'Doanh nghiệp không ngủ' - xu hướng tất yếu

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn MISA chia sẻ: Công nghệ đã trở thành “xương sống” quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Nếu trước đây, câu hỏi của CEO là “Làm sao tăng trưởng?”, thì nay đã đổi thành “Làm sao tăng trưởng nhanh hơn, thông minh hơn?”. Khái niệm “doanh nghiệp không ngủ” là một xu hướng tất yếu. Khách hàng của chúng ta không ngủ. Thị trường không ngủ. Và dữ liệu thì càng không ngủ. Trong bối cảnh đó, một doanh nghiệp chỉ vận hành 8 tiếng mỗi ngày sẽ luôn chậm hơn cuộc chơi.

Công nghệ đã trở thành “xương sống” quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo đó, AI và các hệ thống tự động hóa đang mở ra cơ hội xây dựng “lực lượng lao động số” hoạt động 24/7. Đó có thể là các AI Agent chăm sóc khách hàng xuyên đêm, hệ thống tự động xử lý đơn hàng, kiểm soát tồn kho theo thời gian thực hoặc phân tích dữ liệu và đề xuất quyết định cho quản lý. Có 3 yếu tố cốt lõi mà mỗi CEO cần quan tâm: AI chỉ thông minh khi dữ liệu đủ sạch, chuẩn và liên thông; doanh nghiệp không thể tự động hóa một quy trình chưa được chuẩn hóa; và chuyển đổi số không phải là thay thế mà là nâng cấp đội ngũ.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoài, Viện trưởng Viện Trí tuệ Nhân tạo cho biết, nếu trước đây AI chủ yếu hỗ trợ con người ra quyết định, thì nay công nghệ này đã có bước chuyển mình sang khả năng “tạo sinh”. Sự xuất hiện của các “tác nhân” thông minh (AI Agent) cho phép công nghệ tham gia trực tiếp vào quy trình làm việc, có khả năng tự tư vấn, suy nghĩ, ra quyết định và thực hiện các hành động tự động.

Để ứng dụng hoặc tích hợp AI thành công, doanh nghiệp bắt buộc phải triển khai một cách toàn diện, đủ độ rộng và độ sâu trong toàn bộ tổ chức. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần quan tâm đến 3 tiêu chí cốt lõi khi ứng dụng AI gồm: hiệu quả, trách nhiệm và kiểm soát. AI không chỉ là một công nghệ thông thường mà đã trở thành một lực lượng sản xuất mới; doanh nghiệp nào tận dụng tốt sẽ giành chiến thắng, và ngược lại.

Các doanh nghiệp lớn trong công cuộc chuyển đổi AI sẽ càng gặp nhiều thách thức hơn, bởi bài toán đặt ra ở đây là chuyển đổi toàn diện tổ chức, quy mô càng lớn thì việc chuyển đổi càng khó. Do đó, đây cũng chính là cơ hội bứt phá lớn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cuộc đua số hóa.

AI đang thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp chủ động ứng dụng AI vào hoạt động thực tiễn, bắt đầu từ những công việc cụ thể như quản trị, kế toán, nhân sự, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần đầu tư cho dữ liệu, con người và quy trình; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và sử dụng AI có trách nhiệm.

Hội thảo "Xây dựng doanh nghiệp tự vận hành " vừa diễn ra tại TP. Đà Nẵng

Để xây dựng lực lượng “lao động số” vận hành 24/7 cho doanh nghiệp, chìa khóa nằm ở sự thay đổi tư duy quản trị chứ không chỉ dừng lại ở việc mua sắm công nghệ. Khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp là sự lúng túng trong tư duy triển khai. Dù nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, nhiều đơn vị vẫn chưa xác định được lộ trình bắt đầu và giải pháp công nghệ phù hợp với quy mô thực tế.

Nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng các phần mềm riêng lẻ như kế toán, bán hàng, chăm sóc khách hàng hay thương mại điện tử. Song, các công cụ này vẫn hoạt động rời rạc, chưa tích hợp đồng bộ vào hệ thống quản trị chung, khiến dữ liệu bị phân tán, chưa được chuẩn hóa, gây khó khăn cho việc khai thác và tối ưu hóa vận hành.

Từ thực tiễn quá trình chuyển đổi số, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Gốm sứ Việt Hương cho biết, chính sự thay đổi từ tư duy cá nhân của người lãnh đạo đã giúp tối ưu hóa công tác điều hành. Theo ông Trực, doanh nghiệp nên bắt đầu áp dụng chuyển đổi số từ các phần mềm cơ bản, gần gũi và tiết kiệm chi phí nhất, như phần mềm bán hàng, quản lý kho, quản lý vận hành... Chuyển đổi số không nằm ở việc đầu tư bao nhiêu tiền, mà cốt lõi là phải đo lường được hiệu quả, giảm được bao nhiêu chi phí và tốc độ tăng trưởng đạt được là bao nhiêu.