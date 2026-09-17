Doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất đầu tư sản xuất công nghệ MEMS tại Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát biểu. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Chiều 17/9, tại Văn phòng Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Công ty TNHH Siargo (Hoa Kỳ) nhằm tìm hiểu năng lực công nghệ, định hướng hoạt động của doanh nghiệp và trao đổi cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển các sản phẩm cảm biến công nghệ vi cơ điện tử hệ thống (MEMS) trên địa bàn thành phố. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc.

Tham dự có ông Tom Nguyễn, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh Công ty TNHH Siargo; ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch điều hành ISC (Khu công nghệ số Hậu Giang); cùng đại diện Văn phòng thành ủy, các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh cho biết buổi làm việc nhằm tạo cơ hội để thành phố và doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về năng lực nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng công nghệ MEMS; nhu cầu và định hướng đầu tư của Siargo, qua đó làm rõ khả năng hợp tác phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, cùng với việc giới thiệu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư, Cần Thơ mong muốn trao đổi cụ thể với doanh nghiệp về các điều kiện, chính sách ưu đãi, thủ tục và những giải pháp có thể triển khai trong thực tế, nhất là đối với lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm có hàm lượng khoa học, công nghệ lớn.Ông Tuấn Anh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi thẳng thắn, đi vào những nội dung trọng tâm, xác định rõ các lĩnh vực có khả năng hợp tác và những bước đi cụ thể trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Tom Nguyễn, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh Công ty TNHH Siargo cho biết, Siargo được thành lập năm 2004 tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ), hiện sở hữu 41 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, phát triển hơn 55 dòng sản phẩm cảm biến MEMS, phục vụ hơn 700 khách hàng tại 80 quốc gia. Doanh nghiệp đồng thời đạt các chứng nhận quốc tế ISO 9001, ISO 13585, ISO 14001 và ISO 45001.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Theo đại diện Siargo, cảm biến MEMS có phạm vi ứng dụng rộng, từ công nghiệp, sản xuất thông minh đến y tế, nông nghiệp, thủy sản và quan trắc môi trường. Đây cũng là nền tảng công nghệ có thể tích hợp vào các hệ thống thiết bị, góp phần hình thành các giải pháp thông minh phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển các ngành kinh tế.

Trên cơ sở đó, Siargo bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Cần Thơ trong nghiên cứu khả năng hình thành ngành công nghiệp MEMS trong nước, từng bước xây dựng năng lực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao ngay tại địa phương. Một trong những đề xuất đáng chú ý được Siargo đưa ra tại buổi làm việc là mô hình hợp tác theo hướng "Cam kết thị trường - Đầu tư hệ sinh thái MEMS".

Theo đó, doanh nghiệp đề xuất thành phố Cần Thơ nghiên cứu cơ chế kiến tạo thị trường đầu ra thông qua đặt hàng, mua sắm các sản phẩm ứng dụng công nghệ MEMS phục vụ những lĩnh vực có nhu cầu thực tiễn như đô thị thông minh, y tế, nông nghiệp, thủy sản và môi trường; đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về đất đai, thuế và thủ tục đầu tư theo quy định.

Ở chiều ngược lại, Siargo cho biết sẽ xem xét khả năng đầu tư nhà máy hoặc hợp tác, liên danh sản xuất các sản phẩm MEMS tại Cần Thơ, hướng tới hình thành các sản phẩm "Made in Cần Thơ" có khả năng tham gia chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Doanh nghiệp cũng đề xuất kết nối các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và MEMS quốc tế đến khảo sát môi trường đầu tư, qua đó mở rộng mạng lưới đối tác và từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất công nghệ cao tại Cần Thơ.

Đề xuất này được đặt trong bối cảnh Cần Thơ đang định hướng phát huy vai trò trung tâm vùng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc thu hút các doanh nghiệp công nghệ có năng lực nghiên cứu, sở hữu công nghệ và mạng lưới thị trường quốc tế được kỳ vọng không chỉ tạo thêm dự án đầu tư mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, mở rộng liên kết doanh nghiệp và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị công nghệ cao.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện các sở, ngành, đơn vị chức năng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh đánh giá cao năng lực công nghệ, kinh nghiệm và tiềm năng hợp tác của Siargo; đồng thời khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác tại Cần Thơ trên cơ sở bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ Siargo tiếp tục nghiên cứu các nội dung hợp tác cụ thể, nhất là những lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố; đồng thời rà soát các điều kiện, cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu, xúc tiến và triển khai dự án.

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Cần Thơ sẽ có ý kiến chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, làm rõ các nội dung có khả năng triển khai, từng bước cụ thể hóa cơ hội hợp tác về công nghệ MEMS, góp phần thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành thêm các động lực mới cho tăng trưởng của thành phố.