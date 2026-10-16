Doanh nghiệp không chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh

Thương hiệu Việt cần chuyển từ lợi thế chi phí sang giá trị

Phát biểu tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, tổ chức ngày 16/10 tại Hà Nội với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận, đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận đối với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và những nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Thủ tướng, danh hiệu Thương hiệu quốc gia không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là cam kết danh dự với người tiêu dùng và trách nhiệm đối với hình ảnh đất nước. Mỗi sản phẩm mang thương hiệu Việt phải khẳng định được chất lượng, chữ tín và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Bộ Công Thương).

Trải qua 23 năm xây dựng và 10 kỳ xét chọn, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã ghi dấu bước trưởng thành vượt bậc của doanh nghiệp Việt Nam. Từ 30 doanh nghiệp với 50 sản phẩm năm 2008, đến năm 2026, chương trình đã có 227 doanh nghiệp với 499 sản phẩm được công nhận.

Thủ tướng cho biết riêng năm 2025, các doanh nghiệp được vinh danh đạt doanh thu hơn 2,5 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 133.000 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho hơn 760.000 lao động.

Cũng theo số liệu của Brand Finance được Thủ tướng dẫn lại, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt hơn 462 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Tổng giá trị 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD, tăng 11% so với năm trước.

Thủ tướng nhận định những kết quả này phản ánh sự phát triển bứt phá của nền kinh tế và niềm tin ngày càng tăng đối với sản phẩm Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh thương hiệu không chỉ là tài sản riêng của doanh nghiệp mà còn góp phần tạo dựng sức cạnh tranh, uy tín và vị thế quốc gia.

“Thương hiệu mạnh làm nên doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp lớn mạnh góp phần tăng cường sự tự chủ, tự cường của nền kinh tế, làm cho đất nước hùng cường, thịnh vượng”, Thủ tướng khẳng định.

Đề cập mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, Thủ tướng cho biết Việt Nam quyết tâm phấn đấu đạt hai mục tiêu chiến lược 100 năm, đồng thời đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên.

Và để hiện thực hóa mục tiêu trên, nền kinh tế cần đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số như những động lực chủ yếu. Theo Thủ tướng, hành trình đó đòi hỏi doanh nghiệp thương hiệu Việt Nam phải trở thành lợi thế cạnh tranh chiến lược của nền kinh tế đất nước.

Thủ tướng chúc mừng các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại kỳ xét chọn thứ 10 năm 2026 (Ảnh: Bộ Công Thương).

Nhìn lại 9 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng cho rằng kinh tế Việt Nam đã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao gắn với nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô. GDP quý III tăng 9,95%, GDP 9 tháng tăng 9,01%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2026 ước đạt 1.100 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 của Việt Nam xếp thứ 43 trong 139 quốc gia.

Thủ tướng đánh giá cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp tiên phong về chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu, có đóng góp trực tiếp, quan trọng vào những kết quả này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Điển hình là tình trạng không ít sản phẩm có chất lượng tốt nhưng chưa xây dựng được thương hiệu đủ mạnh, trong khi giá trị gia tăng và khả năng làm chủ thị trường còn hạn chế.

Doanh thu xuất khẩu của các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia mới chiếm khoảng 11% doanh thu của chính các doanh nghiệp này, tương đương khoảng 2,3% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đầu tư cho nghiên cứu, công nghệ lõi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và chống hàng giả ở một số lĩnh vực cũng chưa đáp ứng yêu cầu.

“Chúng ta không chỉ cần tạo ra sản phẩm tốt mà phải xây dựng được thương hiệu mạnh, không chỉ dừng lại ở biết sản xuất mà phải làm chủ giá trị và thị trường”, Thủ tướng nói.

Để nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng cho rằng cần chuyển dịch từ lợi thế chi phí sang lợi thế giá trị, từ gia công, lắp ráp sang sáng tạo, thiết kế, từ tham gia thị trường sang khẳng định vị thế dẫn dắt.

Định hướng này gắn với các mục tiêu trong những nghị quyết chiến lược của Đảng. Theo đó, Nghị quyết số 68 đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng 10-12%/năm và đóng góp khoảng 55-58% GDP. Đồng thời, Nghị quyết số 79 đặt mục tiêu có 50 doanh nghiệp nhà nước nằm trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 doanh nghiệp trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.

5 nhiệm vụ đối với doanh nghiệp và 3 yêu cầu với Bộ Công Thương

Trong phần phát biểu chỉ đạo, để thương hiệu Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng về đổi mới mô hình phát triển và phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Doanh nghiệp cần chủ động tăng năng suất, gia tăng giá trị nội địa, mở rộng thị phần và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, đầu tư thực chất cho năng lực cốt lõi, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu và phát triển, làm chủ công nghệ, thiết kế, sáng chế; nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, thúc đẩy sản xuất xanh và truy xuất nguồn gốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu ghé thăm gian hàng của các doanh nghiệp được vinh danh (Ảnh: Bộ Công Thương).

Thứ ba, chủ động chinh phục thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu bền vững. Doanh nghiệp cần phát triển hệ thống phân phối, đối tác và dịch vụ hậu mãi, bảo vệ sở hữu trí tuệ, giữ gìn bản sắc Việt Nam trên từng thị trường và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do.

Thứ tư, chuyển từ phát triển riêng lẻ sang liên kết, cùng nâng cấp chuỗi giá trị Việt Nam. Trong đó, doanh nghiệp lớn cần đóng vai trò dẫn dắt hệ sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao công nghệ, chất lượng và năng lực quản trị.

Thứ năm, kiên trì xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, minh bạch và có trách nhiệm. Doanh nghiệp phải thượng tôn pháp luật, bảo vệ người lao động và môi trường, không gian lận xuất xứ, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái, thực hiện các chuẩn mực về môi trường, xã hội và quản trị, minh bạch chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm.

Về phía Chính phủ, Thủ tướng cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai các giải pháp điều hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững trên cơ sở kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết liệt cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng.

“Nhà nước kiến tạo môi trường, doanh nghiệp kiến tạo giá trị, Nhà nước mở đường, doanh nghiệp tiên phong”, Thủ tướng nêu rõ.

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng yêu cầu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp thực hiện 3 nhiệm vụ chính.

Một là, sớm trình Chiến lược phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Hai là, đổi mới Chương trình Thương hiệu quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thị trường làm định hướng và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Ba là, huy động sức mạnh tổng hợp để đưa thương hiệu Việt Nam ra thế giới thông qua kết nối xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, ngoại giao, văn hóa và truyền thông.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng các doanh nghiệp được vinh danh sẽ coi danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải là đích đến cuối cùng, mà là điểm tựa và động lực để tiếp tục đổi mới, làm chủ công nghệ, vươn tầm thế giới.

Thủ tướng kỳ vọng Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều thương hiệu mà người tiêu dùng ở bất kỳ quốc gia nào cũng có thể nhận diện, gắn với chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh và uy tín Việt Nam.

“Mỗi thương hiệu mạnh là một niềm tự hào Việt Nam, mỗi doanh nghiệp vươn tầm là một đóng góp vào nâng cao sức mạnh và vị thế quốc gia”, Thủ tướng nhấn mạnh.