Doanh nghiệp kiến nghị cho khai thác các đoạn tuyến, phục vụ người dân dịp Tết

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công hai dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng (Lạng Sơn) và Đồng Đăng – Trà Lĩnh (Lạng Sơn, Cao Bằng).

Đề xuất khai thác tạm các đoạn tuyến phục vụ người dân dịp Tết

Ngày 27/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công hai dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng (Lạng Sơn) và Đồng Đăng – Trà Lĩnh (Lạng Sơn, Cao Bằng).

Sau khi khảo sát tuyến Hữu Nghị – Chi Lăng, đoàn công tác đến kiểm tra công trường tại Km23 thuộc dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, nghe báo cáo về tiến độ thi công và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của doanh nghiệp dự án, trên công trường Đồng Đăng – Trà Lĩnh hiện có 2.046 nhân sự, 897 máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng loạt trên 132 mũi. Giá trị thực hiện giai đoạn 1 đạt 9.280/11.631 tỷ đồng, tương đương 79,8%; giai đoạn 2 đạt 1.015/2.965 tỷ đồng, tương đương 34,3%.

Trên toàn tuyến dài hơn 93 km của giai đoạn 1, công tác đào nền đường đã hoàn thành 25 triệu m³, đắp nền đạt 14,9/15 triệu m³. Nền đường K95, K98 đạt 93,3 km; cấp phối đá dăm đạt 93 km và bê tông nhựa đạt 75 km. Trong tổng số 64 cầu, dự án đã hoàn thành 62 cầu; hai cầu vượt đường ngang còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026.

Theo kế hoạch, dự án phấn đấu hoàn thành 93,35 km theo quy mô nền đường rộng 22 m vào tháng 4/2027 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 3/2028.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, cho biết công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa hoàn tất, gây khó khăn cho việc tổ chức thi công đồng bộ. Nhà đầu tư kiến nghị địa phương giải quyết dứt điểm các vị trí mặt bằng còn vướng mắc trong tháng 10/2026.

Đáng chú ý, liên danh nhà đầu tư kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép tạm đưa vào khai thác một số đoạn tuyến thuộc hai dự án Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh để phục vụ người dân đi lại miễn phí trong dịp Tết Nguyên đán 2027.

Phạm vi đề xuất gồm đoạn từ Chi Lăng qua nút giao IC02, tuyến Tân Thanh – Cốc Nam thuộc dự án Hữu Nghị – Chi Lăng và đoạn Tân Thanh (Lạng Sơn) – Đông Khê (Cao Bằng) thuộc dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh, dài khoảng 62 km.

Để triển khai phương án này, nhà đầu tư kiến nghị Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và doanh nghiệp dự án xây dựng phương án khai thác tạm các đoạn tuyến. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (C08), nhà đầu tư và đơn vị hỗ trợ vận hành thống nhất phương án tổ chức giao thông, diễn tập xử lý sự cố trước khi đưa vào khai thác, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, với những nỗ lực của địa phương và nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh dự kiến sẽ về đích sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

Quyết liệt gỡ vướng mắc, sớm hoàn thành toàn tuyến hai cao tốc trọng điểm

Kết luận chuyến kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của các địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và nhà thầu trong quá trình triển khai hai dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hai tuyến cao tốc có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Lạng Sơn, Cao Bằng và mạng lưới giao thông vùng Đông Bắc. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương và hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu.

Thi công trên công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Doanh nghiệp kiến nghị cho khai thác các đoạn tuyến, phục vụ người dân dịp Tết

Trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân của các dự án, công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải còn chậm so với mức trung bình cả nước, Phó Thủ tướng ghi nhận hai dự án Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh có tỷ lệ giải ngân đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tiếp tục huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến, tránh tình trạng các đoạn đường hoàn thành không liền mạch, ảnh hưởng đến khả năng kết nối và khai thác.

Đặc biệt, trong quá trình thi công, các đơn vị phải chú trọng công tác gia cố mái taluy, chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt trượt, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Đối với những vướng mắc về mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, hoàn thành giải phóng toàn bộ mặt bằng phục vụ hai dự án trong tháng 10/2026, bao gồm mặt bằng tuyến chính, đường gom, trạm dừng nghỉ; đồng thời hoàn tất việc di dời hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và xây dựng các khu tái định cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương, nhà đầu tư và nhà thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành hai dự án đúng tiến độ, sớm đưa các tuyến cao tốc vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Ghi nhận năng lực triển khai của nhà đầu tư đứng đầu liên danh, Phó Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai, đồng thời chủ động nghiên cứu, xúc tiến đầu tư những dự án hạ tầng trọng điểm khác, trong đó có đường sắt và các tuyến cao tốc kết nối liên vùng.

Trong chương trình kiểm tra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã tới thăm và tặng quà hơn 100 cán bộ, kỹ sư và công nhân đang thi công hạng mục hầm số 4 (xã Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng). Hầm dài 347 m, được thi công từ ngày 14/4/2026. Dự kiến tới cuối tháng 10/2026, hai nhánh của hầm chính thức được đào thông.