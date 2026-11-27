Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 16 HĐND thành phố tại xã Phú Nghĩa. Ảnh: Kim Thoa

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Phú Nghĩa, kết nối trực tuyến với 5 điểm cầu: Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị và phường Chương Mỹ.

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã phản ánh khó khăn về tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất, thủ tục hành chính, phòng cháy, chữa cháy, nguồn nhân lực và chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, hợp tác xã.

Cử tri Hoàng Tuấn Anh kiến nghị thành phố tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Kim Thoa

Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Trưởng ban Điều hành khu, cụm, điểm công nghiệp thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ kiến nghị thành phố tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, xem xét chính sách giãn, hoãn nợ đối với những trường hợp khó khăn; đồng thời đẩy nhanh giải quyết thủ tục thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, doanh nghiệp mong được hướng dẫn cụ thể các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, thủ tục hành chính trực tuyến; hỗ trợ tuyển dụng lao động chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và cải tiến quy trình sản xuất. Đặc biệt, cần có lộ trình, hướng dẫn phù hợp để doanh nghiệp cải tạo, nâng cấp hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Cùng quan tâm đến vấn đề vốn và nhân lực, ông Nguyễn Đăng Khoa, đại diện Công ty cổ phần JK Việt Nam đề nghị thành phố tăng cường định hướng nghề nghiệp, đào tạo và kết nối lao động trẻ có trình độ với doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Nhẽ, Giám đốc Công ty TNHH Mây tre Hải Huế kiến nghị thành phố hỗ trợ doanh nghiệp có mặt bằng xây dựng nhà xưởng, hướng dẫn thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy...

Tổ đại biểu số 16 của HĐND thành phố lắng nghe kiến nghị của các doanh nghiệp khu vực Chương Mỹ. Ảnh: Kim Thoa

Đề cập việc bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, đại diện Công ty TNHH Mây tre đan Việt Quang đề nghị thành phố quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, điện, nước, xử lý môi trường và kho bãi tập kết nguyên liệu cho làng nghề mây tre đan Phú Vinh.

Theo ông Nguyễn Văn Tĩnh, cùng với hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và xây dựng thương hiệu, thành phố cần có định hướng phát triển du lịch làng nghề gắn với trải nghiệm văn hóa, di tích lịch sử; hỗ trợ xây dựng trung tâm giới thiệu sản phẩm, bản đồ số du lịch làng nghề và chính sách đối với nghệ nhân.

Tại điểm cầu phường Chương Mỹ, ông Hoàng Văn Thám, Giám đốc Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn phản ánh những khó khăn trong quá trình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2023 và tiếp cận chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng.

Bà Phạm Hải Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, đại biểu HĐND thành phố tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp. Ảnh: Kim Thoa

Tiếp thu các kiến nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa cho hay, tổ đại biểu sẽ phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời xây dựng báo cáo chuyên đề gửi HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Bà Phạm Hải Hoa cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế của thành phố và một số cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô.