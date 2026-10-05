Doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng bứt phá gắn với phát triển bền vững

Hà Nội sẽ thí điểm tăng cường mảng xanh tại một số công trình hạ tầng đô thị như trụ đường sắt trên cao, hầm chui, cầu vượt và nhà chờ xe buýt, với yêu cầu bảo đảm an toàn kết cấu, giao thông và thuận tiện cho công tác bảo trì.