Doanh nghiệp kỳ vọng giải pháp cụ thể từ phiên chất vấn

Đầu tư công phải tạo giá trị thực chất

- Hôm nay (12/11), Quốc hội tiến hành chất vấn đối với lĩnh vực tài chính về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có tiến độ giải ngân và hiệu quả đầu tư công. Từ góc độ doanh nghiệp bất động sản, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường?

-Theo tôi, đầu tư công có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng, thu hút nguồn lực đầu tư và thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với thị trường bất động sản, hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới, khai thác hiệu quả tiềm năng của những khu vực trước đây còn hạn chế về kết nối.

Chủ tịch HĐQT Khang Land Nguyễn Vũ Cao. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng bên cạnh tiến độ giải ngân, cần quan tâm đến hiệu quả kinh tế - xã hội của các công trình, nhất là khả năng thu hút đầu tư, tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân. Đặc biệt, hạ tầng giao thông phải gắn với quy hoạch đô thị, hệ thống tiện ích, việc làm và nhu cầu nhà ở thực tế. Đây là những yếu tố tạo giá trị bền vững cho thị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ, sốt đất khi có thông tin về các dự án hạ tầng.

-Nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi cũng là một trong những nội dung chất vấn; ông mong muốn phiên chất vấn sẽ làm rõ những vấn đề nào?

- Tôi mong các ĐBQH quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, nhất là khả năng tạo động lực phát triển kinh tế và kết nối vùng. Việc lựa chọn dự án cần ưu tiên những công trình có sức lan tỏa lớn, đồng thời kết hợp hiệu quả vốn ODA với đầu tư công và nguồn lực tư nhân để phát triển hạ tầng đồng bộ, tránh đầu tư dàn trải, manh mún.

Bên cạnh đó, cần làm rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn và đánh giá hiệu quả trong suốt quá trình triển khai, vận hành dự án. Đặc biệt, dù có lãi suất thấp, vốn vay ưu đãi vẫn phải hoàn trả. Vì vậy, cần tính toán kỹ hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng trả nợ và những rủi ro tài chính có thể phát sinh, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, không tạo áp lực trả nợ quá lớn trong tương lai.

- Đối với vấn đề quản lý thuế trong bối cảnh chuyển đổi số thì sao, thưa ông?

- Từ thực tiễn thị trường bất động sản, tôi mong muốn phiên chất vấn quan tâm đến việc đồng bộ dữ liệu giao dịch, giá trị bất động sản và thông tin kê khai thuế.

Hiện nay, sự thiếu liên thông giữa các dữ liệu này gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường và sự công bằng giữa các chủ thể. Vì vậy, cần xây dựng hệ thống dữ liệu bất động sản thống nhất, định danh tài sản, minh bạch thông tin giao dịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế.

Bên cạnh đó, chính sách thuế cần phân biệt nhu cầu ở thực với hoạt động đầu cơ, găm giữ bất động sản, qua đó góp phần điều tiết thị trường, khuyến khích sử dụng đất hiệu quả. Đây cũng là hướng tiếp cận được nhiều quốc gia áp dụng trong quản lý thị trường bất động sản.

Minh bạch nghĩa vụ tài chính, giảm chi phí đầu tư

- Phiên chất vấn cũng tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong lĩnh vực bất động sản, đâu là những điểm nghẽn đáng quan tâm nhất, thưa ông?

- Điểm nghẽn lớn hiện nay không chỉ nằm ở nguồn vốn mà còn ở tính thiếu ổn định và khó dự báo của các nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Việc xác định giá đất kéo dài khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí vốn trong thời gian chờ đợi. Thủ tục pháp lý chưa đồng bộ cũng làm gia tăng thời gian và chi phí phát triển dự án. Những chi phí này cuối cùng được tính vào giá thành sản phẩm và người mua nhà phải gánh chịu.

Vì vậy, doanh nghiệp cần một cơ chế xác định nghĩa vụ tài chính minh bạch, nhất quán, có thời hạn xử lý rõ ràng và cơ chế tháo gỡ vướng mắc hiệu quả. Muốn giảm giá nhà một cách bền vững phải bắt đầu từ việc giảm chi phí thể chế, chi phí vốn và thời gian phát triển dự án, chứ không chỉ yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán.

Bên cạnh đó, nhà nước cần sử dụng công cụ thuế và chính sách phù hợp để điều tiết hành vi đầu tư, góp phần định hướng thị trường phát triển lành mạnh. Đối với phân khúc bất động sản cao cấp, cần nghiên cứu cơ chế điều tiết phù hợp để hạn chế tình trạng đầu cơ, đẩy giá. Ngược lại, với nhà ở thương mại giá bình dân phục vụ nhu cầu số đông, cần có chính sách thuế và cơ chế hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nguồn cung.

Về phía doanh nghiệp, chúng tôi cũng phải thay đổi tư duy kinh doanh, có thể chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn để tăng tốc độ luân chuyển vốn, cải thiện thanh khoản và giảm rủi ro.

-Ông và cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng gì ở phiên chất vấn của Quốc hội?

- Doanh nghiệp mong đợi nhất là những vấn đề được đặt ra tại phiên chất vấn sẽ có giải pháp xử lý cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện; đồng thời, các cơ quan quản lý sẽ công khai tiến độ giải quyết vướng mắc, nâng cao chất lượng dịch vụ công, chủ động hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án đúng quy định.

Thực tế, một số địa phương đã tích cực đồng hành, giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án. Những cách làm hiệu quả như vậy rất đáng được nhân rộng. Theo tôi, niềm tin của doanh nghiệp được củng cố từ sự nhất quán của chính sách và hiệu quả thực thi. Khi thủ tục minh bạch, vướng mắc được giải quyết kịp thời, doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch đầu tư dài hạn.

- Xin cảm ơn ông!