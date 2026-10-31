Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được giảm 30% thuế thu nhập

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị định 398/2026/NĐ-CP, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 43/2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 29/10. Chính sách áp dụng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Người nộp thuế được tính khoản giảm ngay khi kê khai hoặc tạm nộp thuế theo kỳ. Tuy nhiên, điều kiện hưởng ưu đãi được xác định theo doanh thu thực tế trong năm, không chỉ dựa trên mức dự kiến tại thời điểm kê khai.

Với hộ và cá nhân kinh doanh, mức giảm 30% được tính trên số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, dù áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu hay thu nhập.

Nếu dự kiến doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng, người nộp thuế được kê khai khoản giảm trong hồ sơ thuế theo kỳ tương ứng. Tổ chức, cá nhân khấu trừ, khai thay và nộp thay cũng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý hoặc từng lần phát sinh, đối với phần doanh thu thuộc diện kê khai thay.

Để xác định điều kiện hưởng ưu đãi, người kinh doanh phải cộng doanh thu thực tế từ tất cả hoạt động trong năm. Khi doanh thu lũy kế vượt 10 tỷ đồng, họ phải điều chỉnh kê khai ngay trong kỳ phát sinh doanh thu lũy kế vượt ngưỡng và nộp lại toàn bộ số thuế đã được giảm trước đó.

Khoản thuế nộp bổ sung này không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ có doanh thu vượt ngưỡng. Nếu đã kê khai nhưng chưa tính khoản giảm, người nộp thuế có thể khai bổ sung hoặc xác định lại khoản giảm khi quyết toán năm. Trường hợp nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu và phát sinh số thuế nộp thừa, khoản này được bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định.

Doanh nghiệp được tự xác định mức giảm 30% khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hằng quý, nếu doanh thu năm không vượt 10 tỷ đồng. Chính sách cũng áp dụng với hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn được giảm thêm 30% trên số thuế còn phải nộp sau khi áp dụng ưu đãi.

Khi xác định điều kiện hưởng chính sách, doanh nghiệp phải cộng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác. Doanh thu của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc và địa điểm kinh doanh cũng được tính vào tổng doanh thu.

Quy định còn đề cập đến doanh nghiệp được thành lập thông qua chia, tách sau ngày 24/8/2026, thời điểm Nghị quyết 43/2026/QH16 có hiệu lực. Nếu tổng doanh thu của các pháp nhân mới vượt 10 tỷ đồng một năm, các doanh nghiệp này không thuộc diện được giảm thuế.

Tương tự hộ kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ phần thuế còn thiếu nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng. Tiền chậm nộp, nếu phát sinh, được xử lý theo pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hoặc bị thanh tra, kiểm tra dẫn đến tăng số thuế phải nộp, phần thuế tăng thêm vẫn được giảm 30% nếu đáp ứng điều kiện doanh thu. Nếu số thuế phải nộp giảm, khoản giảm cũng được xác định lại tương ứng.

Bộ Tài chính ước tính chính sách làm giảm thu ngân sách khoảng 6.700 tỷ đồng trong hai năm. Theo ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng mỗi năm, khoảng 99,86% cá nhân, hộ kinh doanh và 81,1% doanh nghiệp dự kiến được hưởng chính sách.