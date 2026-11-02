Doanh nghiệp, hợp tác xã góp sức phát triển kinh tế Mộc Châu

Trung tâm phường Mộc Châu.

Xác định phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Mộc Châu đã chủ động, linh hoạt vận dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn địa phương. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được triển khai đồng bộ thông qua việc xây dựng các kế hoạch sát với tình hình thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư mở rộng sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND phường Mộc Châu, cho biết: Nhờ những giải pháp thiết thực, mạng lưới doanh nghiệp trên địa bàn không ngừng phát triển cả về số lượng và quy mô. Đến nay, toàn phường có 120 doanh nghiệp và 28 HTX đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Từ đầu năm đến nay, phường Mộc Châu đã thu hút thêm 8 dự án đầu tư mới. Các doanh nghiệp, HTX giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời, giải quyết việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Sự gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Khu du lịch Mộc Châu Island của Công ty CP Du lịch 26 Mộc Châu

Trong bức tranh kinh tế của phường Mộc Châu, du lịch là lĩnh vực thể hiện rõ nét sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp. Từ những tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn đến các mô hình du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa hay du lịch nông nghiệp trải nghiệm công nghệ cao, mỗi mô hình đều góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trên cao nguyên Mộc Châu.

Điển hình là Khu du lịch Mộc Châu Island, do Công ty CP Du lịch 26 Mộc Châu triển khai từ năm 2019 và chính thức đưa vào vận hành từ năm 2022. Điểm nhấn của khu du lịch là cầu kính Bạch Long, công trình được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là đường đi bộ vách núi dài nhất thế giới. Cùng với đó là tổ hợp vui chơi, giải trí hiện đại, như: Đường trượt zipline, trượt cầu vồng, đường đua F1 mini; thưởng thức các món ăn đặc sản Tây Bắc tại nhà hàng tre Tabamboo; nghỉ dưỡng tại khách sạn đoàn tàu, khu glamping... Tất cả đã góp phần tạo nên điểm đến hấp dẫn, mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với cao nguyên Mộc Châu. Trong 2 năm 2025 - 2026, khu du lịch đón trên 500.000 lượt du khách, tạo việc làm ổn định cho hơn 200 lao động địa phương.

Bon Bon Fam của Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Bon Bon, phường Mộc Châu.

Bên cạnh du lịch sinh thái và văn hóa, du lịch nông nghiệp trải nghiệm đang trở thành điểm nhấn khác biệt, được các doanh nghiệp, nông trại trên địa bàn tiên phong khai thác. Tiêu biểu là Nông trại Bon Bon Farm, với quy mô hơn 4 ha. Đến đây, du khách được trải nghiệm không gian xanh mát, với nhiều giống cây trồng độc đáo, như: Phúc bồn tử, sung Mỹ, cà chua cherry, nho mẫu đơn, chanh leo tím, chanh leo vàng, chanh leo Colombia, cùng các giàn bầu, bí có quả khổng lồ, tạo cảnh quan đặc sắc. Hiện nay, nông trại đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động, với mức thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Anh Lại Tuấn Việt, quản lý Nông trại Bon Bon Farm, cho biết: Nông trại ưu tiên lựa chọn những loại cây trồng độc đáo, hiếm có trên thị trường để đưa vào canh tác. Cách làm này vừa giúp Bon Bon Farm tạo sức hút riêng, vừa cho thấy khí hậu, thổ nhưỡng của Mộc Châu phù hợp để phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao, thu hút khách du lịch và tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Cùng với lĩnh vực dịch vụ, du lịch, các doanh nghiệp và HTX nông nghiệp trên địa bàn phường Mộc Châu cũng khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới tư duy sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao giá trị nông sản. Một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế tập thể là HTX Nông nghiệp hữu cơ Mộc Vân Trang, tại tổ dân phố Tâm Châu, phường Mộc Châu. Đơn vị đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất bền vững, áp dụng quy trình canh tác hiện đại, mở ra hướng phát triển kinh tế cho các thành viên và nông dân địa phương.

Mô hình canh tác trong nhà lưới của HTX Nông nghiệp hữu cơ Mộc Vân Trang.

Ông Hà Văn Tiến, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ Mộc Vân Trang, thông tin: Hiện nay, HTX có 4 ha canh tác trong hệ thống nhà màng, nhà lưới, được trang bị công nghệ tưới ẩm tự động và hệ thống điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng loại cây trồng, như: Cà chua, ớt chuông, cần tây, dâu tây, dưa chuột, su su và một số loại rau màu khác. Thời gian tới, HTX tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện chuỗi liên kết tiêu thụ, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, cung ứng ra thị trường những sản phẩm có chất lượng, mẫu mã tốt.

Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, HTX tại phường Mộc Châu còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Phát huy truyền thống "tương thân tương ái", từ tháng 7/2025 đến nay, các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn đã quyên góp, ủng hộ trên 700 triệu đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Nguồn lực này đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Những hoạt động thiết thực ấy góp phần xây dựng hình ảnh Mộc Châu nghĩa tình, trách nhiệm, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống nhân dân.

Khu du lịch thác Dải Yếm, phường Mộc Châu.

Với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, HTX trên địa bàn phường Mộc Châu đang tiếp tục phát huy vai trò trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Những đóng góp đó sẽ là động lực quan trọng giúp phường Mộc Châu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vai trò là địa bàn trung tâm của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.