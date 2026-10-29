Doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính có thể giải thể trong 12 giờ

Nội dung trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đưa ra khi phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiều 29/10.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Nhắc đến thực tế nhiều đại biểu quan tâm là “doanh nghiệp gia nhập thị trường đã khó nhưng rút lui khỏi thị trường còn khó hơn”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn dẫn thống kê, hiện cả nước còn khoảng 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng, thuộc trạng thái đã dừng sản xuất, kinh doanh và không hoạt động tại địa điểm đăng ký.

“Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, trong 8 tháng đầu năm, ngành Tài chính đã đóng gần 600.000 mã số thuế. Để ‘làm sạch’ được 2,8 triệu mã số thuế chưa đóng, trong đó có khoảng 1,2 triệu mã số thuế của doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp, thì phải có chính sách đặc thù”, Bộ trưởng nói.

Ông Ngô Văn Tuấn dẫn ví dụ một doanh nghiệp đã dừng hoạt động từ năm 2016, không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong suốt 10 năm nhưng đến nay muốn đóng mã số thuế vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Theo tính toán của Bộ trưởng, nếu lấy mức thuế môn bài bình quân khoảng 2 triệu đồng/năm thì sau 10 năm, cộng với tiền chậm nộp, số tiền phải nộp có thể lên tới gần 60 triệu đồng. Tính cả các khoản liên quan, doanh nghiệp phải nộp khoảng 62 triệu đồng để hoàn tất việc đóng mã số thuế.

Từ thực tế này, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Bộ Tài chính đang nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về các cơ chế xử lý, trong đó có những nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

“Xóa tiền thuế môn bài, miễn tiền phạt tiền chậm nộp và các thủ tục của Chính phủ, chúng tôi cũng đã có Nghị quyết riêng để giải quyết vấn đề này”, ông Ngô Văn Tuấn thông tin.

Bộ trưởng cho hay, sau cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cộng đồng doanh nghiệp nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Tài chính đã chỉ đạo triển khai giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Theo đó, với những doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thời gian thực hiện thủ tục giải thể, đóng cửa doanh nghiệp được rút xuống còn 12 giờ.

Về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết dự thảo Luật thiết kế 11 chính sách hỗ trợ chung và 4 chính sách hỗ trợ trọng tâm.

“Đại biểu băn khoăn hỗ trợ 3 năm kể từ khi có thu nhập hay 3 năm kể từ khi có giấy phép. Dự thảo Luật đang thiết kế là từ khi mà doanh nghiệp có giấy phép hoạt động”, ông Ngô Văn Tuấn nói và nêu rõ quy định này kế thừa chính sách tại Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Lý giải về quy định này, Bộ trưởng cho rằng giai đoạn khởi đầu luôn là thời điểm khó khăn đối với doanh nghiệp. Chính sách miễn thuế trong 3 năm nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp thích ứng và tồn tại.

Đồng thời khuyến khích doanh nghiệp phải phát triển. “Đây là chính sách quan trọng nhất”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, hiện cả nước có khoảng 1,8 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 có 2 triệu doanh nghiệp và đến năm 2045 đạt 3 triệu doanh nghiệp.

Để đạt mục tiêu này, tư lệnh ngành Tài Chính nhận định, cần có những chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, thành lập các doanh nghiệp mới, kể cả doanh nghiệp một người trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh vai trò của việc mở rộng quy mô doanh nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Dẫn kinh nghiệm Nhật Bản trong giai đoạn 1955-1972, khi nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng trên 10%, ông Ngô Văn Tuấn cho biết đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp chiếm khoảng 58%, trong đó yếu tố công nghệ đóng góp hơn 30%, quy mô doanh nghiệp khoảng 20% và chuyển dịch lao động khoảng 8%.

Liên quan đến chi phí tuân thủ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đã giảm 53%, trong khi chi phí tuân thủ giảm 54% nhờ những nỗ lực cải cách thời gian qua.

Trong dự thảo Luật lần này, cơ quan soạn thảo tiếp tục chú trọng các giải pháp cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, giúp doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn với các quy trình, thủ tục và môi trường đầu tư, kinh doanh.