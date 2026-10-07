Theo quy chuẩn mới, doanh nghiệp không bắt buộc mở trạm sạc cho hãng xe khác. Ảnh minh họa: VFS.

Tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Công Thương chiều 7/10, ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp, đã chia sẻ thêm về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ sạc, trạm sạc xe điện vừa được ban hành tại Thông tư 61.

Theo quy định, từ ngày 1/7/2027, trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm hỗ trợ.

Ông Quân cho biết quy chuẩn mới được xây dựng trên quan điểm công nghiệp xe điện là một ngành công nghiệp mới, do đó hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và hành lang pháp lý cũng cần từng bước được hoàn thiện để bảo đảm hoạt động đồng bộ.

Theo lãnh đạo Cục Công nghiệp, quy chuẩn hướng tới 5 mục tiêu gồm bảo đảm an toàn, khả năng tương thích, minh bạch đối với người sử dụng, bảo vệ hệ thống điện và từng bước hướng tới hệ thống sạc thông minh.

Trong đó, an toàn được đặt lên hàng đầu, bao gồm các yêu cầu liên quan đến phòng cháy chữa cháy, an toàn điện cũng như an toàn cho người sử dụng và phương tiện.

Một mục tiêu khác là tăng khả năng tương thích giữa phương tiện và hạ tầng sạc. Ông Quân cho biết quy chuẩn đưa ra các yêu cầu kỹ thuật nhằm từng bước hướng tới một hệ thống sạc thống nhất.

Để hình dung cách tiếp cận này, lãnh đạo Cục Công nghiệp dẫn trường hợp Liên minh châu Âu yêu cầu các hãng điện thoại sử dụng chuẩn USB Type-C nhằm tăng khả năng tương thích giữa thiết bị và bộ sạc. Với xe điện, quy chuẩn mới cũng định hướng các hãng xe tham gia thị trường phải đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật nhất định để phương tiện có thể sử dụng hệ thống sạc tương thích.

Tuy nhiên, ông Quân lưu ý quy chuẩn chủ yếu điều chỉnh các yêu cầu về kỹ thuật, không quy định mô hình kinh doanh hay cách thức khai thác trạm sạc.

Việc một trạm sạc được khai thác theo phương thức nào sẽ phụ thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư. Trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, người tiêu dùng và đơn vị vận hành có thể thỏa thuận về việc chia sẻ, sử dụng trạm sạc.

Liên quan phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn, ông Quân cho biết trong quá trình xây dựng, Cục Công nghiệp đã lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Xây dựng.

Theo đó, quy chuẩn của Bộ Công Thương tập trung vào trụ sạc, được xác định là một bộ phận cấu thành của trạm sạc. Vì vậy, tất cả trụ sạc được lắp đặt trong các công trình xây dựng đều bắt buộc phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật này.

Trong khi đó, nếu đưa toàn bộ trạm sạc vào phạm vi điều chỉnh thì vấn đề không còn thuần túy liên quan đến thiết bị sạc mà còn giao thoa với các quy định về công trình xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Do đó, cơ quan quản lý lựa chọn cách phân định rõ phạm vi và trách nhiệm quản lý Nhà nước giữa các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng, lắp đặt và vận hành trạm sạc.