Phiếu hỗ trợ cần đủ linh hoạtNgày 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với 485 đại biểu tán thành, chiếm 97,19% tổng số đại biểu. Luật gồm 4 chương, 32 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2027, thay thế Luật số 04/2017/QH14, do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng. Theo tờ trình của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.Lần đầu tiên, phiếu hỗ trợ (voucher) được quy định là một trong 5 hình thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, bên cạnh đặt hàng, giao nhiệm vụ, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, lựa chọn nhà thầu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Phiếu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hành dưới dạng điện tử hoặc bản giấy. Phiếu xác nhận quyền của doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, giải pháp trong phạm vi, thời hạn và mức hỗ trợ. Bên cạnh đó, phiếu không được chuyển nhượng, mua bán hay sử dụng ngoài phạm vi hỗ trợ.Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp) đánh giá, phiếu hỗ trợ là một trong những thay đổi có tính đột phá trong chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. "Trước đây, Nhà nước có gì thì hỗ trợ nấy. Nay chuyển sang hỗ trợ những gì doanh nghiệp nhỏ và vừa cần", ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế (Bộ Tư pháp).

Theo ông Sơn, năng lực, quy mô, mô hình và giai đoạn phát triển của mỗi doanh nghiệp khác nhau nên nhu cầu hỗ trợ cũng khác nhau. Ngay tại thời điểm này, doanh nghiệp xây dựng quan tâm đến tài chính, thuế, trong khi doanh nghiệp ở một số tỉnh lại cần hỗ trợ về thương mại điện tử, từ kinh doanh trên sàn đến nghĩa vụ thuế liên quan. Doanh nghiệp đã xử lý tốt vấn đề thuế, nhu cầu tiếp theo có thể là hỗ trợ pháp lý.Thực tế từ doanh nghiệp cũng cho thấy sự đa dạng đó. Ông Đinh Hoàng Kiên, Giám đốc Công ty TNHH Thế Hệ GEO cho hay, nhiều doanh nghiệp có nguồn vốn hạn chế. Với doanh nghiệp thuê đất trong khu công nghiệp, chi phí ban đầu còn gồm hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, nhân sự. Vì vậy, ông mong phiếu hỗ trợ được thiết kế linh hoạt, có thể dùng cho chuyển đổi số, phần mềm quản trị, công nghệ, tư vấn chuyên môn. Đáng chú ý, doanh nghiệp dịch vụ có thể dùng phiếu cho văn phòng nhỏ hoặc không gian làm việc chung.Thông tin về vấn đề này, GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đề xuất, ưu tiên bốn nhóm chi phí. Đó là mặt bằng sản xuất; chi phí tuân thủ như kế toán, thuế, hóa đơn điện tử, tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ; công nghệ, năng suất; chi phí tiếp cận thị trường như kiểm nghiệm, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xuất khẩu, chuyển đổi xanh. "Voucher phải giảm khoản tiền doanh nghiệp thực trả không chỉ tăng số lượng phiếu được cấp", GS.TS Mạc Quốc Anh nhấn mạnh.Từ thực tế trên, có thể thấy, nhu cầu của doanh nghiệp đa dạng và thay đổi theo thời điểm. Một cơ chế hỗ trợ cố định khó đáp ứng hết, trong khi phiếu hỗ trợ cho phép doanh nghiệp tự lựa chọn nội dung cần thiết.Thủ tục gọn, đo hiệu quả bằng kết quả thực tếMột băn khoăn lớn của doanh nghiệp nằm ở thủ tục và dòng tiền, GS.TS Mạc Quốc Anh lưu ý, cần tránh tình trạng doanh nghiệp được duyệt hỗ trợ nhưng vẫn phải ứng trước toàn bộ chi phí rồi chờ hoàn trả. Thủ tục nên thực hiện trên môi trường điện tử, một đầu mối, một lần khai báo. Cơ quan nhà nước nên tự kiểm tra dữ liệu đăng ký, thuế, quy mô đã có thay vì yêu cầu doanh nghiệp nộp lại.

TS. Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME).

Về thủ tục, luật quy định việc thanh toán kinh phí hỗ trợ bằng phiếu được thực hiện trên cơ sở kết quả sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ có trách nhiệm thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp thụ hưởng. Luật cũng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý và không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại thông tin đã có. Trường hợp phát hiện gian lận, sử dụng sai mục đích, phiếu bị thu hồi và kinh phí đã thanh toán phải được hoàn trả.Tuy nhiên, quy trình cấp, sử dụng, xác nhận kết quả và thanh toán phiếu sẽ được cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn. Các nội dung doanh nghiệp quan tâm như mức hỗ trợ, điều kiện được cấp phiếu hay việc có phải ứng trước chi phí hay không vẫn chờ quy định chi tiết. Vì vậy, ông Sơn cho rằng, yêu cầu đầu tiên là nghị định và các văn bản hướng dẫn phải có hiệu lực đồng thời với luật, để doanh nghiệp và cơ quan thực thi áp dụng ngay.Cùng với đó, hiệu quả chính sách cần được đo bằng phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp. Với chính sách tiếp cận mặt bằng, cơ quan quản lý cần xác định bao nhiêu doanh nghiệp có nhu cầu và số lượng doanh nghiệp thực tế được hỗ trợ. Ở chính sách thuế, cơ quan quản lý cần đánh giá số doanh nghiệp gặp vướng mắc và số vướng mắc đã được tháo gỡ. "Thay vì triển khai rộng rãi, đại trà, chúng ta đi vào chất lượng, tập trung vào số lượng cụ thể doanh nghiệp được hỗ trợ", ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Trần Minh Sơn cũng đề xuất nhân rộng các mô hình đang triển khai tại địa phương như "bác sĩ doanh nghiệp", "cà phê doanh nghiệp" hay các chương trình tháo gỡ vướng mắc cho từng doanh nghiệp cụ thể. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần phối hợp đồng bộ theo chức năng, nhiệm vụ. Bộ Tư pháp được giao xây dựng nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chính sách đất đai, mặt bằng sản xuất thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, còn chính sách tài chính, thuế thuộc Bộ Tài chính.