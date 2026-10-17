Doanh nghiệp kỳ vọng những quyết sách sát thực tiễn

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội NGUYỄN THẾ ĐIỆP:

Khơi thông nguồn lực đất đai

Tại Kỳ họp thứ Hai, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản; tập trung tháo gỡ những quy định chồng chéo, bất cập, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, khơi thông các dự án chậm triển khai nhằm tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội Nguyễn Thế Điệp. Ảnh: VNRea

Đặc biệt, cần có cơ chế xử lý phù hợp đối với các dự án tồn đọng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; bảo đảm công khai, minh bạch trong định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, tăng cường giám sát thực thi chính sách, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Quan trọng hơn, phải đưa đất đai vào khai thác để tạo ra giá trị kinh tế thực chất, thay vì chủ yếu trông chờ vào sự gia tăng giá tài sản.

Cùng với tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cần hoàn thiện chính sách nhằm cơ cấu lại thị trường theo hướng cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu nhà ở thực, nhất là nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền. Đồng thời, đa dạng hóa các kênh huy động vốn, phát triển nguồn tài chính trung và dài hạn, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực triển khai dự án.

Việc phát triển bất động sản cũng phải gắn chặt với quy hoạch đô thị và đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự đồng bộ giữa quy hoạch, hạ tầng và sử dụng đất sẽ góp phần mở rộng không gian đô thị, nâng cao hiệu quả đầu tư và hình thành các khu dân cư đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc của người dân.

Điều cộng đồng doanh nghiệp mong muốn là các quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh và bền vững. Trong đó, cần hài hòa ba mục tiêu: nâng cao hiệu quả đầu tư, cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người dân và bảo đảm an toàn tài chính của thị trường.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vina T&T Group NGUYỄN ĐÌNH TÙNG:

Nâng sức cạnh tranh cho nông sản Việt

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam đạt hơn 70 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước; năm 2026, ngành đặt mục tiêu 73 - 74 tỷ USD. Để đạt mục tiêu này, cần tháo gỡ những điểm nghẽn về logistics, đất đai, vốn và công nghệ, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vina T&T Group Nguyễn Đình Tùng. Ảnh: Vina T&T Group

Từ thực tiễn hoạt động xuất khẩu, tôi kỳ vọng tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản. Cùng với công tác lập pháp, cần tăng cường giám sát để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Trước hết, cần có cơ chế thúc đẩy đầu tư hạ tầng logistics chuyên biệt cho nông nghiệp, nhất là hệ thống kho lạnh, sơ chế và vận chuyển kết nối vùng nguyên liệu với cảng xuất khẩu. Quốc hội cần quan tâm hoàn thiện chính sách, giám sát việc thực thi pháp luật nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế phát sinh các điều kiện kinh doanh không cần thiết làm tăng chi phí và ảnh hưởng tiến độ giao hàng.

Về đất đai và vốn, cần hoàn thiện cơ chế để doanh nghiệp thuận lợi xây dựng kho lạnh, cơ sở bảo quản tại vùng nguyên liệu; đồng thời phát triển chính sách tín dụng phù hợp với đặc thù nông nghiệp, tạo điều kiện tiếp cận vốn đầu tư. Việc cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng cần được thực hiện nhanh chóng, minh bạch, đi đôi với xử lý nghiêm hành vi mạo danh mã số và vi phạm hợp đồng bao tiêu, bảo vệ những doanh nghiệp tuân thủ quy định.

Bên cạnh đó, cần rà soát chính sách thuế đối với máy móc, dây chuyền công nghệ chưa sản xuất được trong nước và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách hoàn thuế VAT, giúp doanh nghiệp giảm áp lực dòng tiền, có thêm nguồn lực đầu tư. Đặc biệt, phát triển công nghệ bảo quản sau thu hoạch, cấp đông IQF và sấy nông sản sẽ góp phần giảm thất thoát, giải quyết áp lực mùa vụ và gia tăng giá trị sản phẩm.

Chúng tôi mong đợi các quyết sách của Quốc hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đầu tư vào chế biến sâu và công nghệ hiện đại; qua đó nâng cao sức cạnh tranh, đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Liên minh Việt Nam (Mustgo) NGUYỄN VĂN THỌ:

Cụ thể hóa Nghị quyết 26, tạo động lực phát triển du lịch

Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Liên minh Việt Nam Nguyễn Văn Thọ

Trong bối cảnh Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới được ban hành, chúng tôi mong đợi là những định hướng lớn sớm được cụ thể hóa thành cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi. Tại Kỳ họp thứ Hai, doanh nghiệp kỳ vọng Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh du lịch, tạo điều kiện để các chủ trương phát triển ngành đi vào thực tiễn.

Trước hết, cần ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các điểm đến; tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đào tạo nhân lực và nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch quốc tế. Đây là những yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí, nâng chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Cùng với đó, cần tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Đặc biệt, thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, hãng hàng không, cơ sở lưu trú và doanh nghiệp lữ hành nhằm hình thành những sản phẩm, tuyến du lịch hấp dẫn, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng vùng.

APEC 2027 tại Phú Quốc là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh Việt Nam, thu hút khách quốc tế và đầu tư vào hạ tầng, dịch vụ du lịch. Để tận dụng cơ hội này, công tác chuẩn bị phải gắn với chiến lược phát triển dài hạn, bảo đảm đồng bộ về giao thông, lưu trú và chất lượng phục vụ; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc địa phương. Quan trọng hơn, những công trình, dịch vụ được đầu tư phục vụ sự kiện phải tiếp tục phát huy hiệu quả sau APEC.

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa. Để đạt mục tiêu này và duy trì tăng trưởng bền vững, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, địa phương và các bên liên quan.

Chúng tôi kỳ vọng Quốc hội tiếp tục hoàn thiện thể chế, tăng cường giám sát thực thi chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển hạ tầng du lịch. Khi các chủ trương được cụ thể hóa thành chính sách khả thi và triển khai nhất quán, doanh nghiệp sẽ có thêm niềm tin, nguồn lực để đầu tư dài hạn, nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp thiết thực hơn vào tăng trưởng kinh tế.