Doanh nghiệp "hơn 1 tuổi" vừa huy động 180 tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Nha Trang (Nam Nha Trang) đã hoàn tất đợt phát hành lô trái phiếu mã SNNL12601 vào ngày 2/11/2026.

Cụ thể, doanh nghiệp đã phân phối thành công 1.800 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động đạt 180 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 2/11/2031 và áp dụng mức lãi suất phát hành 9,5%/năm.

Các thông tin chi tiết về danh tính trái chủ, mục đích sử dụng vốn cũng như tài sản bảo đảm không được thể hiện trong bản công bố thông tin. Do đó, hiện chưa có cơ sở để xác định cụ thể phương án sử dụng nguồn vốn và các điều kiện bảo đảm đi kèm của lô trái phiếu này.

Phối cảnh Khu đô thị hỗn hợp Thành phố Nha Trang.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy Nam Nha Trang được thành lập vào ngày 24/10/2025, đặt trụ sở tại số 45 đường Văn Tiến Dũng, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngành nghề hoạt động chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng, được góp vốn bởi hai tổ chức là Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long (nắm giữ 16% vốn điều lệ) và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (sở hữu 84% vốn điều lệ). Đến ngày 22/1/2026, Nam Nha Trang thực hiện nâng vốn điều lệ lên mức 2.750 tỷ đồng.

Cùng với đợt tăng vốn này, cơ cấu sở hữu cũng ghi nhận sự điều chỉnh khi tỷ lệ nắm giữ của Công ty Cổ phần Du lịch Asean Hạ Long tăng lên 20,582%, trong khi tỷ lệ của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long giảm xuống còn 79,418%.

Hai cá nhân được ủy quyền đại diện cho phần vốn góp của hai tổ chức nêu trên tại Nam Nha Trang là ông Nguyễn Duy Tân và ông Lê Đức Lâm.

Hiện tại, ông Lê Đức Lâm (sinh năm 1990) đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động của Nam Nha Trang là việc doanh nghiệp này có liên quan đến dự án Khu đô thị hỗn hợp Thành phố Nha Trang tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo các tài liệu hiện có, vào thời điểm cuối năm 2025, công ty đã thế chấp toàn bộ quyền tài sản liên quan đến dự án này tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Khánh Hòa.

Tiếp đó, đến tháng 4/2026, Nam Nha Trang tiếp tục sử dụng phần vốn góp tương ứng 4,975% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Công viên Châu Á để làm tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NCB). Phần tài sản bảo đảm này bao gồm toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ phần vốn góp, cùng các khoản hoa lợi, lợi tức và khoản phải thu có được từ phần vốn góp nói trên.

Việc doanh nghiệp đồng thời triển khai huy động vốn qua kênh trái phiếu và sử dụng quyền tài sản dự án cũng như phần vốn góp tại đơn vị khác để bảo đảm nghĩa vụ tài chính tại các ngân hàng là những dữ liệu đáng chú ý trong hoạt động nguồn vốn của Nam Nha Trang. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ các giao dịch thế chấp đã công bố trước đó với lô trái phiếu SNNL12601 vừa hoàn tất phát hành, bởi hiện chưa có thông tin xác nhận lô trái phiếu trị giá 180 tỷ đồng này được bảo đảm bằng những tài sản nêu trên.

Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục được giám sát chặt chẽ, các thông tin xoay quanh mục đích phát hành, tài sản bảo đảm, nghĩa vụ thanh toán và tình hình tài chính của tổ chức phát hành là những yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần quan tâm khi đánh giá mức độ rủi ro của trái phiếu.