Công ty trách nhiệm hữu hạn Gentherm Việt Nam – doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, đóng tại Khu công nghiệp Đồng Văn I (Ninh Bình). Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, 11 tháng năm 2026, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt 518.318 tỷ đồng, vượt 12,4% so với kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu ước đạt 24.587 triệu USD, vượt 55,3% so với kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 21.111 tỷ đồng, đạt 95,96% kế hoạch năm.

Đạt được những kết quả tích cực trên là sự nỗ lực, chủ động thích ứng và tinh thần vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp. Trước những biến động của thị trường, áp lực chi phí đầu vào và những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đã linh hoạt điều chỉnh phương án sản xuất, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì đơn hàng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Tại Công ty TNHH Gentherm Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài), Khu công nghiệp Đồng Văn II, không khí sản xuất diễn ra khẩn trương. Hơn 1.200 lao động đang tập trung làm việc trên các dây chuyền, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết. Dự kiến trong năm 2026, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 35 triệu sản phẩm, tăng 17% so với năm 2025.

Theo ông Lê Việt Cường, Giám đốc Công ty TNHH Gentherm Việt Nam, trước những khó khăn, thách thức của thị trường, công ty đã chủ động đàm phán, ký kết các hợp đồng sản xuất cho năm 2026. Các đơn hàng được xây dựng kế hoạch triển khai xuyên suốt đến hết năm, giúp doanh nghiệp chủ động trong điều hành sản xuất, bố trí nhân lực và bảo đảm tiến độ giao hàng cho đối tác. Nhờ đó, hoạt động sản xuất được duy trì ổn định với 3 ca mỗi ngày, đồng thời tạo thêm việc làm, tăng cơ hội làm thêm giờ, góp phần cải thiện thu nhập cho người lao động.

Ước tính cả năm 2026, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đạt từ 582.396 tỷ đồng trở lên, giá trị xuất khẩu đạt từ 26.747 triệu USD trở lên, đóng góp ngân sách nhà nước trên 22.000 tỷ đồng.

Công ty TNHH Công nghệ điện tử Freeport Việt Nam (Khu công nghiệp Đồng Văn) chuyên sản xuất dây sạc điện thoại phục vụ xuất khẩu. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đơn hàng và chi phí sản xuất chịu không ít áp lực, doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất và bảo đảm việc làm cho gần 200 lao động với mức thu nhập khá.

Bà Trần Thị Huệ, Phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty TNHH Công nghệ điện tử Freeport Việt Nam cho biết, thu nhập bình quân của người lao động hiện đạt khoảng 12 triệu đồng/người/tháng, thuộc nhóm cao so với mặt bằng chung tại các khu công nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, trước những tín hiệu tích cực từ đơn hàng, doanh nghiệp đang tổ chức tuyển dụng thêm khoảng 50 lao động.

Sản xuất dây sạc điện thoại tại Công ty TNHH Công nghệ điện tử Freeport Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng Văn I. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Theo ông Bùi Duy Quang, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Ban Quản lý đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định và mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường, đối tác, đơn hàng mới, nâng cao năng lực sản xuất.

Ước tính cả năm 2026, doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đạt từ 582.396 tỷ đồng trở lên, giá trị xuất khẩu đạt từ 26.747 triệu USD trở lên, đóng góp ngân sách nhà nước trên 22.000 tỷ đồng. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của khu công nghiệp trong thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao khả năng tự chủ về công nghiệp, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng, thiết bị đầu vào, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2035.

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Trọng tâm là từng bước hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, thu hẹp khoảng cách về năng lực giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước với khối doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp đầu chuỗi đang hoạt động trên địa bàn. Đồng thời, hình thành mạng lưới doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có đủ năng lực sản xuất, cung ứng sản phẩm, linh kiện, phụ tùng và vật liệu kỹ thuật phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp nội địa từng bước trở thành nhà cung ứng cấp 1, cấp 2 trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ toàn cầu.