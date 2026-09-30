Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn đầu tư nhà máy sản xuất máy bay điện tại Đà Nẵng

Sân bay Chu Lai là một trong những địa điểm được Joby Aviation đặc biệt quan tâm trong quá trình khảo sát.

Đại diện Joby Aviation bày tỏ đang quan tâm hai hướng đầu tư. Thứ nhất là xây dựng cơ sở sản xuất các loại máy bay, trong đó doanh nghiệp mong muốn nghiên cứu khả năng đặt cơ sở sản xuất tại khu vực sân bay, vì vậy sân bay Chu Lai là một trong những địa điểm được Joby Aviation đặc biệt quan tâm trong quá trình khảo sát. Thứ hai là nghiên cứu một dự án liên quan đến công nghệ năng lượng tái tạo mới, trong đó cần có các phương tiện và hạ tầng phù hợp để vận chuyển, xếp dỡ và đưa các hệ thống thiết bị trực tiếp lên tàu. Do đó, doanh nghiệp cũng mong muốn tìm hiểu địa điểm phù hợp để phát triển một cơ sở đóng tàu phục vụ dự án.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các lĩnh vực mà Joby Aviation quan tâm phù hợp với định hướng ưu tiên thu hút đầu tư của Đà Nẵng, nhất là công nghiệp công nghệ cao, hàng không, đổi mới sáng tạo, năng lượng mới và công nghệ xanh. Đà Nẵng đang hình thành quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, đồng thời triển khai nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, thuế và hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đáp ứng điều kiện theo quy định. Đây là những điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư công nghệ cao nghiên cứu, lựa chọn địa điểm và triển khai dự án tại thành phố.

Ông JoeBen Bevirt - Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc tập đoàn Joby Aviation (Hoa Kỳ) vừa có chuyến thăm và làm việc với chính quyền thành phố Đà Nẵng để tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hàng không công nghệ cao

Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng giao Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình trực tiếp theo dõi, chỉ đạo trong quá trình Joby Aviation tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng. Đồng thời, giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát địa điểm, tìm hiểu các điều kiện đầu tư, thủ tục liên quan.

Sau hợp nhất, Đà Nẵng có không gian phát triển mới, với hệ thống hạ tầng, quỹ đất và lợi thế về vị trí ngày càng được mở rộng. Đà Nẵng có vị trí chiến lược trên các tuyến giao thông quốc gia và quốc tế, là cửa ngõ logistics của khu vực thông qua Hành lang Kinh tế Đông - Tây (EWEC), hệ thống cảng biển và các sân bay quốc tế. Thành phố hiện có 2 sân bay, 4 cảng biển, Khu Công nghệ cao, Khu thương mại tự do, Khu kinh tế mở Chu Lai, Trung tâm tài chính quốc tế cùng hệ thống các khu công nghiệp và khu công nghệ số đang được đầu tư, phát triển.