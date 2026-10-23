Doanh nghiệp kỳ vọng thể chế hoá chính sách góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng

Nỗ lực trong khó khăn

Bước vào giai đoạn phát triển 2026–2030, Hà Nội đang đứng trước những vận hội lớn với các định hướng chiến lược trọng tâm của Thủ đô và đất nước. Yêu cầu đặt ra cho cộng đồng doanh nghiệp là phải đổi mới tư duy, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết vùng và liên kết chuỗi giá trị toàn cầu.

Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) thường xuyên tổ chức Cà phê cuối tuần để trao đổi các vấn đề hoạt động của doanh nghiệp thành viên. Ảnh: Khắc Kiên

Hiện cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực sản xuất, kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thủ đô và đất nước. Đồng thời luôn ý thức trong các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, vì cộng đồng.

Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) cho biết: Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Với tiến độ hiện tại, HANDICO dự kiến vượt kế hoạch năm, trong đó doanh thu có thể tăng trưởng gần 20% so với năm 2025, đạt mức tăng trưởng hai con số theo mục tiêu thành phố đề ra.

Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO). Ảnh: Khắc Kiên

Từ thực tiễn hoạt động, ông Ngô Minh Tuấn cho hay, doanh nghiệp cũng đang đối mặt với một số khó khăn chung của ngành xây dựng là giá vật tư, vật liệu xây dựng và nguồn nhân lực phục vụ thi công. Để chủ động nguồn lao động, HANDICO đã tăng cường tuyển dụng, đồng thời đẩy mạnh đào tạo công nhân nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai các công trình. Lực lượng này cũng có thể được cung cấp cho các dự án và chủ đầu tư khác khi có nhu cầu.

Trong khi đó, ông Phí Ngọc Trịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp dệt may đang chịu tác động từ những diễn biến phức tạp của thị trường thế giới. Song, triển vọng những tháng tiếp theo tích cực hơn khi lượng đơn hàng cho tháng 11, tháng 12 và tháng 1 đang khá nhiều. Hiện doanh nghiệp đã cơ bản đảm bảo đơn hàng đến trước Tết và có một số đơn hàng dự kiến giao sau Tết.

Ông Phí Ngọc Trịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Phí Ngọc Trịnh, một trong những áp lực hiện nay là đơn giá sản phẩm giảm trong khi tiền lương của người lao động tăng. Nguyên nhân đến từ tình hình kinh tế và sức mua suy giảm tại các thị trường chủ chốt, qua đó tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Cùng với đó, giá nhiên liệu tăng kéo theo nhiều loại chi phí đầu vào gia tăng. Lãi suất cũng là yếu tố tạo thêm áp lực đối với doanh nghiệp, đặc biệt với những đơn vị cần sử dụng nhiều vốn vay để trả lương và trang trải các chi phí trong quá trình sản xuất.

Đồng hành thực hiện mục tiêu

Nhắc lại Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Ngô Minh Tuấn cho rằng ngành xây dựng có vai trò đáng kể trong việc tạo thêm động lực tăng trưởng. Theo kế hoạch được đề cập, ngành xây dựng cần tiếp tục đạt mức tăng trưởng trên 9% trong năm 2026 để góp phần thực hiện mục tiêu chung của thành phố.

Doanh nghiệp nỗ lực mong chính sách được cụ thể thực thi để hỗ trợ phát triển. Ảnh: Khắc Kiên

Đối với HANDICO, một trong những động lực đóng góp cho tăng trưởng đến từ việc triển khai các dự án quy mô lớn. Trong năm 2026, doanh nghiệp tập trung vào hai dự án trọng điểm, trong đó có Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City với tổng vốn đầu tư ở mức gần 100.000 tỷ đồng. Dự án hiện tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng tại xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh…

Ngoài ra, HANDICO đang hợp tác đầu tư khu phức hợp y tế cùng Trường Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. “Sản lượng từ các dự án này sẽ góp phần gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận của Tổng Công ty, đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung của Hà Nội”, ông Ngô Minh Tuấn nói.

Đối với một doanh nghiệp có vốn nhà nước, HANDICO xác định các chủ trương, chính sách là định hướng quan trọng trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng mong muốn quá trình thực hiện các thủ tục ngày càng nhanh chóng, thông thoáng hơn, đặc biệt đối với các thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án. Đây được xem là một trong những điều kiện để các dự án lớn, dự án trọng điểm có thể sớm được triển khai trong giai đoạn 2027–2028 và những năm tiếp theo.

Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế, ông Phí Ngọc Trịnh cho rằng, doanh nghiệp rất cần sự đồng hành và hỗ trợ từ các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho phát triển. Trong đó, chính sách hỗ trợ và khả năng tiếp cận nguồn vốn là hai vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong quá trình sản xuất kinh doanh.

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA), Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD). Ảnh: Khắc Kiên

Nhìn nhận vấn đề, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA), Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) khẳng định, đây không chỉ là mục tiêu chung của thành phố mà còn đặt ra trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Hiệp hội xác định vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường trong nước và quốc tế.

Đối với yêu cầu đưa kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, HBA đánh giá các chủ trương, nghị quyết được ban hành thời gian qua đã mở ra thêm điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Trong đó, Nghị quyết 68, Nghị quyết 57… được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để doanh nghiệp hoạt động.

Song, TS. Nguyễn Hồng Sơn mong các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được cụ thể hóa, vượt rào cản để tạo tác động trực tiếp hơn. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, một trong những giải pháp được đề xuất là có chính sách giảm thuế phù hợp. Đó có khả năng tạo tác động trực tiếp và ngay lập tức, giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí, củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng của Thủ đô.

Cộng đồng doanh nghiệp cần cùng nhau hành động tốt hơn để đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển của Hà Nội, đồng thời đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của đất nước... Đặc biệt là tăng trưởng bền vững và tăng trưởng bao trùm của Việt Nam sẽ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)