Doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng bứt phá gắn với phát triển bền vững
Sáng 5/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026 đã diễn ra với chủ đề “Tăng trưởng bứt phá - Phát triển bền vững: Hai mục tiêu, một hành trình”. Diễn đàn do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức, quy tụ hơn 300 đại biểu là đại diện Bộ, ngành và địa phương tham dự.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/doanh-nghiep-huong-toi-tang-truong-but-pha-gan-voi-phat-trien-ben-vung-420834.htm