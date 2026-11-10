Doanh nghiệp hơn 20 năm tuổi bất ngờ nắm gần 57 triệu cổ phiếu Vietbank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, HoSE: VBB) vừa cập nhật danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, trong đó xuất hiện Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Hưng Yên Hà Nội.

Theo công bố, doanh nghiệp này đang nắm giữ gần 56,82 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 4,8% vốn điều lệ Vietbank. Với giá đóng cửa phiên 9/11 ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần trên có giá trị thị trường khoảng 682 tỷ đồng.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Hưng Yên Hà Nội được thành lập vào tháng 3/2004, có trụ sở tại số 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình dân dụng, môi giới và tư vấn bất động sản.

Đáng chú ý, năm 2005, doanh nghiệp tham gia đầu tư dự án Khu 2, 3, 4 Thạnh Mỹ Lợi, quy mô khoảng 143 ha tại TP.HCM.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Hưng Yên Hà Nội đang sở hữu gần 56,82 triệu cổ phiếu Vietbank, tương đương 4,8% vốn điều lệ ngân hàng.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch HĐQT Vietbank, trực tiếp sở hữu gần 51,66 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 4,8% vốn điều lệ tại ngày 30/6.

Các thành viên trong gia đình ông Nguyên cũng nắm giữ lượng lớn cổ phiếu ngân hàng. Cụ thể, ông Dương Ngọc Hòa, bố ông Nguyên, sở hữu hơn 31,25 triệu cổ phiếu; con trai ông Nguyên là Dương Nhất Khôi nắm gần 31,55 triệu cổ phiếu.

Hai người em gái của ông Nguyên là bà Dương Mai Anh và bà Dương Bảo Anh lần lượt sở hữu 14,47 triệu và 11,68 triệu cổ phiếu VBB.

Tính chung, ông Dương Nhất Nguyên và các thành viên gia đình nắm khoảng 140,83 triệu cổ phiếu, tương đương 13,07% vốn điều lệ Vietbank tại cuối tháng 6/2026.

Ngoài ra, Công ty TNHH Sỹ Phát, doanh nghiệp có liên quan đến thành viên HĐQT Quách Tố Dung, cũng sở hữu khoảng 51,65 triệu cổ phiếu VBB, tương đương 4,8% vốn ngân hàng tại cùng thời điểm.

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 1.321 tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 52,2%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 212.947 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm.

Vietbank cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất phát hành hơn 107,7 triệu cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ ngân hàng đạt gần 11.846 tỷ đồng.

Ngân hàng dự kiến tiếp tục chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó huy động khoảng 2.960 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ Vietbank sẽ tăng lên hơn 14.807 tỷ đồng.