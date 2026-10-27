Doanh nghiệp hiến kế mở không gian tăng trưởng mới cho TP HCM

Sau sáp nhập, TP HCM có thêm dư địa phát triển công nghiệp, logistics và các hoạt động kinh tế liên vùng. Tại phiên đối thoại trụ cột “Hạ tầng và không gian phát triển mới” trong khuôn khổ Hội nghị Kinh tế mùa thu iingày 26/10, các lãnh đạo doanh nghiệp tham dự CEO500 chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất cụ thể từ thực tiễn đầu tư

Kết nối hạ tầng, hình thành cực phát triển mới

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn Becamex, cho rằng thành phố đang hội tụ ba điều kiện quan trọng để tạo bước đột phá: thể chế mới, không gian phát triển với hạ tầng kết nối liên vùng và sự hội tụ của khoa học công nghệ, nhân lực chất lượng cao cùng dòng vốn quốc tế.

Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện CEO 500. Ảnh: BTC.

Từ kinh nghiệm phát triển mô hình khu công nghiệp tích hợp đô thị, dịch vụ và công nghiệp trong 40 năm, Becamex đang hướng tới các khu công nghiệp thế hệ mới, thông minh và sinh thái, kết hợp năng lượng tái tạo, cộng sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn.

Một trọng tâm khác là khu đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TP HCM, được định hướng tích hợp công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, đào tạo và đô thị hiện đại. Theo ông Duy, không gian này cần kết nối với trung tâm thành phố qua cao tốc, đường sắt, metro, đồng thời liên thông với hành lang công nghiệp, cảng biển và logistics của vùng.

“Chúng tôi cũng rất mong muốn cùng đồng hành với TP HCM, cũng như cần sự hỗ trợ của thành phố để thúc đẩy những cơ chế phát triển, những cơ chế đột phá đặc biệt cho khu đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TP HCM”, ông nói.

Nếu Becamex nhấn mạnh việc hình thành các cực phát triển mới, ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư khu vực Đông Nam Á của Tập đoàn Arup, cho rằng giá trị của hạ tầng nằm ở khả năng kết nối các cực này thành một mạng lưới kinh tế.

Ông Nick Chong, Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn Arup, tham gia phiên thảo luận tại sự kiện CEO 500. Ảnh: BTC.

Lấy ví dụ về metro, ông cho rằng công trình giao thông không phải đích đến cuối cùng. “Các dự án metro tạo ra khả năng tiếp cận, và khả năng tiếp cận tạo ra những khu vực như đô thị gắn với giao thông công cộng, khu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cơ sở sản xuất tiên tiến”, ông Chong nói.

Tuy nhiên, để biến quy hoạch thành dự án đầu tư, nhà đầu tư cần sự chắc chắn về nhu cầu thị trường, nguồn nhân lực, điện, tiện ích và kết nối giao thông. Dự án cũng cần có cơ sở kinh tế đủ mạnh, khả năng huy động vốn và cơ chế phân bổ rủi ro hợp lý.

Theo ông Chong, trách nhiệm triển khai không chỉ thuộc về Nhà nước. Chính phủ cần xây dựng chính sách và khuôn khổ pháp lý rõ ràng, khu vực tư nhân đóng góp vốn và chuyên môn, còn các đối tác phát triển có thể tham gia cung cấp giải pháp cho dự án.

Mở rộng không gian liên kết

Bên cạnh hạ tầng, khả năng mở rộng chuỗi cung ứng cũng là điều kiện để không gian phát triển mới chuyển hóa thành năng lực sản xuất. Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch Tập đoàn ITO Group Holdings - nhà cung cấp các giải pháp tự động hóa công nghiệp - cho biết doanh nghiệp đã chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất từ năm 2012, dù số thiết bị tập đoàn bàn giao tại thị trường này hiện chiếm chưa đến 5% tổng lượng thiết bị đã cung cấp trên toàn cầu. Ito đang xây dựng nhà máy mới rộng 12.000 m² tại Khu chế xuất Linh Trung.

Ông Peter James Opdahl, Chủ tịch ITO Group Holdings Pte. Ltd., phát biểu tại phiên thảo luận trong khuôn khổ sự kiện CEO 500. Ảnh: BTC.

Theo đại diện doanh nghiệp, Việt Nam cần phát triển các chuỗi cung ứng sâu rộng hơn ở nước ngoài để tăng khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần phát triển thị trường nội địa để tạo thêm cơ hội kinh doanh trong nước, giúp các doanh nghiệp nhỏ chưa có mạng lưới quốc tế dễ dàng tìm kiếm khách hàng và mở rộng hoạt động. Đồng thời, cần hỗ trợ những doanh nghiệp này xây dựng mạng lưới quốc tế thông qua các sự kiện như Hội nghị Kinh tế mùa thu 2026.

Trong lĩnh vực hàng không, ông Tô Việt Thắng, Phó tổng giám đốc thường trực Vietjet, đề xuất tăng cường liên kết đầu tư và ứng dụng công nghệ để khai thác cơ hội từ sự phát triển của hạ tầng sân bay, đặc biệt là Long Thành tại Đồng Nai.

Vietjet và Sovico đang làm việc với các đối tác nhằm đưa mô hình sân bay thông minh, điều hành số hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào hoạt động hàng không. Doanh nghiệp cũng định hướng liên kết phát triển các khu công nghiệp hàng không và vùng kinh tế đặc biệt xung quanh Long Thành, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực.

“Chúng tôi cũng muốn kêu gọi sự liên kết của các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng hàng không, phát triển xanh, chuyển đổi số và đầu tư về con người”, ông Thắng nói.