDI có tỷ lệ doanh nghiệp kỳ vọng cải thiện cao nhất (36%) và tỷ lệ dự báo khó khăn thấp nhất (14%), khu vực ngoài nhà nước có mức độ phân hóa rõ hơn, với 33,33% doanh nghiệp dự báo khó khăn.

Theo Thống kê thành phố, nhìn chung, tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp trong quý IV/2026 có xu hướng tích cực hơn so với quý III/2026, thể hiện qua tỷ lệ doanh nghiệp kỳ vọng tình hình sản xuất kinh doanh cải thiện tăng lên. Tuy nhiên, mức độ lạc quan chưa đồng đều giữa các khu vực doanh nghiệp. Khu vực FDI có triển vọng thuận lợi hơn, trong khi khu vực ngoài nhà nước vẫn có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn tương đối cao. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh có khả năng tiếp tục phục hồi trong những tháng cuối năm nhưng doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với những áp lực nhất định về thị trường, chi phí, đơn hàng và những rủi ro tiềm ẩn khác.