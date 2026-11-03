Doanh nghiệp huy động gần 18.300 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong tháng 10

Giao dịch tại BIDV. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến đầu tháng 11-2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 21 đợt phát hành thành công, với tổng giá trị 18.282 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm ngân hàng có 14 đợt phát hành, tổng giá trị gần 15.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 82% tổng giá trị phát hành toàn thị trường. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất trong tháng là OCB với khoảng 6.000 tỷ đồng và BIDV 5.000 tỷ đồng.

Nếu tính cả nhóm doanh nghiệp chứng khoán, lĩnh vực tài chính chiếm hơn 90% tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng.

Về lãi suất, nhóm doanh nghiệp bất động sản tiếp tục dẫn đầu thị trường. Mức cao nhất là 12,5%/năm, thuộc về các đợt phát hành của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và Công ty cổ phần Thành Đức Holding.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu của nhóm ngân hàng phổ biến dưới 10%/năm nhưng đây vẫn là mức cao. Một số ngân hàng có lãi suất phát hành cao gồm TPBank (9,9%/năm), Nam A Bank (9,7%/năm), PVcomBank (9,6%/năm), SACOMBANK (9,5%/năm), VIB (9,4%/năm).

Nhận định về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, theo Công ty Xếp hạng tín nhiệm S&I Ratings, trong quý 3-2026, thị trường ghi nhận 153 đợt phát hành thành công, với tổng giá trị 179.400 tỷ đồng, giảm 26% so với quý 2-2026. Trong đó, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp của nhóm bất động sản giảm 55% so với quý trước, số đợt phát hành giảm từ 43 xuống còn 21 đợt.

S&I Ratings cũng cho biết, thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong quý 4-2026 sẽ đối mặt với áp lực đáo hạn gia tăng đáng kể. Tổng giá trị trái phiếu đến hạn thanh toán ước khoảng 93.000 tỷ đồng, cao nhất trong năm.

Trong đó, nhóm bất động sản chịu áp lực lớn nhất, với giá trị trái phiếu đáo hạn khoảng 46.900 tỷ đồng, tương đương gần một nửa tổng giá trị đáo hạn toàn thị trường.