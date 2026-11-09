Doanh nghiệp HoSE xuất hiện tại siêu dự án 1,7 tỷ USD ở Trung Đông, vừa báo lãi 9 tháng gấp hơn 6 lần

Công ty Cổ phần Lilama 10 (mã chứng khoán: L10) đang tham gia dự án TA’ZIZ Methanol tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây là dự án nhà máy sản xuất methanol quy mô lớn đầu tiên tại quốc gia Trung Đông này, với gói thầu EPC trị giá khoảng 1,7 tỷ USD.

Đáng chú ý, ngày 3/11/2026, module thứ 6 và cũng là module cuối cùng của đợt một đã chính thức rời cảng Quảng Ngãi để vận chuyển sang UAE. Tổng khối lượng các hạng mục được Lilama 10 hoàn thành và bàn giao cho đối tác trong đợt này lên tới hơn 6.000 tấn.

Tại dự án, Lilama 10 đảm nhiệm việc thi công, lắp đặt kết cấu, hệ thống điện và đường ống trên các module công nghiệp. Sau khi hoàn thành, các module được tổ hợp, kiểm tra và lắp thử trước khi tháo rời, đóng gói, vận chuyển bằng đường biển tới công trường tại UAE.

Dự án TA’ZIZ Methanol được phát triển bởi liên doanh TA’ZIZ giữa ADNOC và ADQ, hợp tác với Proman, đặt tại khu công nghiệp Al Ruwais thuộc thành phố Abu Dhabi. Nhà máy có công suất thiết kế 1,8 triệu tấn methanol mỗi năm, sử dụng khí tự nhiên làm nguyên liệu đầu vào và được định hướng vận hành bằng nguồn điện lưới sạch.

Hình ảnh mô phỏng dự án TA’ZIZ Methanol tại thành phố Abu Dhabi, UAE.

Samsung E&A đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC của dự án với giá trị gói thầu khoảng 1,7 tỷ USD. Hiện chưa có thông tin công bố về giá trị hợp đồng mà Lilama 10 trực tiếp thực hiện tại công trình này.

Việc góp mặt tại dự án ở UAE tiếp tục nối dài danh sách các công trình quốc tế có sự tham gia của Lilama 10. Trước đó, doanh nghiệp từng tham gia chế tạo, lắp đặt các module điện phân hydrogen xanh cho dự án West Coast tại California (Mỹ) và dự án NEOM Green Hydrogen tại Ả Rập Xê Út.

Lilama 10 tiền thân là Xí nghiệp Lắp máy số 1 Hà Nội, thành lập vào tháng 12/1960, sau đó trải qua nhiều lần chuyển đổi mô hình hoạt động. Hiện quy mô vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 98,9 tỷ đồng.

Cổ phiếu L10 chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ tháng 12/2007. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chế tạo kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, xây dựng công trình công nghiệp và năng lượng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 405 tỷ đồng, giảm khoảng 3,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đạt 138,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 110,7 tỷ đồng, đều tăng gần 9 lần so với quý 3 năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Lilama 10 đạt doanh thu 1.212 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 188,5 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 150,8 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm 2025.

So với kế hoạch năm 2026 gồm doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, Lilama 10 đã vượt khoảng 21% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 528% mục tiêu lợi nhuận chỉ sau 9 tháng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng thậm chí cao hơn khoảng 1,5 lần vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Giải trình về kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến, Lilama 10 cho biết doanh nghiệp đã đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình. Các dự án đóng góp doanh thu và lợi nhuận đáng kể trong kỳ gồm Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, Thủy điện Snowy và Thủy điện Nậm Phak.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát chi phí hiệu quả cũng góp phần cải thiện lợi nhuận. Riêng trong quý 3, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, giúp lợi nhuận gộp tăng đáng kể.

Theo nghị quyết HĐQT công bố trong tháng 10, Lilama 10 dự kiến doanh thu cả năm 2026 đạt khoảng 1.450 tỷ đồng, cao hơn 45% so với kế hoạch ban đầu. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp cũng ký kết thêm các hợp đồng mới với tổng giá trị khoảng 440 tỷ đồng.

Lilama 10 là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), hoạt động trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt thiết bị và thi công các công trình công nghiệp, năng lượng.

Trước dự án tại UAE, doanh nghiệp từng tham gia chế tạo và lắp đặt các module điện phân hydrogen xanh cho dự án West Coast tại California (Hoa Kỳ), cũng như dự án NEOM Green Hydrogen tại Ả Rập Xê Út, một trong những dự án sản xuất hydrogen xanh quy mô lớn trên thế giới.

Việc hoàn thành hơn 6.000 tấn module công nghiệp cho dự án TA’ZIZ Methanol tiếp tục đánh dấu sự hiện diện của Lilama 10 trong chuỗi cung ứng thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các công trình năng lượng, hóa chất quốc tế.