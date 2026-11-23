Năm 2026 chứng kiến hoạt động huy động vốn cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra sôi động với nhiều kế hoạch phát hành quy mô lớn. Tuy nhiên, không phải thương vụ nào cũng tìm được lực cầu như kỳ vọng.

Tình trạng doanh nghiệp phải gia hạn thời gian chào bán, phân phối không hết cổ phiếu, thậm chí người đăng ký mua không thực hiện thanh toán đang xuất hiện ở nhiều trường hợp, trong bối cảnh thanh khoản thị trường ngày càng suy yếu.

CỔ PHIẾU CHÀO BÁN KHÓ TÌM NGƯỜI MUA

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa công bố thông tin bất thường về việc gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp điều chỉnh các mốc thời gian của đợt phát hành.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận cấp ngày 14/9/2026 đến hết ngày 11/1/2027, đồng thời yêu cầu Novaland hoàn thành đợt chào bán trong thời gian được gia hạn.

Ngay sau khi được chấp thuận, Novaland tiếp tục kéo dài thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu. Cụ thể, thời hạn chuyển nhượng quyền mua được điều chỉnh từ ngày 23/11 sang ngày 23/12; thời gian đăng ký và nộp tiền mua được kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 28/12. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh nhằm tạo điều kiện để cổ đông có thêm thời gian tham gia đợt phát hành.

Việc liên tiếp lùi thời hạn cho thấy quá trình phân phối cổ phiếu của Novaland chưa diễn ra thuận lợi như kế hoạch. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán suy yếu, giá cổ phiếu biến động và thanh khoản bất động sản còn nhiều thách thức, khả năng thu xếp nguồn tiền của cổ đông cũng là yếu tố cần tính đến.

Theo kế hoạch, Novaland chào bán tối đa hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được dự kiến sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả quá hạn của Novaland cùng các công ty con thông qua hình thức góp vốn.

Trong đó, khoảng 5.953 tỷ đồng được dành để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành; khoảng 916 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH No Va Thảo Điền để phục vụ thanh toán gốc trái phiếu.

Không chỉ Novaland, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) cũng phải kéo dài thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu. Doanh nghiệp điều chỉnh thời hạn đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 6-26/11 sang ngày 6/11-24/12, nhằm tạo thêm thời gian để cổ đông thu xếp tài chính, chuyển nhượng quyền mua và hoàn tất thủ tục.

Theo phương án đã thông qua, SMC chào bán hơn 36,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 50%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 368 tỷ đồng, trong đó dự kiến dùng 200 tỷ đồng thanh toán nợ nhà cung cấp và hơn 168 tỷ đồng trả nợ vay.

Tuy nhiên, mức giá chào bán hiện cao hơn thị giá cổ phiếu. Tại thời điểm được đề cập, SMC giao dịch quanh 8.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 11% so với giá phát hành. Khoảng chênh lệch này có thể làm giảm sức hấp dẫn của quyền mua, nhất là khi cổ đông có thể lựa chọn mua cổ phiếu trên thị trường với mức giá thấp hơn.

Ở một hình thức phát hành khác, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã chứng khoán: BAF) cũng không phân phối hết lượng cổ phiếu ESOP như kế hoạch ban đầu. Tính đến ngày 30/10, doanh nghiệp mới phát hành được 6,086 triệu cổ phiếu trong tổng số 8 triệu cổ phiếu đăng ký, tương đương khoảng 76%.

BAF dự kiến tiếp tục phân phối 856.000 cổ phiếu còn lại cho 17 cá nhân là lãnh đạo công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm. Phần 1,058 triệu cổ phiếu không tiếp tục phân phối sẽ bị hủy bỏ.

Trước đó, BAF dự kiến phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP cho 242 nhân viên, với lượng mua từ 5.000 đến tối đa 150.000 cổ phiếu/người. Trong khi đó, cổ phiếu BAF đang giao dịch quanh 30.800 đồng/cổ phiếu, cao gấp khoảng 3 lần giá phát hành ESOP.

Dù mức giá ưu đãi khá lớn, chương trình vẫn không được thực hiện đầy đủ, cho thấy việc phân phối cổ phiếu còn phụ thuộc vào khả năng tài chính và mức độ sẵn sàng tham gia của từng nhóm người mua.

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán: DMX) dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng thu về khoảng 14.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ phân phối được 166,4 triệu cổ phiếu, tương đương 93% kế hoạch, thu về hơn 13.315 tỷ đồng.

Tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 (mã chứng khoán: CC1), kế hoạch phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cũng chỉ phân phối được 76,75 triệu đơn vị, phần còn lại phải hủy bỏ. Tập đoàn Yeah1 (YEG) thậm chí chỉ bán được 68% lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

Đáng chú ý hơn là trường hợp Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Royal Invest JSC, mã chứng khoán: RYG). Sau khi không phân phối hết cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp tiếp tục chào bán hơn 5,5 triệu cổ phiếu dư cho hai nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, cả hai nhà đầu tư đều không thanh toán tiền mua.

Không chỉ các đợt phát hành của doanh nghiệp gặp khó, một số giao dịch mua vào của cổ đông nội bộ và người có liên quan cũng không đạt khối lượng đăng ký. Tại Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Trần Đình Long, trong đợt giao dịch gần nhất chỉ mua được 10 triệu trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đăng ký, tương đương 20%. Trước đó, ông cũng từng không thực hiện hết một kế hoạch mua 50 triệu cổ phiếu khác.

Tương tự, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ CMC (mã chứng khoán: CMG), chỉ mua được 219.800 trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký, tương đương khoảng 22%. Bà Vương Bửu Linh, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC), qua hai đợt giao dịch cũng chỉ mua được khoảng 1 triệu trong tổng số 3,5 triệu cổ phiếu đăng ký.

Ở chiều ngược lại, một số lãnh đạo vẫn thực hiện phần lớn kế hoạch, như ông Danny Le, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), mua hơn 4 triệu trong tổng số 5 triệu cổ phiếu đăng ký.

Các trường hợp trên có nguyên nhân riêng, từ diễn biến giá không thuận lợi đến khả năng thu xếp nguồn tiền của nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi hiện tượng này xuất hiện ở nhiều loại hình giao dịch, từ phát hành cho cổ đông hiện hữu, ESOP, phát hành riêng lẻ đến giao dịch của người nội bộ, có thể thấy khả năng hấp thụ cổ phiếu của thị trường đang chịu những giới hạn nhất định.

Đáng chú ý, nhu cầu vốn của doanh nghiệp vẫn rất lớn, đặc biệt với những đơn vị cần tiền để cơ cấu nợ, thanh toán nghĩa vụ tài chính hoặc mở rộng hoạt động.

Trong khi đó, nhà đầu tư ngày càng cân nhắc kỹ hơn về giá mua, triển vọng doanh nghiệp và khả năng sinh lời trước khi quyết định rót thêm vốn. Khoảng cách giữa nhu cầu huy động của bên phát hành và mức độ sẵn sàng giải ngân của bên mua vì thế ngày càng bộc lộ rõ.

THANH KHOẢN SUY YẾU, ÁP LỰC BÁN LAN RỘNG

Sự thận trọng của nhà đầu tư diễn ra trong thời điểm thị trường chứng khoán trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh. Trong tuần giao dịch gần nhất được đề cập, VN-Index mất hơn 46 điểm, tương đương gần một nửa mức giảm kể từ đầu năm, đồng thời đánh mất mốc tâm lý 1.700 điểm.

Đáng chú ý, đà giảm diễn ra cùng lúc thanh khoản suy kiệt và áp lực bán lan sang cả nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn đóng vai trò trụ đỡ của thị trường.

Trong báo cáo nhận định mới đây, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường đang bước vào giai đoạn nhiều thử thách, nhất là khi chứng khoán thế giới cũng chịu sức ép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ở trong nước, điều đáng lo ngại không chỉ là việc VN-Index đánh mất mốc 1.700 điểm, mà còn nằm ở sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung trên thị trường.

Tính từ đầu tháng 11, VN-Index đã giảm hơn 3% và đang hướng tới một trong những tháng 11 có diễn biến tiêu cực nhất trong 11 năm qua. Nếu xu hướng này kéo dài đến cuối tháng, chỉ số sẽ ghi nhận ba tháng giảm điểm liên tiếp, kịch bản từng xuất hiện trong giai đoạn tháng 4-6/2022.

Thanh khoản là một trong những dấu hiệu rõ nhất của sự suy yếu này. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đã giảm xuống dưới 10.000 tỷ đồng/phiên, quay về vùng từng xuất hiện trong năm 2025, khi VN-Index chủ yếu dao động quanh mốc 1.200 điểm

Một điểm đáng chú ý khác là độ lệch giữa diễn biến chỉ số và phần lớn cổ phiếu trên thị trường. Theo tính toán của MBS, VN-Index hiện vẫn cao hơn vùng đáy tháng 7 khoảng 20 điểm, tương đương 1,2%. Tuy nhiên, nếu loại trừ tác động của nhóm Vingroup, phần còn lại của thị trường thực chất đã thấp hơn vùng đáy này khoảng 26 điểm, tương đương 1,6%.

Sự khác biệt càng rõ khi nhìn từ đầu năm. Trong khi VN-Index giảm khoảng 96 điểm, mức giảm sau khi loại trừ tác động của nhóm Vingroup lên tới 209 điểm. Điều này lý giải vì sao chỉ số chung chưa giảm quá sâu so với các vùng đáy trước đó, nhưng nhiều cổ phiếu trong danh mục nhà đầu tư đã chịu mức chiết khấu đáng kể.

Những kỳ vọng về hiệu ứng tăng điểm cuối năm cũng đang đứng trước thử thách. MBS cho rằng tháng 11 và tháng 12 thường có yếu tố mùa vụ thuận lợi, song xu hướng này không phải lúc nào cũng lặp lại và có thể bị lấn át bởi các biến động bất lợi từ môi trường vĩ mô.

Đặc biệt, triển vọng Fed duy trì lãi suất ở mức cao, thậm chí có thể tăng thêm, đang trở thành yếu tố cản trở khả năng phục hồi của dòng tiền vào cổ phiếu.

Trong ngắn hạn, MBS xác định vùng 1.668 điểm là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng mà VN-Index cần giữ được. Nếu xuất hiện nhịp hồi phục, chỉ số nhiều khả năng gặp áp lực tại vùng kháng cự 1.720-1.730 điểm.

Trường hợp áp lực bán tiếp tục gia tăng và VN-Index đánh mất mốc 1.668 điểm, chỉ số có thể lùi về khu vực 1.600 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 3, để tìm kiếm điểm cân bằng mới.

Trước những biến động khó lường, MBS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn và hạn chế các vị thế đầu cơ có mức độ rủi ro cao.

Thay vì chạy theo những nhịp hồi phục ngắn hạn, công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư có thể chú ý tới các cổ phiếu vốn hóa vừa (midcap) có nền tảng tài chính lành mạnh và hoạt động kinh doanh mang tính phòng thủ. Ba nhóm ngành được MBS ưu tiên gồm sản xuất và phân phối điện, bảo hiểm và dầu khí.

Nhìn chung, khó khăn trong huy động vốn không chỉ xuất phát từ đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp hay mức giá phát hành, mà còn chịu tác động từ sức cầu chung trên thị trường.

Khi thanh khoản suy giảm, nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn vốn và chọn lọc cơ hội, những kế hoạch phát hành cổ phiếu muốn thành công sẽ cần mức giá đủ hấp dẫn, mục đích sử dụng vốn rõ ràng và triển vọng kinh doanh có khả năng thuyết phục dòng tiền.